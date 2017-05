Gențile cu milioane din campania electorală

Procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care fac cercetări în dosarul privind alegerile prezidenţiale din 2009 au cerut mai multe documente de la Curtea Constituţională, Autoritatea Electorală Permanentă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, au declarat miercuri surse judiciare. Potrivit surselor citate, documentele cerute vor fi analizate de procurori în această cauză, în care în prezent se fac cercetări in rem, pentru fapte de abuz în serviciu şi falsificarea actelor şi evidenţelor electorale legate de alegerile prezidenţiale din 2009. Anchetatorii au audiat mai multe persoane în acest dosar, surse judiciare spunând că printre acestea ar fi şi fostul ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea. Pe 24 aprilie, Parchetul General a început urmărirea penală in rem, în dosarul privind alegerile prezidenţiale din 2009, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu în formă agravantă şi falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale.

Dosarul a fost deschis în urma informaţiilor făcute publice de către jurnalistul Dan Andronic, conform cărora „există suspiciuni că în procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autorităţi publice şi persoane, altele decât cele prevăzute de lege“. Dan Andronic a scris recent că Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea sunt două dintre personajele care au ajutat la victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidenţiale din 2009. Andronic a arătat că l-a sunat atunci pe Gabriel Oprea, care i-a spus să vină la locuinţa acestuia, pentru că are nevoie de el, iar acolo i-a găsit pe George Maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi.

PDL și-a cumpărat liniștea de la Becali

„Era Adriean Videanu. M-a sunat. A venit la mine, la palat. Mi-a spus. Nea Gigi, domnul președinte a dat pe toată lumea afară și am rămas doar Videanu și Blaga. Te duci, vorbești cu el și îi spui că vreau liniște și pace în mandatul ăsta. Te duci și tu, Vasile. A venit Videanu la mine, la palat. Mi-a zis că Băsescu vrea să vedem dacă am probleme, ce probleme am, că Vasile (n.r. – Blaga) trebuie să rezolve problemele. Am zis că nu am nevoie de Vasile. Videanu nu mi-a spus nimic de omul meu din BEC, dar a spus că vrea liniște. Nu mi-a spus nimic că ar putea să îl incrimineze. Se numărau voturile“, a declarat Gigi Becali la Antena 3.

„Becali a vorbit și despre Eugeniu Petrescu, omul de încredere al lui Vasile Blaga, care venea des la el acasă și îi aducea informații. «A venit, mi-a spus că e omul lui Vasile, care vrea să aibă o prietenie. Vasile Blaga era puternic, eu eram mândru că mă bagă în seamă. Venea la 2-3 zile, chiar el mi-a spus că s-a primit o circulară către organizația PDL să nu-mi ia nimeni apărarea, că privește arestarea mea. El mi-a spus asta. Eugeniu Petrescu nu era omul care manipula banii. El era doar mâna dreaptă a lui Vasile Blaga. Banii cei mulți îi manevrau ăștia grei, nu el. Fiecare vot ajunsese să coste și 500 de lei»“, scrie pe site-ul www.antena3.ro.

Pinalti, Blaga și banii pentru partid

Anchetatorii DNA spun că în perioada 2009-2012 Gheorghe Ștefan, alias Pinalti, în calitate de vicepreședinte al PDL, în scopul obținerii de sume de bani atât pentru sine, cât și pentru partid, și-a folosit în mod direct influența deținută în mediul politic și a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii naționale din domeniul energiei o anumită persoană. În aceeași perioadă, a condiționat persoana numită prin influența sa să atribuie unei societății reprezentate de un om de afaceri din anturajul său o serie de contracte de achiziții servicii și produse IT.

În paralel, Gheorghe Ștefan i-a promis omului de afaceri că va interveni la directorul companiei, astfel încât firma sa să câștige licitațiile publice organizate, iar în schimb, a pretins și a primit un procentaj cuprins între 10 și 25% din valoarea fiecărui contract astfel încheiat, primind pentru sine și pentru formațiunea politică din care făcea parte suma totală de circa 2.350.000 euro, din care 700.000 euro au ajuns la Blaga Vasile, care cunoștea dinainte mecanismul descris anterior și cu care a fost de acord.

Gheorghe Ștefan a încheiat un acord de recunoaștere a faptelor, motiv pentru care a beneficiat de clemență și a primit 3 ani de închisoare.

Funcții în schimbul banilor

În ceea ce-l privește pe Blaga, anchetatorii au stabilit că, în calitate de secretar general al PDL și senator în Parlamentul României, în perioada 2011-2012 a primit, în patru rânduri, de la o societate comercială reprezentată de Horațiu Bruno Berdilă, suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenței prin intermediul lui Gheorghe Ștefan asupra unei persoane care a deținut consecutiv funcții de conducere la două companii naționale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă să obțină contracte la cele două companii naționale.

