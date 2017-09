Florian Coldea îi răspunde fostului colonel SRI Dragomir

Florian Coldea vorbește, întru-un interviu acordat ziare.com, despre acuzaţiile lansate în ultima perioadă.

Generalul Coldea minimalizează importanța fostului colonel SRI Daniel Dragomir, afirmând despre acesta că ar fi fost ”unul dintre zecile de ofiţeri”.

Întrebat dacă documentele prezentate de Dragomir sunt autentice, fostul şef SRI a spus că nu poate confirmă „autenticitatea acestora,

„Dragomir nu a fost niciodată adjunctul meu şi nici consilierul meu. Era unul dintre zecile de ofiţeri cu funcţie, grad şi pregătire similare care nu a mai interacţionat profesional în mod direct cu mine (...) Nu am nicio legătură cu Hotnews şi Digi. (...) Cei care îl folosesc azi pe Dragomir în jocurile lor josnice vor sfârşi prin a constată că au fost ei înşişi folosiţi”, a spus Florian Coldea pentru ziare.com.

Cât despre informaţia că în baza unor mandate de siguranţă naţională mereu prelungite şi reînnoite între 2009 şi 2013 sub suspiciunea de teriorism, au fost spionaţi numeroşi oameni politici, procurori, judecători, oameni de afaceri şi ziarişti, iar interceptările au fost preluate după 2014 de DNA pentru a distruge adversari politici sau economici ai sistemului, Florian Coldea a spus că SRI a făcut precizările necesare „într-o manieră foarte clară şi cuprinzătoare”.

„Complementar, deşi nu am pregătirea juridică, pot adaugă că măsurile aprobate de judecători pentru restrângerea temporară a unor drepturi au caracter de măsuri excepţionale şi se solicită, în baza unor fundamentări temeinice, avizate juridic, în situaţia imposibilităţii de a acţiona cu alte mijloace. Eliberarea şi prelungirea mandatelor de siguranţă naţională se face în cadru strict reglementat legal.

Personal, consider că, prin aşa-zisele dezvăluiri, s-a indus voit o confuzie.Procedura obţinerii mandatului de securitate naţională era reglementată, până în 2014, la apariţia noului Cod de Procedura Penală, de legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Prin urmare, în toate solicitările de mandat se regăseşte trimiterea la legea pentru prevenirea şi combaterea terorismului, indiferent de linia de activitate pentru care se solicită mandatul respectiv. Spre exemplu, şi mandatele obţinute pe profilul contraspionaj până în anul 2014 au că baza legală invocată tot articole aferente din legea 535. De asemenea, în prezent, mandatul de securitate este limitat că durata, lucru care nu era prevăzut în legislaţia veche, până în 2014.

Temeiul juridic al obţinerii mandatului nu ţine decât de existenţa ameninţării la securitatea naţională, aşa cum este ea definită de lege. Calitatea persoanei, funcţia deţinută, cetăţenia, rasă ori alte astfel de elemente nu au nicio relevanţă.”, a declarat Coldea.

Despre relația cu Sebastian Ghiță

Întrebat dacă Ghiţă a fost ofiţer SRI, Coldea a spus:

„Indiferent despre cine ar fi vorba, răspunsul la această întrebare reprezintă o informaţie cu caracter clasificat. În plus, mă păstrez în limitele regulii de aur în intelligence, adică n-am să confirm şi nici n-am să infirm unde, când, cu cine şi în ce calitate am avut întâlniri. Cât despre cel de care mă întrebaţi, consider că este un om de afaceri care a făcut lucruri nepermise şi continuă să facă greşeli. Fiecare este responsabil pentru propriile fapte.”

Cu privire la episoadele Seychelles şi Toscana, Florian Coldea a declarat că acestea s-au „desfăşurat strict în limitele legii şi ale regulamentelor militare.”

„Este un prilej să răspund categoric unor acuzaţii sau insinuări pe care le-am văzut în spaţiul public. Că să fim bine înţeleşi, nu am avut nici o condiţionalitate, în raport cu nimeni, nu am avut nici un beneficiu financiar sau material din partea vreunei persoane. Nimeni de bună credinţă nu poate susţine altceva.

