Guvernare tehnocrată: sabotăm exportul de mobilă, dar atacăm piaţa americană ”de dreapta” a filmului

Guvernul Cioloș are o listă originală a priorităților: îngroapă, prin nepăsare, exportul românesc de mobilă, dar se preocupă atent de promovarea filmelor românești pe piața americană ”de dreapta”(?!!), unde vor rupe, desigur, gura tîrgului și vor aduce încasări colosale, în pofida profitului zero din țară. Iar dacă promovarea respectivă se derulează la New York, de sărbători, e și mai bine.

Zilele trecute, guvernul Cioloș a primit o scrisoare de protest din partea Asociației Producătorilor de Mobilă din România, în care este criticată pasivitatea executivului față de promovarea unuia dintre cele mai performante produse ale țării (exporturi de două miliarde de euro anul trecut, de patru ori mai mari decît importuri). Asociația atrage atenția că programul de participare cu mobilă autohtonă la targuri și expozitii internationale este blocat de cateva luni, din cauza nerealizarii la timp a procedurilor de achizitie publica, conform Legii 98/2016. Din acest motiv, industria romaneasca de mobila a ratat promovarea pe trei piete extrem de importante: Franta, Rusia și Qatar, din cauza neparticiparii la targurile internationale din toamna acestui an și risca neparticiparea cu stand national la expozitiile internationale din Germania și Marea Britanie, care se desfașoara în ianuarie 2017.

”Din septembrie participam la discutii și negocieri, asociatiile reprezentative din industria romaneasca reclama verbal sau în scris neorganizarea la timp a licitatiilor pentru realizarea standurilor nationale la targurile internationale de profil, însa Ministerul Economiei nu a gasit o solutie reala pentru rezolvarea acestei probleme” se arată în document.

Există și vești bune dinspre guvern, totuși.

Ministrul Culturii, Corina Șuteu, fondatoarea manifestării ”Making Waves — New Romanian Cinema”, așa-numit promotor al cinematografiei românești în SUA, s-a deplasat personal, în aceste zile, la New York, pentru ediția din acest an, întinsă la Jacob Burns Film Center pe opt zile, unde încurajează penetrarea pe piața americană a celor mai bune filme românești ale anului.

Dacă în țară au zero spectatori, vorba aia, măcar la americani să rupem gura tîrgului.

Nu are sens să mai pomenim aberațiile declamate, conform Agerpres, cu acest prilej de ministrul Culturii, cum ar fi satisfacția că filmul românesc e promovat la manifestarea sus-pomenită în ochii unui public american ”cu orientări în general aș putea spune de dreapta, pentru că este (Jacob Burns Film Center n.n.) o zonă extrem de bogată din apropierea New York-ului”.

