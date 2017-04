Grindeanu le cere primarilor să lase "circul" pentru alţii

Sorin Grindeanu i-a îndemnat, marți, pe edilii de pe Valea Bârgăului să treacă dincolo de politică și să se ocupe de administrație, lăsând "cearta și circul" pentru alții.

"Eu vă rog, în primul rând pe primari, să trecem dincolo de ceea ce înseamnă politică, să ne ocupăm de administrație, să lăsăm deoparte cearta, circul, să se ocupe alții de lucrul ăsta și noi să ne ocupăm și să adoptăm ceea ce am promis oamenilor, fie că s-a promis de către dumneavoastră aici, în fiecare comună, fie că e vorba de programul de guvernare. Să se certe, să-și facă circul pe care îl vedeți, nu ne interesează. Trebuie să mergem înainte și să punem în aplicare tot ce am promis. Peste trei ani când vor fi iar alegeri sunt convins că, dacă tot ce s-a promis în urmă cu un an se va întâmpla, lumea va fi mulțumită și primarii vor fi realeși", a declarat premierul la o întâlnire cu cetățenii și cu edilii de pe Valea Bârgăului.

Grindeanu le-a spus acestora că a crescut în Caraș-Severin, într-o zonă asemănătoare cu Valea Bârgăului.

"Nici acolo nu au ajuns CAP-ul, IAS-urile, pentru că nu au putut din cauza tăriei oamenilor, la fel cum e și cum a fost și la dumneavoastră", a afirmat prim-ministrul.