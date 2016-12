Gorghiu încă mai trage nădejde pentru Cioloş "premier"

Preşedintele PNL, Alina Gorghiu, a declarat, după publicarea exit-poll-urilor, că aşteaptă rezultatele finale, susţinând că ”posibilitatea ca Dacian Cioloş să fie premier încă se joacă”.

”Le mulţumesc tuturor celor care sunt angrenaţi în procesul electoral, e important să rămână angrenaţi până la final, orice meci se joacă până la capăt, posibilitatea ca Dacian Cioloş să fie prim-ministru încă se joacă”, a susţinut Gorghiu.

Alina Gorghiu a spus că cel mai probabil luni vor exista discuții cu premierul Dacian Cioloș și cu Uniunea Salvați România, însă a precizat că nu este nimic stabilit în acest sens.

"Este speranța pe care o am, că rezultatele pe care le vom vedea (...), probabil în câteva ore, probabil mâine dimineața, cu tot cu diaspora, cu tot cu procesele verbale venite din ultima secție de vot, vor fi niște rezultate care oricât de greu ar putea să pară în acest moment ne vor putea oferi șansa discutării unei majorități în Parlament pentru proiectul Cioloș. (...) Nu am vorbit cu Dacian Cioloș nici despre rezultat, nici despre voturi, nici despre altceva. Este important să vedem rezultatele ca ulterior să putem să discutăm o strategie. Mâine cel târziu vom avea această discuție împreună cu Dacian Cioloș, probabil cu cei de la USR, să vedem în ce măsură se poate concretiza proiectul la care am pornit împreună", a declarat, duminică seara, liderul PNL.

"Eu cred că scorul va fi unul bun pentru PNL", a precizat Alina Gorghiu.

"În acest moment este în plin proces de numărare și PNL și ceilalți competitori electorali. În momentul în care aceste alegeri vor fi tranșate înseamnă că am avut ultima dată din ultimul cătun, din ultima secție de vot din România sau din diaspora, atunci voi veni în fața dvs și vă voi da absolut toate declarațiile despre posibilitatea de a face sau nu o majoritate, despre ce se întâmplă cu PNL, care este strategia pe care o vom adopta, dar sigur vor fi multe evenimente politice în viitorul apropiat — ședințe de birouri politice, discuții cu candidatul de prim-ministru, cu cei care vor intra în Parlament, își va intra președintele în rolul constituțional care probabil va face într-un interval de timp scurt după rezultatul oficial al alegerilor consultări cu partidele politice, așa cum spune Constituția. Sunt multe etape care din punct de vedere constituțional o să le ardem în viitorul apropiat", a mai spus aceasta.

Întrebată dacă exclude o discuţie cu PMP dacă acest partid va intra în Parlament, Alina Gorghiu a evitat un răspuns clar. ”Mă luaţi cu dacă a şaptea oară, dacă voi avea rezultatele finale şi atunci vă voi spune absolut orice despre cei care sunt în Parlament. În acest moment eu nu ştiu dacă PMP sau ALDE vor fi sau nu vor fi în Parlament. Înţeleg că e undeva la limită toată discuţia, ca atare mai avem puţin până ajungem la final”, a spus aceasta.

Zilele trecute Alina Gorghiu a respins varianta unui parteneriat la guvernare cu Traian Băsescu şi PMP. ”Nu, doamne fereşte! V-am spus foarte clar, nu facem niciun fel de majoritate nici cu PSD, nici cu Traian Băsescu. Vom face o majoritate parlamentară cu USR, care susţine Dacian Cioloş, şi vom găsi şi alte formule”, a afirmat preşedintele PNL.