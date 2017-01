Fostul băiat deștept Energy Holding pierde un proces cu Hidroelectrica

Curtea de Apel Bucuresti a dat câştig de cauză Euro Insol în cererea formulată de Energy Holding, fostul băiat deștept din energie, prin care traderul solicita despăgubiri de 1,19 miliarde lei (250 mil euro) de la Hidroelectrica pentru denunţarea contractului de vânzare energie de către administratorul judiciar, se arată într-un comunicat de presă. Acţiuni similare au formulat și alți doi foști băieți deștepți în energie, traderii de energie Alpiq Romenergie si Alpiq Romindustries, fiind de asemenea respinse atat de Tribunalul Bucuresti şi de Curtea de Apel Bucuresti.

Dupa intrarea Hidroelectrica in insolventa administratorul judiciar Euro Insol, a denuntat contractul de vanzare cumparare energie electrica din ianuarie 2004, incheiat intre Hidroelectrica si Energy Holding. Energy Holding a contestat in fata instantei masura denuntarii, contestatia sa fiind irevocabil respinsa in 2012.

„Derularea contractului 33CE/14.01.2004 încheiat cu Energy Holding a însemnat pentru Hidroelectrica o pierdere de 1.441.038.270 lei, doar pentru perioada 2006 – 31 mai 2012. Evident, în mod corelativ, această pierdere pentru Hidroelectrica s-a tradus în profit pentru Energy Holding. La deschiderea procedurii insolvenţei in iunie 2012 Hidroelectrica era cea mai îndatorată companie din România, având datorii record de 4,3 miliarde de lei, pierderi de 170 de milioane de Euro acumulate în anii 2011 — 2012 și un minus în trezorerie de 763 de milioane de lei. Masurile luate de administratorul judiciar Euro Insol – între care şi denunţarea contractului încheiat de Hidroelectrica cu Energy Holding – au transformat Hidroelectrica în cea mai profitabilă companie din Romania, aceasta ajungând de la pierderi de 700 de milioane de lei în 2011 — 2012, la un profit de 900 milioane lei in 2013; 1,15 miliarde lei în 2014; 1,11 miliarde de lei în 2015; 1,53 miliarde lei in 2016", a declarat Nicoleta Munteanu, practician coordonator Euro Insol.

Doar din disponibilizarea cantităţii de energie din contractul Hidro-Energy Holding, Euro Insol a generat pentru Hidroelectrica în patru ani de zile (august 2012 – august 2016) venituri suplimentare de peste 600.000.000 lei.