Goțiu o dă la întors

Senatorul USR Mihai Goțiu a declarat, luni, că își cere scuze dacă și-a amintit greșit de incidentul din luna februarie cu Nicolae Bădălău, dar în acest caz social-democratul ar fi trebuit să reacționeze încă de la momentul în care el a relatat prima dată disputa.

”Eu am zis că îmi cer scuze dacă cumva îmi amintesc greșit și că m-aș fi așteptat să fi reacționat încă de atunci și să conteste încă de atunci ceea ce am spus. Nu ne-am despărțit în niște termeni foarte nervoși, dar eu aștept ca Parlamentul să fie mult mai ferm nu doar la nivel declarativ, ci în spațiul public de tot ceea ce înseamnă violență”, a declarat senatorul USR.

Goțiu a mai afirmat că nu consideră că președintele executiv al PSD Niculae Bădălău ar fi o persoană violentă. ”Nu. M-a surprins ceea ce s-a întâmplat pentru că, după acel incident, nu am mai avut altercații violente”, a mai spus Goțiu.

Mihai Goţiu, care a fost agresat săptămâna trecută în studioul B1 TV de către Mirel Palada, a spus că Niculae Bădălău, acuzat de lovire de liberalul Marin Anton, i-a ameninţat cu bătaia și pe el şi pe Nicuşor Dan în luna februarie, chiar în Parlament.

”Oameni buni, intimidarea fizică și verbală e marcă înregistrată PSD. Senatorul PSD Nicolae Bădălău, cel acuzat acum de violențe la Giurgiu, ne-a amenințat cu bătaia, pe mine și pe Nicușor Dan, în februarie, chiar în Parlament!

Am aflat, de dimineață, că senatorul PSD de Giurgiu și vice-președinte al Senatului României Niculae Bădălău l-ar fi lovit aseară, la o nuntă, pe liberalul Marin Anton. Precizez că nu sunt un fan al lui Marin Anton, a cărui implicare în susținerea proiectului minier de la Roșia Montană în perioada în care era secretar de stat la Ministerul Mediului am criticat-o în numeroase rânduri. Cine e curios să caute un pic pe net, găsește informații numeroase despre antecedentele dintre cei doi politicieni, care au cunoscut diferite etape, de ”iubire și ură”. Acest lucru nu justifică absolut deloc violența. Singurul răspuns la violența (de orice fel) e justiția. Iar în cazul politicienilor, justiția poate fi dublată de sancțiunea publică, la vot.

Nu știu ce s-a întâmplat, aseară, la Giurgiu, dar mi-am amintit primul episod de amenințare pe care l-am trăit în Parlamentul României. S-a întâmplat în Biroul Permanent Reunit de pe 1 februarie, în contextul protestelor din Piața Victoriei. Am relatat atunci, aici, pe Facebook, cum după ce l-a numit pe Nicușor Dan ”dobitocul ăla căruia îi dă una”, Niculae Bădălău m-a făcut ”golan”... Atunci am evitat repriza de ”parte în parte” la mustață”, a scris Mihai Goțiu pe Facebook.

Niculae Bădălău a declarat, luni, că va depune un ”denunţ calomnios” pe numele liberalului Marin Anton și că nu l-a amenințat niciodată pe senatorul USR Mihai Goțiu.

”Am văzut că și domnul Goțiu s-a trezit. Eu nu am auzit că l-aș fi amenințat vreodată. Eu nu am auzit până acum lucrul acesta, dacă o să-mi permită, de la zece metri, dacă eu l-am amenințat vreodată. (...) Cred că este o politică a unora de a decredibiliza liderii PSD pe tot felul de țigăneli. Cred că schimbul politic trebuie să fie pe idei, trebuie să fie pe guvernare. Pentru asta ne-au trimis oamenii aici, nu să spunem de mamă și de altceva”, a mai spus Bădălău.