Cât despre episoadele la care va referiţi, anchetă internă şi cea realizată de Comisia de Control asupra SRI referitor la acest subiect, care va asigur că au fost extrem de riguroase, au indicat şi în acest caz că am respectat legea şi regulamentele militare în toate circumstanţele. De aceea am fost repus în funcţie, la capătul anchetei interne.”, a continuat Coldea.

Întrebat dacă a existat o relaţie de prietenie cu Sebastian Ghiţă, Florian Coldea a declarat: „Repet, mă păstrez în limitele regulii de aur în intelligence indiferent despre cine e vorba”.

Despre colaborarea cu DNA

„Nu am avut birou la DNA. Am fost implicat în activităţi de cooperare cu procurori ai Ministerului Public, deci inclusiv cu DNA, în limita atribuţiilor noastre legale. Astfel de activităţi aveau legătură cu decizii privind responsabilităţile SRI şi în niciun caz cu instrumentarea cauzelor de către procurori.

Consider că lupta împotriva corupţiei a fost una dintre misiunile importante ale Serviciului, care a contribuit consistent la dezvoltarea României şi la aşezarea ţării noastre pe harta democraţiilor consolidate.

Această lupta s-a dus de către SRI în mod corect, legal, în parteneriat cu celelalte instituţii ale statului, cu respectarea strictă a cadrului legislativ şi a normelor în vigoare. Succesul acestei lupte este dovedit de condamnările definitive ale instanţelor în majoritatea spetelor în care SRI a oferit suport legal. Dar, că în orice război, victimele sunt şi de-o parte şi de altă.

Trebuie să subliniez că noi am sprijinit lupta cu marea corupţie simultan cu activitatea specifică de gestionare eficenţa a celorlalte riscuri şi ameninţări din zona noastră de competenţă cum ar fi contraspionaj, antiterorism, ameninţări transfrontaliere, criminalitate economică.

Consider că ne-am făcut datoria în toate domeniile de responsabilitate şi astfel România a fost în toţi acest ani o ţară sigură şi stabilă.

Am reuşit aceste performanţe cu eforturi deosebite, având că singură armă informaţia şi că singură protecţie legea. În tot acest timp ne-am confruntat cu perdele de fum, afirmaţii denigratoare, campanii susţinute de puternice trusturi media, toate acestea desfăşurându-se şi cu sprijinul unor politicieni. Din acest război, numai România poate ieşi fie câştigătoare, fie perdantă. Nu SRI, nu eu.”, a spus Coldea, întrebat dacă mergea la DNA personal pentru a discuta cazuri şi a coordona intrumentarea unor dosare.

Cât despre acuzaţiile lui Daniel Dragomir că a ordonat dosare şi arestări, fostul şef SRI a negat vehement.

„Este o minciună. Va fi nevoit să probeze şi, la un moment dat, să răspundă pentru a fi făcut o astfel de acuzaţie. A mai spus şi alte minciuni la fel de periculoase şi grave. Eu afirm în mod responsabil - şi pot proba aceste lucruri - nu avea cum să vadă ofiţeri acoperiţi intrând sau ieşind de la mine din birou.

Pentru că la mine în birou nu au fost ofiţeri acoperiţi. Este regulă elementară a oricărui serviciu de informaţii din lume, nici eu nu m-am abătut de la ea: cu ofiţerii acoperiţi nu se pot realiza întâlniri operative în sediul central al instituţiei. De aceea insist să spun că acestea sunt minciuni inabil ticluite.

Că să dăm o notă comică acestor afirmaţii, nu exclud că el să-i fi văzut în sediul instituţiei pe domnii şi doamnele care au susţinut public că au avut întâlniri cu mine sau la care aş fi participat. Eu nici nu confirm, nici nu infirm unde, când, cu cine, în ce scop sau în ce calitate am realizat întâlniri, păstrând regulă de aur a activităţii de intelligence.”, a mai spus Coldea.