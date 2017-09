Ghiță Ciobanu, cu jalba la procurori

Gheorghe Dănuleţiu, cunoscut drept Ciobanul Ghiță, a venit, vineri, la DNA, pentru a depune o plângere care vizează atribuirea, spune el, ilegală a unor fonduri europene ce ar fi fost destinate producției de carne, relatează Mediafax.

Gheorghe Dănulețiu a venit, împreună cu alți doi fermieri, să semneze declarații în fața procurorilor, unde au sesizat nereguli constatate în atribuirea unor bani europeni. Fermierii susțin că reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și ai Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au acordat preferențial fondurile destinate producției de carne. Fermierii nu au oferit nume sau informații suplimentare, însă au spus că au prezentat celor de la DNA documente și dovezi care să le susțină afirmațiile.

„Am venit să vedem poate aici ne găsim dreptatea, că peste tot pe unde am umblat, au fost multe vorbe și mai puține fapte. Este vorba despre cărțile de rase, despre berbecii care se vând și multe alte lucruri. Este vorba despre bani europeni care ajung la unii dintre fermierii din România. Era un grup restrâns. Nu știm câți, suntem niște oameni ca și ceilalți, suntem fermieri și doar am venit să ne cerem drepturile”, a spus ciobanul Ghiță vineri, în fața sediului DNA.

Un alt fermier, Dan Petrescu, venit la DNA din Curtea de Argeș, a explicat, după ce a dat declarații în fața procurorilor, că a fost sesizat și ministrul Agriculturii cu privire la nemulțumirile lor, iar cel din urmă le-a promis că o să verifice situația.

„Am semnat o petiție în care am menținut o fraudă în care Ministerul Agriculturii, legat de ANSVSA au făcut-o cu privire la programul minimis pentru berbecii de reprodus, de rasă și originalitate pe teritoriul României. Au fost bani care s-au dat fără a fi controlați cum trebuie și de cine trebuie. Sunt sume foarte mari, milioane de euro, fonduri europene venite pentru producția de carne pentru fermieri. Acești bani nu au fost dați în scopul acesta, ci în alte scopuri, beneficiind alte persoane. (...) Sunt bani cu dedicație specială, dirijați pentru anumite persoane. Aceste persoane sunt fermieri, președinți de asociație, de federatie. Nu dăm numele. Suntem trei inși care am făcut sesizarea, această petiție. Ne simțim nedreptățiți. Nu doar noi, ci toți fermierii din tțră. Am depus documente, avem probe. Acum venim de la Ministerul Agriculturii, ne-a răspuns, a zis că se vor reglementa treburile. Problema cea mai dureroasă e că cei care au greșit nu vor să plătească. Fermierii la care au ajuns sumele dirijate, împreună cu angajați din cadrul ANSVSA, din cadrul Ministerului, sunt și veterinari... E o filiera întreagă. E un lanț întreg”, a declarat Dan Petrescu.