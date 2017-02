La doi ani de la momentul în care a fost dus la sediul DNA, Ștefan Lungu a intrat în direct la Gold Morning, într-un dialog sincer cu realizatorul matinalului, Radu Buzăianu.

Ștefan Lungu, fostul consilier al Elenei Udrea la Ministerul Dezvoltării, omul care a lucrat cu majoritatea politicienilor şi partidelor, în multiple campanii – de la parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare, este actualmente incuplat în Dosarul 540/2014, referitor la ”Gala Bute”.

În plină emisiune matinală, în care se dezbătea subiectul protestelor împotriva deciziei Guvernului, Ștefan Lungu i-a dat un mesaj lui Radu Buzăianu. Realizatorul Gold Morning l-a sunat şi l-a invitat la dialog.

”M-ar deranja să beneficiez de o lege cu direcţie”

“De doi ani am ieşit din tot ceea ce înseamnă sfere de influenţe politice. Am preferat să nu mă intereseze absolut deloc ceea ce se întâmplă, însă pe mine m-ar deranja să beneficiez de o lege făcută (nu pentru mine!) cu direcţie. Pentru simplul fapt că eu cred cu tărie că şi România are nevoie de o dezvoltare organică, nu impusă; are nevoie de nişte legi care să fie pentru toată lumea! Să nu le dăm peste noapte, ci cu avizul şi implicarea tuturor. Nu e vorba de cum s-a votat la alegeri, ci de cum construieşti o democraţie. Iar ea se face pe dezbateri, se face întotdeauna pe opinii. Nu e bună exagerarea de nicio parte, dar mi se pare anormal să faci lucrurile brusc iar a doua zi să spui că nimic nu s-a întâmplat. Dacă 10 oameni protestează, trebuie să îi înţelegi şi să le răspunzi. În asta constă democraţia”, a spus Lungu.

Cu referire concretă la propria persoană, Ștefan Lungu a spus: ”Acum vorbesc despre mine, nu despre alţii: eu unul m-aş simţi prost să fi pierdut 2 ani din viaţă, probabil cei mai importanţi, să-i fi pierdut prin tribunal, aiurea, şi să beneficiez (cu ghilimele alea mari, uriaşe) de o lege care e făcută clar pentru alţii. NU! Greşelile trebuie plătite în funcţie de prostia pe care ai făcut-o sau de furtul ori de implicare pe care ai avut-o. Iar la final, persoana respectivă trebuie să tragă o linie şi să înţeleagă ce a făcut. Or, prin această lege nimeni nu înţelege nimic!”.

”Am fost prost de bun şi incredibil de credul”

Acum, Ștefan Lungu aşteaptă o decizie în dosarul în care este implicat. Nu s-a interesat la avocat dacă va beneficia de lege. El susţine că a avut o conduită vis-a-vis de dosar. “Îmi doresc să mă pot uita în ochii copilului şi să îi spun: tatăl tău a fost onest, nu a minţit. Or, o astfel de lege ce ar face? Ar anula toate lucrurile în care chiar am crezut. Și, probabil, nu e doar cazul meu… O vină a mea există în dosar, pentru că am fost prost de bun şi incredibil de credul. Vina mi-am asumat-o, am recunoscut-o. Port această cruce. Dacă eşti normal la cap, nu pleci de la premisa pozitivă, ci de la cea negativă. Iar eu nu plec de la o potenţială achitare. Dacă am ajuns în situaţia asta, înseamnă că am avut o vină pe care eu mi-am recunoscut-o. Sunt de acord să plătesc raportat la gravitatea faptelor şi la implicarea şi la modul în care au fost tratate toate persoanele în ultimii ani! E timpul ca România şi românii să devină oneşti. Ne-am minţit pe noi ca naţie, între noi…”, a conchis Lungu.