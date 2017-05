Generalul Burian: vile "fără număr"

Chestorul Virgil Ardelean, care a fost cel mai longeviv șef al serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, și-a construit o casă de vacanță în Munții Apuseni, la coada Lacului Beliș-Fântânele, și este implicat în construirea unui bloc rezidențial, cu 10 etaje, incluzând spații comerciale și apartamente de locuit, în cartierul Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, unde a achiziționat și a demolat în acest scop fostul complex comercial Feleacul.

Generalul Florian Coldea, cel mai longeviv șef operativ al SRI, și-a construit o casă tip mediteraneean în satul natal Tîrnova din județul Arad. Generalul Alexandru Burian, fost director adjunct al serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne și apoi director adjunct al SPP, și-a construit o casă de vacanță în orașul natal Baia Sprie din județul Maramureș, la poalele Munților Gutin, cu privire la care a fost reclamat de foști subalterni că ar fi construit-o din fonduri operative de la „doi ș-un sfert“. Generalul Marcel Opriș, cel mai longeviv șef al STS, și-a construit case de vacanță la mare, în stațiunea Eforie Sud, și la munte, în localitatea Podu Dâmboviței, județul Argeș, unde deține o pădure de 28 de hectare.

Generalul Alexandru Burian a fost promovat adjunct al directorului Serviciului de Protecţie și Pază (SPP), pentru activitatea de informații, în anul 2005, după câștigarea alegerilor prezidențiale de către Traian Băsescu. Absolvent al Școlii de Ofițeri de la Sibiu a Ministerului Apărării Naționale, Burian s-a remarcat înainte de 1989 ca activist pe lângă Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, devenind un politruc zelos. Între 1991 și 1999 a activat în cadrul Direcției de Informații a Armatei, iar în 1999 a fost promovat, cu sprijin politic țărănist, locțiitor al directorului serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne (DGIPI), chestorul Virgil Ardelean. În calitate de adjunct al directorului SPP pe linie de informații, generalul Burian a devenit unul dintre oamenii cei mai de încredere ai fostului președinte Traian Băsescu, alături de generalul Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI (șeful operativ al acestui serviciu). Legătura strânsă dintre generalii Burian și Coldea este confirmată de numirea în funcția de șef al unității de informații al SPP a colonelului Costin Nedelea, transferat de la SRI, unde era cunoscut drept un apropiat al lui Coldea, acesta devenind principalul executant al ordinelor lui Burian.

Aroganță, primitivism, pălăvrăgeală și lăudăroșenie

Menținerea generalului Burian în funcția de adjunct al directorului SPP pe durata ambelor mandate prezidențiale ale lui Traian Băsescu i-a surprins pe mulți subalterni, în condițiile în care acesta nu s-a remarcat decât prin aroganță, primitivism, pălăvrăgeală și lăudăroșenie, mai ales la băutură, adică foarte des. Probabil că aceste „calități“ i-au fost apreciate de fostul președinte, față de care a manifestat obediență totală și pe care l-a servit cu exces de zel. Burian avea obiceiul să se laude că este prieten de pahar cu Traian Băsescu și că-l are la mână pe șeful său, generalul Lucian Pahonțu, întrucât ar fi fost la curent cu anumite afaceri ale directorului SPP din perioada în care acesta a fost șef la Jandarmerie, iar el era prim-adjunct al directorului DGIPI. Potrivit unor ofițeri SPP care au activat la Palatul Cotroceni, generalul Burian i-a făcut și altfel de servicii speciale ex-președintelui Băsescu. Astfel, înainte de finalizarea procesului în care a fost condamnat fostul premier Adrian Năstase, generalul Burian s-a deplasat deghizat (cu un basc pe ochi și cu ochelari de soare) la Înalta Curte de Casație și Justiție și a dus-o cu un autoturism pe fosta președintă Livia Stanciu la Palatul Cotroceni, pentru a avea o discuție cu Traian Băsescu.

