Fîsul din pixul lui Dragnea

Sun ieri după prînz un amic despre care ştiu ca e foarte politizat. Urmăreşte cu sufletul la gură ştirile, este dependent de news şi de talk show-uri politice. Eu refuz de mult să mai privesc aşa ceva, prefer canalele care difuzează documentare. De obicei, amicul mă ţine la curent cu ce se mai întîmplă în lumea mare. E nevricos şi se alarmează/entuziasmează uşor, atunci mă sună. Bref, îl sun şi îi spun că, în sfîrşit, dle, s-a anunţat lista membrilor Cabinetului Grindeanu.

Ei şi! face. Ce, ăsta-i guvern!? Dar ce e!? zic. E un fîs! Ce vorbeşti, neicuşorule, păi sunt preferaţii matale, pesedişti conduşi de geniul lui Dragnea. Cum îl ştiu ‘telectual de stînga care s-a bucurat de victoria PSD la 11 decembrie şi mi-a arătat simandicos cotul şi pişcotul, labele şi botul după catastrofa liberală din aceeaşi zi, mă cam mir de ce spune. Mai ales de umoare. Cum adică un fîs!? Îmi pare că amicul s-a grăbit să ia poziţii critice faţă de cei pe care îi votează disciplinat din 1990. De ce îi atacă înainte ca oamenii lui Dragnea să arate dacă pot sau nu să facă ceva, mă întreb. Am pus asta pe seama faptului că e un „intelectual şovăielnic”, după formula mentorului lui, Lenin. Mi-l citeaza cu voluptate cîteodată. D-aia detestă cartea mea „Dracul şi mumia” (Ed. TREI 2014), unde mă distrez cu mumia din Piaţa Roşie – roman pe care-l consideră o blasfemie. Noroc că nu l-a citit multă lume, îl consolez. Eşti bun de Gulag, nene, face cîteodată şi nu ştiu dacă glumeşte sau nu. Nu e mai eficient un glonţ la zidul Lubiankăi!? îl întreb.

Dar să revenim la subiect. Îmi reproşează că m-am lăsat furat de festivităţi, că aş căsca gura la lăudăroşeniile şi promisiunile lui Dragnea. Oh, nu, dimpotrivă, îi spun, sunt sceptic. Va ieşi rău, îi spun, dacă asta te satisface. În 2019/20, PSD va fi zdrobit după ani de guvernare proastă, tensiuni sociale şi scandaluri de corupţie. Am mai văzut d-astea, nimic nou. Mă avertizează că e posibil ca între timp să devenim gubernie. Ei vezi!? fac. Zice că asistăm la spectacolul jenant furnizat mereu în asemenea ocazii şi că a sperat că Dragnea va evita comedia şi va juca pe cartea modestiei şi sobrietăţii. Răspund la provocaţie că e foarte haraşo. Să se distreze lumea, lasă să se îmbete de speranţă. Aşa, cu aplauze, paiete, fanfare, rîsete în paradis. Peste cîteva zile numai intrăm în cenuşiul cotidian şi guvernul TĂU (subliniez ca să îl enervez) va trebui să treacă la treabă. Va dura cam şase luni pînă se împart moşiile, apoi vom vedea. În plus, cam tot atunci lumea îşi va pierde răbdarea.

Ție cum ţi se pare guvernul Grindeanu!? mă întreabă. Și-a mai revenit din aerele teribilist-fataliste cu care mă întîmpinase. Cam aglomeraţie în tramvaiul ăsta! 25 de membri, plus anexele&rudele. Preferam un guvern de 16-18 persoane. E un patchwork croit din petice. Pixul lui Dragnea se vede peste tot. Și-a adus oamenii de încredere la Palatul Victoria. E un nou episod, zice amicul, din războiul lui Dragnea cu lumea, cu Iohannis, cu adversari imaginari şi reali. Și ce e rău!? zic ca să-l aţîţ. O să stăm în fotolii şi o să aplaudăm scheciurile şi măscările. Mai zic că faza cu Grindeanu lăudat de Dragnea că a propus 5 miniştri (!!!) din 25 este epocală. Eu credeam că el trebuia să aleagă toţi miniştrii. Dar eu sunt un naiv. Vezi, zice amicul, este ce ţi-am zis – Dragnea s-a scremut mult şi a ieşit un fîs!