"First step in your career", la prima ediție

Danube Youth Alliance organizează pe data de 4 februarie, între orele 10:00 și 16:30, în sediul Facultății de Drept a Universității București, prima ediție a "First step in your career", un eveniment ce presupune organizarea unor seminarii constructive și interactive cu personalități din domenii diferite: știință și educație, artă, mass-media, IT, justiţie și antreprenoriat.

Evenimentul vine ca răspuns la una dintre principalele preocupări ale unui tânăr, și anume stabilirea unui plan de viitor.

"Ne dăm seama că, pe măsură ce oportunitățile care li se înfățișează devin mai numeroase și mai diverse, misiunea tinerilor în ceea ce privește luarea unei decizii în acest sens devine tot mai dificilă. Astfel, fiecare speaker va susține un seminar de o oră, un dialog interactiv despre experiența sa, precum și etapele, avantajele, dezavantajele și oportunitățile pe care le-a avut. Va exista o sesiune interactivă de întrebări din public, în care tinerii vor fi încurajați să pună întrebări pentru a-și putea face o idee cât mai clară despre posibilitățile pe care le-ar putea urma", menționează organizatorii într-un comunicat.

În cadrul acestei prime ediții, printre speakeri se pot număra avocatul Ernest Popovici, judecătorul Cristi Danileț, jurnaliștii Simona Popescu și Lucian Mîndruță și oamenii de afaceri Mohammad Murad și Frederic Lamy.

Pentru a se putea înscrie la eveniment, tinerii vor trebui să completeze formularul următor de înscriere : http://firststepbydya.eventbrite.com

"În final, considerăm că acest eveniment reprezintă nu numai o posibilitatea de a întâlni profesioniști remarcabili, adevărate modele din domenii diverse ci și un îndemn adresat tinerilor de a urma o carieră și în primul rând, studii superioare în domeniul care li se potriveşte", mai menționează organizatorii.

Partenerii evenimentului sunt Casa de Avocatură Popovici, Stoica & Nițu și Asociații și Brioche Doree România.

Partenerii institutionali : Universitatea București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Liga Studenților Români din Străinătate și Consiliul Municipal al Elevilor din București.

Partenerii media: Agerpres, Cotidianul, Revista LZR și IQads.