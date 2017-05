Geoană denunță "coloana a cincea a lui Băsescu din PSD"

Mircea Geoană a declarat duminică seara, făcând referire la alegerile prezidenţiale din 2009 câștigate de Traian Băsescu în fața sa, că există "indicii cu privire la un demers coordonat şi organizat de fraudare şi de influenţare a scrutinului", iar în PSD a existat „coloana a cincea a lui Băsescu”.

"A existat coloana a cincea a lui Băsescu în PSD. Sunt lucruri triste, pentru că într-un fel este evident că mandatul doi al lui Traian Băsescu este ilegitim, este evident că există indicii cu privire la un demers coordonat și organizat de fraudare și de influențare a alegerilor prezidențiale din 2009. Acest lucru este fără dubiu. Cred că a existat o acțiune coordonată, spun cu toată rezerva faptului că corb la corb nescoțându-și ochii dovezile după atâția ani de zile sunt cel mai greu de obținut, dar cred că nu a existat instituție care a statului român care să aibă de-a face direct sau indirect cu alegerile, să nu fi fost implicată. (...) Iar ideea că se mușamalizează în Parlament, în așa zisele comisii de control, asta e o chestiune pe care deja o știm, n-are rost să ne ocupăm timpul cu ea", a spus la Antena 3 Geoană.

Acesta a invocat zvonuri potrivit cărora s-ar fi creat "un rezervor de CNP-uri în rândurile populației rome" în favoarea lui Traian Băsescu.

"Unii spun, de exemplu, că faimoasa întâlnire din septembrie 2009 cu salba de galbeni primită de la liderii romi a avut în spate nu doar un business al fratelui președintelui cu unii reprezentanți, ci faptul că s-a decis ca un număr important de cetățeni de populație romă care nu aveau CNP-uri, cu sutele de mii, să fie introduși în sistem. Unii spun că a fost de fapt bufferul de unde s-a făcut diferența. Nu s-a dat tuturor, dar a existat un rezervor de CNP-uri la dispoziția autorităților care puteau fi folosite. Nu spun că s-a întâmplat, dar informații în acest sens există. Alții spun că la CCR unde s-a închis de fapt meciul PSD-ul, nu Geoană a cerut două lucruri simple, care erau banal de aprobat — să se renumere voturile în secțiile speciale — unde a existat o diferență extrem de curioasă de dubioasă de voturi în detrimentul meu, și a doua — renumărarea în diaspora. Ce ne-a oferit curtea lui Zegrean — ne-a oferit ceea ce nu am cerut", a spus Geoană.

Fostul lider PSD a mai afirmat că a existat o diferență reală de câteva sute de mii de voturi în favoarea sa dar că s-a apăsat "pe toate butoanele statului", "voturile fiind furate din țară" și l-a nominalizat în context pe fostul său șef de campanie, Victor Ponta, ca fiind un posibil "cal troian" al "coloanei a cincea a lui Băsescu din PSD".

"În clipa în care am început să simt că există o mașinărie care funcționează la parametri de o intensitate excepțională, am început să avem o anumită grijă dar stratul de rezervă de voturi pe care îl aveam nu avea cum să fie influențat în mod normal nici de un milion de pui congelați dați peste gard în Argeș sau în altă parte. (...) Poate nu este o coincidență, că exact în județele unde liderii PSD aveau probleme în justiție si vulnerabilități există sentimentul că au lăsat-o mai moale în turul doi. Unii au plecat și în străinătate în turul doi. Pur și simplu au apăsat pe toate butoanele și, în clipa în care apeși pe toate butoanele statului, pe vulnerabilitățile adversarului, mai ai și o coloană a cincea a lui Traian Băsescu cu un cal troian băgat în PSD... Mă refer la cei care de exemplu participă la astfel de întâlniri în noaptea alegerilor, la cei care sunt veleitari, frustrați sau vulnerabili. Eu în 2014 aveam toate motivele să fiu supărat pe Victor Ponta, inclusiv pentru anunțul că nu a votat cu mine în 2009, și am fost și l-am susținut", a afirmat Geoană.

În ce-l privește pe Liviu Dragnea, Mircea Geoană a spus că în 2009 "s-a bătut până în ultima clipă'', iar Crin Antonescu a fost ''un om de toată ispravă". "Până și Ion Iliescu, care nu mă înghițea după congresul din 2005, cu tot ce avea împotriva mea a făcut ce trebuia să facă, ce face fiecare dacă este într-o echipă. Și atunci această hidră a avut atât de multe butoane dure ale statului la dispoziție, legate de bani foarte mulți, era de fapt o mafie transpartinică, făceau bani împreună, furau împreună, se acopereau împreună", a adăugat fostul senator.

Geoană a mai relatat la Antena 3 că a "dus kilograme de probe la Curtea Constituțională". "Și sper ca acești colegi care sunt la butoanele din PSD să se ducă să caute. Noi am dus dovezi, liste întregi de rețele de prostituate românce plecate din Romania figurând că sunt in Spania (...) care erau de fapt cu aceeași semnătură de sus până jos, semnături la Viena copiate la indigo, despre ce vorbim? Probele sunt acolo, dacă nu cumva cineva le-a făcut toaleta de rigoare. (...) Motivul pentru care am fost refuzați a fost total inversat în 2012, la referendumul de suspendare a lui Băsescu. Motivul pentru care nouă ni s-a refuza renumărarea voturilor a fost inversat și CCR a început să lucreze la chestiuni legate de cifre și plafon. (...) Iar cei din PSD au întors capul în altă parte pentru că voiau locul lui Geoană, împreună cu amicul Ghiță Sebi. După ani și ani de zile scânteia a venit de la cearta din aceeași haită. S-a spart lanțul de iubire", a mai spus fostul lider PSD.