Geoană: Vizita la S.O. Vîntu, un pretext

Comisia de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009 a reluat audierile.

După ce, săptămâna trecută, la lucrări au fost invitaţi Mircea Geoană, candidat la vremea aceea la prezidenţiale, Dan Şova şi Viorel Hrebenciuc, şeful campaniei electorale a PSD, Geoană a ajuns şi luni în faţa parlamentarilor.

Mircea Geoană s-a prezentat, la ora 9.00, în faţa membrilor comisiei care, potrivit preşedintelui acesteia, Mihai Fifor, ar avea mai multe întrebări să-i adreseze.

Geoană a susţinut în faţa comisiei că vizita sa la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost folosită mai degrabă ca un pretext. Mult mai interesant este cine a avut interesul să urmărească un candidat la prezidențiale, a mai spus acesta.

Deputatul PMP Robert Turcescu l-a întrebat pe Mircea Geoană dacă vizita sa la Vîntu din ajunul alegerilor a dus la pierderea acestora.

"Este o comisie cu privire la rezultatul alegerilor din 2009, nu pe ceea ce se uită sociologii, ce s-a întâmplat", a răspuns Geoană.

Turcescu a replicat că este treaba parlamentarilor ce se face cu această comisie.

"Cât de mult sau cât de puțin a contat vizita mea în seara de dinainte, e o chestiune subiectivă. Eu cred că a fost un pretext. Cred că este mai interesant de văzut cine stătea pe urmele unui candidat prezidențial cu o noapte înainte, făcând astfel de poze, cred că e mai interesant, din punctul meu de vedere, pentru eventuale investigații, erau niște jurnaliști bine intenționați, erau alții... Filiera în care a ajuns această chestiune mi se pare mai interesantă pentru discuția de astăzi decât opțiunea mai mult sau mai puțin inspirată de a face această vizită. În opinia mea, spun asta fără niciun fel de intenție de revenire în politica românească, a fost un pretext care a fost folosit și care a avut un impact, din punctul meu de vedere, modest. Diferența de voturi în ceea ce ne spuneau și sondajele și ceea ce putem astăzi extrapola, dacă s-ar fi uitat cineva cu atenție în 2009 la volumul impresionant de probe pe care le-am prezentat la CCR cu privire la procese-verbale și la situații de fraudă masivă, cred că diferența era mai mult decât acoperitoare pentru orice impact negativ al vizitei mele. Cum apare practic un filaj în spatele unui candidat la prezidențiale, este un lucru despre care mai degrabă dumneavoastră ar trebui să fiți interesați", a afirmat fostul președinte al PSD.

Robert Turcescu l-a mai întrebat pe Mircea Geoană dacă acea vizită a fost singura la Vîntu.

"În perioada campaniei electorale am avut întâlniri cu toți liderii de trusturi de presă, așa cum face orice candidat din România. Acesta este răspunsul meu", a spus Geoană.

De asemenea, Geoană a fost întrebat de senatorul PSD Adrian Ţuţuianu, preşedinte al Comsiei SRI, dacă a fost avertizat de SPP că a fost urmărit în seara vizitei la Sorin Ovidiu Vântu.

Geoană a răspuns negativ şi a apreciat că cei de la SPP şi-au făcut datoria. Ulterior, el a revenit şi a precizat că renunţase la protecţia SPP.

Geoană a fost solicitat, luni, să precizeze ce l-a determinat să-l susţină în decembrie 2008 pe Gabriel Oprea pentru funcţia de ministru de Interne.

„Nu am susţinut pe nimeni. Poate că pare uşor deplasat sau poate chiar naiv să crezi că atunci când introduci într-un partid politic democraţia internă... dar acest lucru este un lucru în care eu cred. În momentul în care am luat decizia de a intra la guvernare, eu am luat decizia ca la nivel de Comitet Executiv să votăm democratic colegii sau colegele care ne reprezintă în Guvern”, a răspuns Geoană.

El a arătat că votul în PSD a fost secret şi că a existat o campanie în interiorul partidului a celor doi candidaţi, Gabriel Oprea şi Cătălin Voicu.

„Au existat două candidaturi. A fost un vot secret în interiorul partidului. Unul dintre colegi a câştigat, celălalt nu a câştigat. Ceea ce pot să spun este că am primit un telefon din partea preşedintelui Băsescu pentru a nu-l pune pe domnul Voicu ministru de Interne. Asta pot să vă spun. Au fost doi candidaţi, preşedintele momentului spunând că nu-l va numi pe celălalt candidat al nostru. A existat o conversaţie telefonică pe care preşedintele Băsescu a avut-o cu mine ca preşedinte de partid (...) A spus că are o dificultate cu unul dintre cei doi candidaţi", a mai spus Geoană.

De asemenea, Geoană a mai susţinut că în 2008 a fost sunat de preşedintele Băsescu, acesta spunându-i că are o „dificultate” cu unul dintre candidaţii PSD pentru MAI, respectiv Cătălin Voicu.

Tot în cursul zilei de luni sunt invitaţi la comisie secretarii de stat din ministerul de Interne din momentul respectiv - Mihai Capră, Marian Tutilescu şi Dan Fătuloiu, precum şi fostul preşedinte AEP, Ana-Maria Pătru.

Marţi, lucrările vor continua cu audierea lui Vasile Blaga, Marcel Opriş, Cătălin Predoiu, Eugen Tomac.