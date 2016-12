Ghiţă, scos ca martor în favoarea PSD

Căutat de autorităţi după ce nu s-a prezentat săptămâna trecută la controlul judiciar, Sebastian Ghiţă a făcut o serie de dezvăluiri la RTV, într-o înregistrare difuzată pe post miercuri, despre care moderatorii au spus că a fost lăsată la redacţie de acesta acum o săptămână.

Ghiţă a reluat acuzaţiile la adresa DNA.

"Niciun argument şi nicio raţiune nu mă va mai putea face să tac. Ceea ce se întâmplă astăzi în România este o chestiune de nedescris. DNA-ul este instrumentul folosit de mai marii zilei si de catre interesele stăine pentru a zdrobi votul românilor. Liviu Dragnea a fost tot timpul campaniei sale şantajat şi ameninţat să nu devină prim ministru. În ultima perioadă am fost şi eu vizitat de un avocat apropiat al DNA-ului care în mod direct mi-a spus că dacă fac nişte denunţuri împotriva lui Liviu Dragnea mai am o şansă. Ni s-a spus că dacă ştiu ceva despre familia lui Liviu Dragnea răsplata va fi lipsa agresiunii împotriva familiei mele. Mi-au spus că îmi vor duce mama la DNA. Mi-au spus că îmi vor aresta fratele şi prietenii şi o să mă întâlnesc cu toţi la închisoare", spune Sebastian Ghiţă în înregistrare.

Se încearcă întoarcerea votului prin DNA la comanda unor forţe străine, a susţinut Sebastian Ghiţă, potrivit căruia Liviu Dragnea a fost ameninţat, dar şi că el personal a fost avertizat că o să-şi vadă familia la închisoare.

Ghiţă a susţinut în aceeași înregistrare că a cunoscut-o pe Laura Codruța Kovesi în sediile SRI. "Am să vă spun cum am cunoscut-o pe doamna Kovesi, pentru că mulţi m-aţi întrebat acest lucru. Pe doamna Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI, la K2, la K4 şi la T14. Acolo ne întâlneam de minim două ori pe săptămână, încă din anul 2010, şi a durat această serie de întâlniri până în 2014. Realitatea este că poate sute de astfel de întâlniri au existat în aceşti ani. La unele dintre întâlniri erau prezenţi doar generalul Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi un şef al staţiei CIA din România", a afirmat Ghiţă. El a spus că primul pe care l-a cunoscut a fost Karl Schwab, "fostul şef al doamnei Kovesi", iar şi al doilea, Eric Easley, "poate actualul şef al doamnei Kovesi".

Sebastian Ghiţă a întrebat-o apoi, retoric, pe Kovesi dacă îşi aminteşte de o petrecere la o vilă de la Sinaia unde chefuiau.

"Până atunci vreau să o întreb pe doamna Kovesi dacă îşi mai aduce aminte de petrecerea restrânsă din vila de la Sinaia în care dânsa cu dl Dâncu şi cu mine şi chefuiam cu lăutarii şi cântam "La Chilia în port", varianta pentru statul de drept", a spus Ghiţă.

Sebastian Ghiţă spune, de asemenea, că are documente care arată mistificarea dosarelor, că sistemul a devenit un monstru şi că deţine dovezi despre mailul secret al şefei DNA, Codruţa Kovesi.



"Preţul era un denunţ împotriva lui Dragnea ca să fie blocat să devine premier", a adăugat fostul deputat PSD, înainte de a adaugă: "Realitatea e că sistemul a devenit un monstru".

Fostul deputat a vorbit despre dosare care ar fi fost măsluite, acuzând că sute de mii de români au început să sufere fiind târâţi prin justiţie în urma unor probe contrafăcute.

"Sper că văzând aceste mailuri cu serii vor apărea ziarişti capabili să verifice aceste adevăruri şi veţi află cum s-a început măsluirea dosarelor forţată de denunţuri mincinoase, inventarea probelor şi cum mii, poate sute de mii de români au început să sufere şi să fie taraţi în procese şi dosare neadevărate", a încheiat el.

Judecătorii de la ICCJ au decis, marţi, ca Sebastian Ghiță să rămână sub control judiciar pe cauțiune cu interdicția de a părăsi teritoriul României, în dosarul în care acesta a fost trimis în judecată de DNA Ploiești alături de foști șefi din poliție și parchete. Decizia este definitivă.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă este căutat din 21 decembrie, după ce a fost chemat la DNA Ploieşti, în dosarul de corupţie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair în România, şi nu s-a prezentat, ulterior pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

Sebastian Ghiţă nu avea dreptul să plece din ţară fără acceptul procurorilor pentru că decizia din 16 decembrie, până la judecarea contestaţiei, nu era definitivă. Poliţiştii l-au căutat pe Sebastian Ghiţă la locuinţa sa din Ploieşti, dar şi în alte locuri pe care acesta le frecventa, însă nu l-au găsit, iar în 22 decembrie au anunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că fostul deputat a încălcat termenii controlului judiciar pe cauţiune.

De asemenea, poliţiştii au informat DNA Ploieşti că Sebastian Ghiţă nu a fost găsit după ce pe numele lui a fost emis mandatul de aducere.