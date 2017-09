Greva a încetat, protestele continuă

Cu mici excepții, greva difuzorilor de presă din București s-a desfășurat în termenii anunțați. Circa 300 de chioșcuri de ziare au fost închise luni dimineață. Până după-amiază, nici PSD, nici Primăria Capitalei, nici cea a Sectorului 4 nu au reacționat față de nemulțumirile distribuitorilor de presă scrisă. Redacția Cotidianul a luat decizia să distribuie gratuit bucureștenilor ediția de luni, 25 septembrie 2017. Mai mulți redactori și fotoreporteri au ieșit în stradă să le ofere ziare gratuit oamenilor. Ei au fost uimiți să-l vadă pe Cornel Nistorescu însuși împărțind cetățenilor care au trecut prin Piața Charles de Gaulle numărul de luni al Cotidianului.

Difuzorii de presă scrisă spun că nu vor mai face grevă, dar sunt oripilați de declarațiile publice ale reprezentanților autorității locale și anunță alte proteste. „Dacă nu vom avea niciun rezultat, vom cere public organizarea unui protest autorizat și un marș pe traseul Piața Universității, Primăria Capitalei și sediul Comisiei Europene în România. La acest marș așteptăm să participe între 1.000 și 1.500 de persoane. Luni doar chioșcurile Adevărul au fost deschise, dar am observat lipsa volanților“, a declarat pentru Cotidianul Ionuț Nejloveanu, președintele Asociației Patronale a Difuzorilor de Presă din București.

Nejloveanu spune că lipsa de reacție a primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care refuză să discute cu protestatarii, îi face pe aceștia să nu mai respecte graficul de înlocuire a noilor chioșcuri. „Nu ne convine să cheltuim 20.000 euro pe un chioșc nou și să vină primarul să îl ridice când vrea el“, a precizat Nejloveanu. El îl acuză pe consilierul personal al edilului, Cristian Zărescu, că ar fi ieșit în spațiul public cu declarații false, cum ar fi cele legate de reducerea vizibilității conducătorilor auto. Difuzorii spun că ei au respectat decizia primăriei cu privire la amplasamentul chioșcurilor și că nu ei sunt cei care obstrucționează vizibilitatea șoferilor.

„Singurul aviz pe care îl deține un difuzor este cel de amplasament, dar asta nu este destul. Pe lângă acest aviz, are nevoie de un certificat de urbanism și de o autorizație de construcție. Am cerut Poliției Locale să ne permită să ne luăm marfa din chioșcurile ridicate, dar nu am primit niciun răspuns. Domnul Zărescu a recunoscut că au fost luate și chioșcuri pline cu marfă și spune că ne așteaptă să ne ducem să o luăm. Mai mult, ne-a acuzat că vindem și altceva decât ziare. Îi amintesc că multe ziare au inserturi care țin de campanii publicitare“, a mai spus Nejloveanu.

El mai spune că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, dorește cu orice preț înlăturarea chioșcurilor de ziare de pe domeniul public. „A refuzat să ne înnoiască avizele de funcționare. Face totul intenționat, ca să ne scoată în afara legii. Desființarea chioșcurilor de presă înseamnă 1.500 de oameni lăsați fără locuri de muncă și bucureștenii privați de un drept prevăzut în Constituție: dreptul la informație.“

Difuzorii solicită și demiterea celor vinovați de abuzurile și violențele din stradă. Este vorba despre Marius Stancu, director în Poliția Locală Sector 4, Cristian Zărescu și Bogdan Gabriel Răducanu, consilieri personali ai primarului, și Ștefănel Marin, consilier local.