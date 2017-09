Frumoasele cărților

Concursul național de design de carte „Cele mai frumoase cărți din România“, ediția a VI-a, 2017, are 50 de titluri finaliste. Au fost înscrise în concurs 220 de cărți, publicate sau tipărite în România sau Moldova în ultimul an. Proiectul cultural este organizat de Asociația pentru Performanță și Cultură și este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Membrii juriului au fost Lysiane Bollenbach (autor, graphic designer, director artistic și artist vizual), Alina Șerban (editor, curator), Timotei Nădășan (designer, artist, editor), Anca Adina Cojocaru (designer, artist), Alexe Popescu (graphic designer), Ramona Chirica (curator de ilustrație) și Patricia Teodorescu (artist vizual). Participarea lui Lysiane Bollenbach a fost posibilă cu sprijinul Institutului Francez din București, unul dintre partenerii proiectului. Jurizarea s-a desfășurat timp de două zile, în București, la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi.

Juriul a evaluat designul cărților înscrise ținând cont de raportul dintre tema sau natura cărții, intenția concepției vizuale și realizarea acestora în execuția cărții. Criteriile de jurizare includ concepția grafică, designul micro și macro tipografic, oglinda paginii și așezarea în pagină, prezentarea cărții (raportul dintre designul copertei, supracopertei și interiorului), calitatea producției (alegerea suportului, imprimarea, legătoria, alte finisaje și tehnici). Premiile vor fi anunțate în cadrul expoziției performance „Cele mai frumoase cărți din România“ 2017, în data de 25 octombrie, la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, București.

Toate cărțile finaliste vor fi prezentate publicului în expoziția deschisă în cadrul muzeului. Va urma o serie de expoziții itinerante atât în țară, cât și la târgurile internaționale de carte, în pavilionul României. Cărțile selectate de juriu vor reprezenta România în competiția internațională de design de carte „Best Book Design from All Over the World“, Leipzig 2018.