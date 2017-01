Gâdea şi Liiceanu – imposibila împăcare

Ziua şi noaptea, dar mai ales noaptea, cînd trebuie, este retrasă publicitatea, iar Antena 3 difuzează un promo care sună cam aşa: „Doar noi am spus adevărul! Doar noi am rămas în picioare!“. Sloganul vrea să spună că Antena 3 s-a opus de una singură regimului Băsescu. Din punctul de vedere al televiziunilor, poate că-i adevărat. Din punctul de vedere al atitudinii critice şi al necooperării cu marinarul, Antena 3 spune un neadevăr. Ca să nu zic că din atîta încrîncenare împotriva lui Traian Băsescu, exagerează şi chiar minte. Au fost mai mulţi, mai mici sau mai mari, care nu au cedat, care n-au îngenuncheat şi care au spus adevărul. Oricum, nimeni nu le poate scoate din cap lui Mihai Gâdea şi colegilor săi că ei au fost singurii care au luptat cu regimul Băsescu. Și că au avut şi au dreptate.

În acelaşi timp, trebuie reproduse cîteva fraze (din sutele scrise) de Gabriel Liiceanu: „De la Iliescu la Dragnea, trecând, cum ziceam, prin staţiile Năstase şi Ponta, istoria noastră postcomunistă a desenat axa Răului. Au făcut din România, jefuind-o sălbatic, cel mai mizer popor al Europei. Care hienă lasă prada din gură de bunăvoie? Și care animal prădător se bagă de bunăvoie în cuşcă?“.

Și Liiceanu crede că are dreptate. Este betonat în convingerile sale. Sentimentele sale privitoare la PSD şi la Ion Iliescu sau Liviu Dragnea, inclusiv la Dan Voiculescu, sunt reci ca gheaţa. Tot ce crede Liiceanu ia forma unei uri care, din fericire, nu se limitează decît la scris şi la huiduit. Aşa gîndesc şi cei din preajma lui. Cu aceleaşi cuvinte, aproape la fel sau mai tăioase, se exprimă şi Mircea Mihăieş, şi Mircea Cărtărescu, şi Patapievici, şi Pora şi Mircea Marian, şi Cartianu şi mulţi alţii. După cum, în acelaşi limbaj, plus-minus ceva, se exprimă toţi cei de lîngă Mihai Gâdea. Poate că mulţi din PSD sau dintre telespectatori gîndesc la fel.

Audienţele Antenei 3 o arată. Oamenii se regăsesc în atitudinea şi judecăţile postului, după cum intelectuali mai tineri se regăsesc în articolele lui Pleşu, Liiceanu, ale Andreei Pora sau ale Sabinei Fati. Foarte puţini trec dintr-o tabără în alta. Sunt două lumi ireconciliabile. Dacă scrii cu argumentele uneia, te înjură cealaltă. Dacă lauzi un articol de Andrei Pleşu, te înjură şi te face cu ou şi cu oţet toată tabăra opusă. De fiecare dată cînd am scris ceva despre PNL, am fost bombardat cu mesaje că m-am vîndut lui Ponta. Cînd am scris despre Victor Ponta, m-am trezit că m-au făcut „liberal nenorocit“. Oricum aş aborda lucrurile, o tabără se bucură şi cealaltă blestemă.

Drept care, despre dezbinarea între stînga şi dreapta, între tineri şi vîrstnici, între PSD şi Binom, între graţiere şi menţinere în arest, nu-mi rămîne decît soluţia informaţiilor numerotate, cînd despre o parte,cînd despre cealaltă.

1. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru că Philip Gordon (asistent al lui Hillary Clinton) a susţinut că referendumul a fost fraudat. Traian Băsescu trebuia menţinut în funcţie (indicaţie de la Washington). Erau necesare cîteva exemple care să probeze că ar fi fost comisă o fraudă de două milioane de voturi. Victor Ponta şi Crin Antonescu l-au abandonat, au trîntit referendumul şi l-au părăsit pe Dragnea într-un proces cu valoare de exemplu comandat.

2. PSD a greşit cînd a acceptat candidatura lui Liviu Dragnea, în ciuda condamnării de doi ani cu suspendare. În acest moment, partidul este obligat să-l apere, pentru că sentinţa în următorul dosar l-ar putea duce după gratii. Ar fi al doilea preşedinte al PSD după gratii, din cei patru care au avut sau au dosare penale.

3. Există un interes real ca Liviu Dragnea să fie condamnat. O condamnare cu executare ar destructura PSD. Și l-ar lăsa în bătaia vîntului şi la dispoziţia lui Klaus Iohannis.

4. Există o forţă importantă interesată în amploarea protestelor. Este vorba despre SRI. Protestele şi disputele legate de amnistie mută atenţia de la abuzurile lui Florian Coldea şi ale altor generali SRI, inclusiv de la afacerile sub acoperire şi contractele acordate de SRI. (Cît priveşte sacoşele cu bani cărate de la ANRP la personalităţi şi personaje din instituţii şi servicii, despre care a pomenit şi Traian Băsescu, nu s-a mai pomenit nimic.)

5. Klaus Iohannis s-a aşezat în fruntea manifestanţilor pentru a spori amploarea protestelor. El este principalul beneficiar politic. Cu un Liviu Dragnea în libertate, PSD poate acţiona coerent şi poate legifera în Parlament legi care să reglementeze atribuţiile SRI, ale preşedintelui, ale DNA etc.

6. De aceleaşi restrîngeri prin lege sau modificări se tem DNA şi SRI. Ele ar putea pierde folosirea ofiţerilor SRI transferaţi la Antifraudă (conform unui ordin al CSAT din 2010) sau în alte instituţii centrale.

Editorialul complet în ziarul Cotidianul versiunea tipărită