Gazprom a început să foreze după țiței în vestul României

Compania canadiană East West Petroleum, asociată cu NIS Petrol din Serbia, societate deținută de rușii de la Gazprom, a anunțat că a demarat lucrările de forare la prima sondă de explorare a țițeiului și gazelor naturale într-unul din cele patru perimetre concesionate în vestul țării, Priam. „Producătorul internațional de petrol și gaze East West Petroleum Corp anunță că a fost informat de către partenerul său, NIS, că operațiunile de foraj au început. Forarea primei sonde, în blocul EX-7 Periam, din Bazinul Panonic, a început la 21 ianuarie 2017. Sonda va fora la o adâncime de 2.500 metri“, se arată într-o informare a societății canadiene. Lucrările de forare şi testare a sondei vor dura între 50 şi 60 de zile.

Concesiuni rusești cât o jumătate de județ

Compania NIS Petrol a anunțat la începutul anului trecut reluarea operațiunilor de prospectare în perimetrul EX-7 Periam din județul Timiș. Lucrările, făcute prin intermediul Naftagas Oilfield Service, companie aflată de asemenea în sfera Gazprom, au vizat o suprafață de aproape 150 de kilometri pătrați, în vecinătatea localităților Beba Veche, Cherestur și Dudeștii Vechi, zonă în care compania a semnat acorduri cu fermierii. În 2014, a demarat achiziția de date seismice 3D în cele două perimetre din județ, EX-7 Periam și EX-8 Biled, iar în luna martie 2015 datele seismice au fost colectate pe o suprafață de 306 kilometri2, din care 117 km2 în EX-7 Periam și 189 km2 în perimetrul EX-8 Biled.

Gazprom, prin NIS, deţine încă din 2010 concesiunea pe patru perimetre petroliere în Bihor şi Timiş. Acestea se întind de la nordul la sudul celor două judeţe şi de la graniţa cu Ungaria până în zona deluroasă şi montană. În total, aproape 4.000 de kilometri pătraţi, adică peste jumătate din suprafaţa Bihorului. Reprezentanții NIS au declarat, în repetate rânduri, pentru a linişti comunitatea locală, că prospecţiunile efectuate în perimetrele menţionate şi viitoarele explorări ar viza numai zăcăminte convenţionale de hidrocarburi, nu gaze de şist. Ruşii au mai declarat că au un plan de investiţii de 600 de milioane de euro în România, pe termen mediu şi lung.

La începutul lunii octombrie 2015, Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a luat decizia de a prelungi cu trei ani termenul de realizare a programului minim din acordurile de explorare, dezvoltare și exploatare pentru perimetrele EX 7 – Periam, EX – 8 Biled (județul Timiș) și EX – 3 Băile Felix (Bihor), perioadă necesară finalizării tuturor operațiunilor din programele de lucrări ale acordurilor petroliere semnate cu statul român, precum și realizarea unor studii de specialitate suplimentare propuse de companie. În decembrie 2014 a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern prelungirea cu 2,5 ani a programul celui de-al patrulea perimetru deținut în parteneriat cu East West Petroleum – EX 2 – Tria (Bihor).

East West Petroleum a intrat în octombrie 2011 într-un acord cu Naftna Industrija Srbije (NIS), subsidiară a gigantului Gazprom, care va finanţa în totalitate costul primei faze a programului, estimat de canadieni la 60 de milioane de euro.

Cristian Neagoe, co-fondator și curator Street Delivery, participant la protestele pentru salvarea Roșiei Montane și pentru domnia legii: „Dacă ne dorim un viitor sustenabil, care să nu fie marcat de cataclisme și suferințe enorme pentru oameni, mediu și celelalte specii, va trebui să renunțăm la combustibilii fosili: țiței, gaze naturale, cărbune. Viitorul, dacă vrem să mai avem parte de el, este al energiilor regenerabile. Vestea bună e că România produce deja foarte multă energie eoliană și solară. Atât de multă, încât o dă și la export. (…) Vestea proastă e că trebuie să lăsăm în pământ cel puțin 80% din rezervele de combustibili fosili cunoscute în acest moment, conform unui studiu publicat în 2015 de revista Nature. Rămâne să implementăm politicile necesare pentru a ne respecta datoriile față de Acordul de la Paris privind Schimbările Climatice, pe care UE l-a semnat. Așa că, indiferent ce vor rușii, americanii sau chinezii, ANRM și românii, în genere, ar fi bine să-și aducă la zi atitudinea față de exploatare, depășind lăcomia și egoismul de moment.“