Concluzia anchetatorilor a fost că, în cursul anului 2009, la nivelul conducerii PDL, în speță Vasile Blaga și Gheorghe Ștefan, a existat o înțelegere vădită în sensul obținerii de bani pentru partid. Potrivit înțelegerii, acest lucru urma să fie realizat prin numirea, cu ajutorul miniștrilor desemnați politic, a unor persoane agreate la conducerea companiilor naționale și instituțiilor publice din subordinea acestor ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea unor contracte de achiziție publică unor firme dispuse să ,,cotizeze“ pentru formațiunea politică din care cei doi făceau parte.

De la conducerea partidului, modul de operare s-a extins și la miniștri. Astfel, anchetatorii DNA spun că în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani despre care există suspiciunea că au provenit din săvârșirea unor infracțiuni și care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. În acest context, în perioada octombrie-noiembrie 2009, un om de afaceri, reprezentant al unei firme care avea încheiate contracte în valoare peste 20 de milioane de euro cu autorități locale finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a fost contactat de Gheorghe Nastasia, în calitate de secretar general al instituției respective. Acesta i-a comunicat omului de afaceri că urmează să se aloce fonduri pentru demararea lucrărilor contractate şi i-a cerut suma de 900.000 de lei pentru a nu avea probleme pe viitor cu finanțarea și plata contractelor pe care le avea în derulare, indicându-i și numele societății către care urma să se facă plata. În perioada noiembrie-decembrie 2009, la insistențele secretarului general, omul de afaceri a virat firmei respective, în două tranșe, suma de 918.864 lei, în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, deși societățile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie națională de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. În realitate, suma de bani a fost folosită pentru plata unor servicii de publicitate stradală pentru campania electorală a unuia dintre candidați.

În aceeași manieră a procedat și Victor Tarhon, în calitate de preşedinte al CJ Tulcea, care, în același scop, a cerut unui om de afaceri suma de 700.000 lei. Societatea încheiase anterior cu CJ Tulcea un contract finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu o valoare de 50 milioane lei. Astfel, în perioada octombrie-noiembrie 2009, societatea a virat în conturile a patru firme, în baza unor contracte fictive de consultanță și servicii de publicitate, suma totală de 691.029,63 lei. Serviciile respective nu au fost realizate de fapt, iar banii au fost folosiți pentru plata unor servicii în timpul campaniei electorale.

Blonda și fata îl ajută pe tata

În luna decembrie 2009, Ioana Băsescu, fiica președintelui României în funcție la acel moment, i-a cerut inculpatului Silviu Ioan Wagner, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidențiale, care se desfășurase în toamna aceluiași an. În baza acestei solicitări, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentată de Wagner a încheiat un contract fictiv de prestări servicii cu o anumită firmă, în valoare de 419.000 lei, prețul fiind indicat de Ioana Băsescu. Aceasta a și intermediat încheierea tranzacției.

În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferența de 300.000 lei nemaifiind virată din dispoziția lui Wagner, ca urmare a faptului că nu a primit niciun document justificativ pentru suma achitată în avans. La două zile de la încasarea banilor, firma respectivă a virat suma de 100.000 lei către o societate administrată de Giovanni-Mario Francesco, în acea perioadă el fiind concubinul Ioanei Băsescu. Între cele două societăți nu au existat în realitate niciun fel de operațiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmărit exclusiv ascunderea originii banilor proveniți din prejudicierea societății de stat reprezentate de Silviu Ioan Wagner. În cursul lunii februarie 2010, suma de bani obținută de Ioana Băsescu și Giovanni-Mario Francesco a fost folosită în interes personal pentru achitarea contravalorii unei excursii în Cuba și a cheltuielilor efectuate pe parcursul deplasării.

În iulie 2009, Francesco Giovanni-Mario, în calitate de administrator și unic asociat al unei firme, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate media, având ca obiect lansarea a două posturi de televiziune cu tematică muzicală și punerea la dispoziție de echipamente și aparatură audio-video. În schimbul acestor servicii, societatea a încasat de la firma respectivă suma totală de 2.500.000 lei. Societatea nu a plătit impozit și nici TVA, iar bugetul de stat a fost prejudiciat cu 735.098 lei. La recomandarea Ioanei Băsescu, spun anchetatorii, suma astfel obținută a fost folosită de Giovanni-Mario Francesco pentru plata unor servicii prestate în campania electorală în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive ce aveau ca unic scop ascunderea provenienței banilor. În contextul prezentat mai sus, legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de Elena Udrea, spun anchetatorii.

Băsescu nu mai vrea la Parchet

La rândul său, fostul președinte Traian Băsescu a declarat marţi, la Parlament, că este de acord cu propunerile de modificare referitoare la comisiile parlamentare de anchetă, afirmând că „poate“ este cazul ca Parchetul General să-şi oprească ancheta privind alegerile prezidenţiale din 2009. Băsescu a precizat că dacă va fi invitat la comisia parlamentară de anchetă, se va prezenta pentru că nu are nimic de ascuns. „În principiu, cred că e foarte bine. Noi ne-am obişnuit ca Parlamentul să oprească maşinăriile dacă se răsteşte procurorul general, dacă se răsteşte preşedinta CSM, dacă se răsteşte procurorul-şef DNA. Este timpul ca Parlamentul să devină o instituţie şi respectată şi cu autoritate. (...) Parlamentul este un factor decizional fundamental, care nu se poate împiedica de alte instituţii. Parlamentul îşi face treaba lui. Foarte bine au făcut dacă au modificat, dacă vor modifica Regulamentul“, a declarat preşedintele PMP.

