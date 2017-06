Grindeanu: PSD nu înseamnă nici Dragnea și nici Grindeanu

PSD nu înseamnă nici Liviu Dragnea, PSD nu înseamnă nici Sorin Grindeanu, a spus premierul Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă, după adoptarea moțiunii de cenzură.

PSD trebuie să rămână unit, a mai declarat Grindeanu, care a precizat totodată că o să-și facă datoria până la capăt, până când țara va avea un guvern funcțional.

Alte declarații făcute de premier

”Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alăuturi în aceste zile

Sunt foarte mulți români care și-au manifestat susținerea, iar energia lor mi-a dat puterea să trec cu capul sus prin aceste zile complicate.



O să-mi fac datoria până la capăt, până țara va avea un guvern funcțional.

Sper ca votul de azi să nu fie o mare greșeală, iar PSD să numească viitorul premier. Important e să ieșim din acest blocaj și să transmitem investitorilor si cancelariilor faptul că România rămâne un mediu stabil și predictibil.



PSD nu înseamnă Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu. Acest partid trebuie să rămână unit. Voi rămâne în PSD, care nu trebuia să-și dea jos propriul guvern, pentru că așa vrea un singur om.



Sper ca în șase luni să nu ajungem într-o situatie similară România nu ar merita așa ceva. Le mulțumesc miniștrilor și le spun că trebuie să vină la serviciu să-și facă datoria. Îi mulțumesc lui Victor Ponta, apreciez că a fost alături de mine în aceste zile.



Am acceptat calea cea mai grea - să nu accept funcții, să nu negociez cu nimeni, ci să fiu corect, transaparent și să-mi fac datoria până la capăt”.





Întrebat ce a discutat cu Liviu Dragnea înainte de moțiune, premierul a spus că fiecare și-a păstrat punctele de vedere.

Referitor la profilul viitorului premier, Grindeanu a spus, răspunzînd unei întrebări, că domnul Dragnea a spus că el a câștigat alegerile, el a făcut diverse lucruri. Poate fi o speculație, o să vedem.

Despre Victor Ponta, Grindeanu a pus că acesta va rămâne până la finalul mandatului, când parlamentul va aproba noul guvern.

Întrebat dacă cei care au votat pentru susținerea guvernului vor fi excluși din PSD, premierul a declarat că u vrea să speculeze și că e foarte bine că se organizează acest CEx.

În ceea ce privește miniștrii care au votat împotriva guvernului, Grindeanu a declarat că el crede că a fost un vot împotriva lor.

Întrebat despre întâlnirea de la Vila Lac 1, Sorin Grindeanu a precizat că s-a întâlnit cu Victor Ponta, dar și cu parlamentari din Caraș, din Timiș. ”I-ați văzut azi. Au fost mai mulți”, a mai susținut premierul.

L-am informat pe Președinte despre votul din Parlament, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat ce funcție i-a fost oferită de Liviu Dragnea, acesta a spus: Nu vreau să intru în detalii, am preferat să aleg aceată cale, o consider în continuare calea corectă față de România. Calea ușoară pentru mine ar fi fost să găsesc acestă soluție de compromis, să mă înțeleg cu cei care mi-au propus.

Întrebat dacă cel mai mare regret rămâne ordonanța 13, premierul a răspuns că ar fi dat ordonata 14. ”Eu am crezut ceea ce mi s-a spus, că o să am în dreapta mea un prieten , care mă va ajuta. După ordonanță am venit si am spus multor colegi din partid că eu vreau să renunț, că nu cred că e normal să mai rămân. Și cu rugăminți ale aceluiași CEx: Nu, aveti susținerea. Atunci am ințeles iarăși că e de datoria mea să rămân, pentru că altfel tot ceea ce aveam ca program guvernamental nu ar fi putut fi pus în practică. A fost o ședință de Comitet Executiv”, a precizat premierul.



Îmi e teamă să nu existe agende ascunse, cum ar fi ca următorul prim-ministru să stea tot 5 luni, a mai spus Grindeanu, răspunzând unei întrebări.

Despre înregistrările cu Laura Codruța Kovesi, acesta a declarat că Ministerul Justiției trebuie să vadă. ”Te simți țintă în momentul în care te simți vinovat. Am văzut că unii luptă cu sistemul și sunt victime. Eu am dat declarații în perioada respectivă în care cred că am clarificat că în perioada în care am fost primar în Timișoara nu am răspuns de patrimoniu, nu am semnături pe contracte.

Întrebat ce sfat i-ar da următorului premier, Grindeanu a răspuns: Să nu creadă în prietenia cu Liviu Dragnea.

Guvernul Grindeanu rămâne interimar, până la numirea unui nou Executiv. Atribuțiile guvernului sunt limitate în perioada interimatului - nu poate da ordonanțe de urgență, poate semna doar acte administrative, astfel încât instituțiile statului să funcționeze.