Vilele din București și Baia Sprie, lipsă în declarațiile de avere

Cu toate păcatele sale, generalul Burian a fost menținut în funcție și de președintele Klaus Iohannis timp de doi ani, până în toamna anului trecut, când s-a pensionat. Cu siguranță are parte de o pensie bună, având în vedere că foști subalterni au sesizat de prin 2009 că primea un salariu lunar de peste 100 milioane lei vechi, beneficiind de sporuri ilegale. În plus, în perioada în care a activat în SPP, generalul Burian și-a sporit considerabil și dubios averea: o vilă în București, o casă de vacanță în orașul Baia Sprie, autoturisme de lux și bani destui în conturi (potrivit ultimei declarații de avere postate, care datează din 2015, are peste o jumătate de milion de lei în conturi și depozite bancare). Burian are consemnat în declarațiile de avere doar un apartament de 76 mp din București, dar locuiește într-o vilă somptuoasă din zona centrală a Capitalei, depășindu-i la acest capitol pe șefii din alte servicii secrete, inclusiv pe generalul Coldea, care au deținut doar apartamente. Burian a știut să profite de fondul locativ al protocolului de stat și să fie mai iute de mână decât aceștia.

Casa de la poalele Gutinului

Generalul Burian și-a construit cu mai mulți ani în urmă și o casă impresionantă de vacanță, o adevărată vilă, am putea spune, în orașul natal Baia Sprie din județul Maramureș. Casa de vacanță este situată la marginea orașului, pe strada Pietrosului, la poalele Munților Gutin. Casa este înconjurată de un gard de lemn și are mai multe acareturi: bucătărie de vară, foișor, grătar, duș exterior. Vila a fost construită pe locul fostei case părintești și în aceasta locuiește o soră a generalului Burian, pe care acesta și-a mascat proprietatea ostentativă din zonă. Foști subalterni au reclamat că Burian și-ar fi construit această casă cu bani din fondurile operative ale serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne, în perioada în care a fost locțiitor al chestorului Virgil Ardelean. Reamintim că în perioada respectivă și Ardelean și-a construit o casă de vacanță impresionantă în localitatea Doda Pilii din Munții Apuseni, pe malul Lacului Beliș-Fântânele. l

Printr-o declarație politică din 2012, am solicitat Direcției Naționale Anticorupție și Agenției Naționale de Integritate să se sesizeze cu privire la acuzațiile aduse generalului Burian de foști subalterni de-ai săi, dar nu am primit niciun răspuns. Ori n-a existat curajul necesar, ori s-a așteptat prescrierea faptelor. Așteptăm ca măcar acum Agenția Națională de Integritate, care cam șomează în ultima vreme, să clarifice situația locativă a generalului Burian, respectiv motivele neconsemnării în declarațiile de avere a vilei deținute în București și a casei de vacanță construite în Baia Sprie.

Șeful poliției politice a lui Băsescu

Sub coordonarea generalului Burian, o parte importantă a SPP s-a transformat în poliție politică în serviciul ex-președintelui Băsescu, prin care acesta și-a urmărit și controlat adversarii politici, și-a pus în aplicare planurile diversioniste și a exercitat influență în beneficiul său și al PDL, în perioada în care a fost partid de guvernământ. În perioada respectivă, Burian a fost acuzat de presă că ar fi constituit în cadrul SPP o unitate conspirată de poliție politică, denumită „Zeus“, în beneficiul fostului președinte, care reunea specialiști din diverse domenii detașați de la alte servicii secrete, inclusiv specialiști în interceptări. Un fost colonel SPP, care a activat în Secțiunea de Documentare Operativă, a semnalat, printr-o scrisoare deschisă adresată lui Traian Băsescu în 2009, că în SPP, în special în unitatea „Zeus“, au fost aduși ofițeri din fosta Securitate, specializați în poliție politică.

Conform unui memoriu făcut public de un grup de ofițeri din SPP cu mai mulți ani în urmă, în urma dispozițiilor date de generalul Burian și colonelul Nedelea, ofițerii din subordinea lor și-au depășit competențele, încălcând Constituția și legile privind siguranța națională, în sensul că s-au preocupat și au cules informații despre anumite personalități politice îndeosebi din opoziție, dar și care au făcut parte din guvernarea PDL (lideri de partide, miniștri, parlamentari ș.a.). Ofițeri conspirați ai SPP au fost infiltrați în partide politice, în presă, în aparatul administrativ al Parlamentului și al Guvernului și chiar în SPP. Generalul Burian a manifestat interes în obținerea de informații despre adversarii politici ai ex-președintelui Traian Băsescu, despre situația din instituțiile administrației publice locale (consilii județene, primării) conduse de reprezentanți ai unor partide adverse PDL, despre persoane fizice sau juridice care au sponsorizat activități electorale și conexe acestora. Burian a manifestat un interes deosebit și pentru obținerea de informații de la personalul SPP care asigura paza și protecția demnitarilor în legătură cu întâlnirile realizate și discuțiile purtate sau cu mediile frecventate de aceștia.

