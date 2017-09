Fiul lui Sever Mureșan amenință că se sinucide

Fiul omului de afaceri Sever Mureşan ameninţă că se sinucide. Acesta s-a urcat pe o macara din centrul Capitalei, la aproximativ 20 de metri, şi susţine că se va arunca. Potrivit unor surse, Ştefan Mureşan se află pe utilaj de cinci ore. Revenim cu informaţii.

Andrei Sever Mureșan a fost în tinerețe un tenisman și ulterior un om de afaceri român. Sever Mureşan fost condamnat şi ulterior achitat pentru acuzaţiile de devalizare a băncii clujene Dacia Felix. In 1999 a fost arestat in Ungaria, in baza unui mandat emis de justitia elvetiana. A fost transferat in Elvetia, unde dupa un an a fost condamnat de Curtea Corecțională din Geneva la trei ani și jumătate de închisoare, într-un caz de escrocherie în valoare de 25 de milioane de dolari în detrimentul Băncii Dacia-Felix. În 2009, Mircea Hossu şi Sever Mureşan, acuzaţi că au devalizat Banca Dacia Felix, au fost achitaţi de către judecătorii constănţeni. Potrivit sentinţei, Hossu şi Mureşan nu au fost condamnaţi, ci doar au fost puşi să plătească o serie de daune şi despăgubiri Băncii Leumi, care a achiziţionat activele Băncii falimentare Dacia Felix.