Grigore L. Culian, editorialist Cotidianul, a fost premiat la New York

Joi, 26 ianuarie 2017, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în saloanele hotelului „LaGuardia Plaza“ din Queens, în prezenţa senatorului statului New York - District 13 Jose R. Peralta, Grigore L. Culian, editorul şi fondatorul ziarului „New York Magazin“, a primit „Queens Ambassador Awards 2016“, distincţie acordată personalităţilor din comunităţile etnice care s-au remarcat prin activitatea lor comunitară.

Vă prezentăm discursul editorialistului Cotidianul în cadrul ceremoniei de decernare a premiului.

“Sunt un imigrant din România,o ţară minunată, care a dat sportului mondial prima campioană olimpică din istoria gimnasticii notată cu 10, Nadia Comăneci, dar şi artişti de valoare universală precum George Enescu sau Constantin Brâncuşi. De aceea, sunt mândru că sunt român, dar sunt la fel de mândru că sunt şi american.

În urmă cu 28 de ani eram un simplu muzician evadat dintr-o ţară comunistă care primea azil politic în America. Am muncit ca şofer de taxi, de school bus, dar şi ca ospătar. Acum 20 de ani am fondat, împreună cu fiica mea, Andreea Maria Culian, cea mai veche publicaţie românească în activitate la New York, „New York Magazin“, încercând să-i ajut pe românii nou-veniţi. Doresc să mulţumesc Camerei de Comerţ Româno-Americane pentru o nominalizare care mă onorează, dar mă şi obligă. Este un privilegiu să accept această înaltă distincţie şi o dedic Comunităţii Româneşti din New York, al cărui produs sunt. Sunt mulţi români de valoare în această ţară şi ei merită recunoscuţi în egală măsură. ţin să-i felicit pe ceilalţi câştigători şi le mulţumesc organizatorilor şi minunatei lor echipe, care împreună au făcut posibilă această seară. Mulţumesc familiei mele şi prietenilor, fără al căror suport nu aş fi ajuns niciodată aici.

Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să binecuvânteze România!"

(Grigore L. Culian, LaGuardia Plaza Hotel, New York, 26 ianuarie 2017)

Cu Elias Wexler, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Americane

New York Senator Jose Rafael Peralta (District 13 New York)