„De principiu, eu nu am nimic de ascuns, nu văd de ce n-aş merge“, a adăugat fostul şef al statului.

Sebastian Ghiţă, puşculiţa SRI. Victor Ponta, finanţat din contracte cu statul ale prietenului Ghiţă

Circuitul banilor: SRI – Ghiță – Ponta

Nici PSD nu a fost străin de acest mod de operare pentru a aduna bani de campanie electorală. Conform procurorilor DNA, pentru desemnarea drept candidat pe listele PSD a lui Ghiţă Sebastian Aurelian, Victor Viorel Ponta, în calitatea sa de preşedinte al PSD, şi-a folosit autoritatea pentru confirmarea propunerii acestuia pe lista de candidaţi. Anchetatorii spun că decizia luată de Ponta a fost în scopul obţinerii de foloase ce nu i se cuveneau, constând în plata sumei de 220.000 euro, necesară organizării unei vizite în România a lui Tony Blair. Se urmărea astfel ca, prin mediatizarea unor întâlniri alături de personalitatea care beneficia de notorietate internaţională, Victor Ponta să câştige capital electoral, în condiţiile în care, în cursul anului 2012, urmau să aibă loc alegeri locale şi parlamentare. Suma de 220.000 de euro a fost obţinută prin persoane interpuse, de la Sebastian Ghiţă.

Ghiță, banii statului și finanțări ilegale

2007 – O firmă a Grupului Asesoft încheie primul contract cu SRI. După încheierea contractului, Sebastian Ghiță, George Maior, directorul SRI, și alte persoane ar fi fost în SUA, la invitația administrației republicane. După vizita în SUA, Sebastian Ghiță, George Maior și alte persoane s-ar fi oprit la Acapulco, Mexic. Costurile călătoriei în SUA și Mexic ar fi fost suportate de una dintre firmele Grupului Asesoft. De teama unui scandal public, SRI a anulat licitația.

14 mai 2007 – Primul contract între Asesoft Smart SRL și SRI, în valoare de 19.267 lei.

2009 – Grupul Asesoft avea o cifră de afaceri de peste 300 de milioane de euro. Contractele cu instituțiile statului erau de 55 de milioane de euro. Ghiţă finanţează de-a lungul timpului PSD, PNL, iar în luna mai 2009 sponsorizează PDL, în alegerile pentru Parlamentul European, prin Asesoft şi Teamnet International, cu 135.000 de lei.

2010 – Al doilea contract dintre Asesoft Smart SRL și SRI, în valoare de 7.260 lei, fără TVA.

2010 – Ghiță cu Florian Coldea în vacanță la Seychelles, 10 zile. Cheltuielile au fost suportate de SC Asesoft International SA, potrivit declarațiilor lui Sebastian Ghiță.

2010 – Asesoft a încheiat un contract, în valoare de 62.709 euro, cu UM 0297 din SRI.

2012-2013 – Contracte clasificate de furnizare pentru protejarea unor interese naționale, de 1,97 milioane de euro din bani publici, oferite de SRI către Teamnet International.

2012 – Directorul SRI, George Maior, prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, soţia sa, cumnaţii lui Sebastian Ghiţă, soţii Ghiţă şi alte persoane îşi petrec câteva zile de concediu în Toscana, Italia, în Vila Locanda dell’Amorosa. Șefii SRI îl sfătuiesc pe Ghiţă să intre în politică. În decembrie, Ghiţă devine deputat USL.

2012-2013 – Institutul de Tehnologii Avansate încheie un contract pe 2 ani cu Teamnet International, în valoare de 8.680.000 lei.

2017 – În răspunsul oficial al SRI, se precizează că Asesoft Smart SRL a avut contracte cu SRI în valoare totală de 30.694,02 lei.

SRI admite oficial că INFRATEL NET SRL a obţinut, în perioada când la conducerea SRI erau George Maior şi Florian Coldea, un contract prin „procedură proprie clasificată“, de 26.690 de euro.

SUNSMART INTEGRARE IT SRL a obţinut un contract prin „procedură proprie clasificată“, de 32.240 de euro.

SRI a încheiat cu Q NET INTERNATIONAL SRL contracte de 4.754.574,72 lei, prin „procedură proprie clasificată“.

A şaptea firmă cu care SRI recunoaşte oficial că a avut contracte este DNS BIROTICA SRL. Menţionată de către procurori că face parte din gruparea celor 53 de societăţi şi 24 de persoane fizice controlate direct sau prin interpuşi de Sebastian Ghiţă, firma a avut de-a lungul timpului contracte cu SRI de 294.950 de euro.

Toate informațiile sunt preluate din articolul „Pușculița lor (I). Toate contractele de milioane de euro ale echipei SRI G. Maior – F. Coldea pentru Sebastian Ghiță. Grupul SRI – Asesoft, organizat pe bani publici“, de pe sorinamatei.ro.