Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, că Guvernul ar putea cumpăra Arenele BNR, pe care să pe care să le dea în administrare Primăriei Generale a Capitalei, el precizând a discutat subiectul recuperării complexului sportiv și cu Simona Halep, Ilie Năstase și Ion Țiriac.

”Am constatat că Arenele BNR, evident că le-a primit moștenire de pe undeva la mama BNR-ului, că le-a luat de undeva, nu le-a luat de la un minister – undeva, în negura istoriei, se pare că nu mai există nicio hârtie și că Arenele au venit la pachet cu nu știu ce clădire. Am rugat, începând de azi, pe cineva să cerceteze. Am înțeles că sunt la vânzare. O să vedem, am înțeles vreo două săptămâni că e vorba de vreo 30 și ceva de milioane, ceea ce pe mine m-a suit pe pereți”, a spus Tudose referindu-se la discuțiile legate de dreptul de utilizare a Arenelor BNR.

El a mai spus că i se ”pare o crimă ce se întâmplă”. ”Măcar deschide-le pentru copii. Nu ai bani, cu toate că aș spune că Banca Națională... Domnule, banca asta națională se spune că e a României. Credeți că am putea să începem să ne gândim că e Banca Națională a românilor, că ar trebui să fie și pentru români nu pentru o noțiune așa, pur și simplu... Nu este în regulă ce se întâmplă. Eu cred că avem și zei, mai mulți decât ne trebuie”, a mai spus Tudose.

El a spus că a discutat subiectul cu Simona Halep, Ilie Năstase și Ion Țiriac, în cursul zilei. ”I-am întrebat foarte sincer dacă o luăm, o ia statul înapoi, o recuperăm de la cei care au... Am putea să o luăm cu bani de la buget, cu toate că Banca nu a cumpărat-o cu bani de la familiile lor, ci tot din profitul obținut din banii românilor. Bun, dar o recuperăm să o redăm circuitului sportiv. Trecem peste. O recuperăm – unde o dăm, cui o dăm, cine să o aibă în administrare? Soluția cred că este simplă – la Primăria Capitalei cred că e cel mai bine. Cred că doamna primar general Gabriela Firea va ști să o pună în valoare. Este o perlă în mijlocul Bucureștiului. Poate fi o bază sportivă de renume. Mai mult, noi putem organiza acolo turnee la nivel mondial”, a declarat premierul Tudose.

Omul de afaceri Ion Țiriac a declarat, miercuri, că există posibilitatea acționării în judecată a Băncii Naționale pentru ca Arenele BNR să revină la Ministerul Sportului, existând suspiciuni că Arenele nu au ajuns în mod legal în proprietatea băncii centrale. Întrebat dacă există posibilitatea unui proces pentru ca Banca Națională să fie nevoită să înapoieze Arenele BNR patrimoniului Ministerului Tineretului și Sportului, Ion Țiriac a răspuns: ”Am ajuns la concluzia să-i dăm în judecată după ce am calculat luni de zile cum s-a vândut această bază, cum a ajuns la dumnealor această bază, ce-au făcut cu ea și vreau să văd dacă cineva poate să judece normal. După părerea multor legiști, această bază nu s-a vândut corect, nu s-a vândut la un preț real”.

Ion Țiriac a spus că baza sportivă trebuie să fie dedicată sportului care a pierdut-o ”gratis”. Omul de afaceri a făcut aceste afirmații într-o declarație de presă care a urmat audierii sale în Comisia economică a Senatului. În cadrul audierii, Țiriac a spus că este dispus să plătească Băncii Naționale un preț mai mare decât cel real pentru această bază sportivă, cu condiția ca statul să facă investiții suplimentare: un bazin olimpic și patinoar olimpic destinate copiilor care vor să facă sport.

”Mulțumesc mult pentru că vă pierdeți vremea, pentru că nu prea ne-a ascultat nimeni în ultimii 20 de ani (...) Istoria e foarte scurtă. Noi considerăm că ne aparține oarecum și nouă această bază (Arenele BNR – n.r.), care ne-a fost luată fără niciun fel de noimă, fără niciun fel de drept. Uitați, vă rog frumos să considerați o ofertă publică. Eu îi fac o ofertă guvernatorului o ofertă și îi plătesc două ori, de patru ori, de 10 ori. Și nici măcar nu îmi trebuie mie, că nu o duc la Monte Carlo. O las aici, o puneți într-o funndație și pe lângă ce e acum, mai faceți și bazin olimpic și patinoar olimpic”, a spus în Comisia economică din Senat Ion Țiriac.

Banca Națională a României (BNR) a răspuns joi, într-un comunicat, acuzațiilor potrivit cărora complexul Arenele BNR ar fi achiziționat ilegal de către banca centrală, menționând că terenul respectiv este proprietatea BNR din 1946.

„Terenul din str. Dr. Staicovici nr. 42-48 este proprietatea BNR din anul 1946, fiind dobândit printr-un act de vânzare-cumpărare de la Societatea de Dare la Semn Bucureşti. Arena Centrală de tenis, împreună cu alte construcţii amenajate pe terenul BNR, a fost preluată în proprietate de către BNR, cu plată, în anul 1991, de la Ministerul Tineretului şi Sportului”, se arată în comunicatul BNR, precizând că aceste informații au mai fost transmise și în luna august 2017.