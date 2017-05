Firea te urcă cu forța în autobuz

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a anunțat că nu va renunța la implementarea benzilor unice RATB, precizând că vizează "măsuri de descurajare a traficului rutier". Firea își argumentează decizia prin faptul că a crescut numărul înmatriculărilor, ceea ce, în opinia ei, va bloca orașul.

"Nu se pune în niciun caz problema să renunțăm la culoarele unice. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, un document strategic de planificare a transportului în regiunea București-Ilfov, realizat sub coordonarea BERD, precizează clar că una dintre măsurile care duc la creșterea mobilității este realizarea acestor benzi destinate transportului public. Vom acționa să facem această măsură cât mai eficientă, astfel încât efectele benefice să fie mai mari decât neajunsurile, aplicând în această perioadă un set de măsuri complementare care să ajute la decongestionarea traficului. Din orice perspectivă am privi însă problema traficului, realitatea este una singură: avem înmatriculate în București, la final de aprilie, 1,274 milioane de autovehicule, plus alte 155.000 înmatriculate în Ilfov. Față de finalul anului trecut se înregistrează, în doar 4 luni, o creștere a parcului auto din zona metropolitană București de peste 30.000 de unități. La acestea se adaugă autovehiculele, deloc puține, care tranzitează zilnic Bucureștiul, precum și cele înmatriculate în alte județe sau alte țări ale căror proprietari locuiesc, de fapt, aici. Prin urmare, fără măsuri de descurajare a traficului rutier, vom avea în foarte scurt timp un oraș complet blocat. Pentru început avem în vedere doar măsuri care să stimuleze conformarea voluntară, de genul încurajării transportului în comun sau a celui ecologic, dar în perspectivă nu excludem și alt gen de măsuri", spune Gabriela Firea într-un comunicat transmis de miercuri dimineață de Primăria Capitalei.

Afirmația lui Firea vine în contextul în care traficul la intrarea în București dinspre DN 1 a fost paralizată luni dimineață, după ce Primăria Capitalei a montat o bandă unică pentru autobuzele RATB pe Șoseaua București – Ploiești, pe sensul de intrare în Capitală.

Primăria nu se lasă însă, înșiruind miercuri "principalele proiecte ale Municipiului București" despre care spune că vizează fluidizarea traficului rutier în zona București-Ilfov: "introducerea de benzi de circulație cu prioritate pentru transportul public pe o distanță de 25 km; achiziția a : 100 troleibuze, 100 de tramvaie și 400 de autobuze, pentru început. Proiectul mai presupune și modernizarea infrastructurii de tramvai și extinderea acesteia cu 41 km de cale dubla, precum și reabilitarea a aproximativ 1800 de stații, construcția de parcări de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare în oraș, construcția de parcări subterane, amenajare și lărgire Prelungirea Ghencea, lărgire str. Jandarmeriei, reconfigurarea întregii zone de birouri Pipera — str. Fabrica de Glucoză, str. D. Pompeiu, str. Petricani, str. Andronache, șos. Colentina, amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste și locuri de parcare), precum și extinderea sistemului de închiriere biciclete (bike-sharing), crearea de noi zone cu prioritate pentru pietoni și bicicliști în centrul orașului, concomitent cu modernizarea spațiul urban public și îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusă, regândirea și extinderea sistemului de management al traficului".