Guvernul cârpit crapă la încheieturi

Controversatul raport de evaluare prezentat timp de 40 de minute, în direct, la televiziunile naționale, de către ministrul Tudorel Toader, readuce în discuție problema raporturilor premierului Grindeanu cu PSD.

Dacă, inițial, cu toții am văzut în Grindeanu un alter ego al lui Liviu Dragnea, ulterior am început să ne punem serioase întrebări cu privire la apartenența sa reală la PSD. Astfel, pe 18 ianuarie 2017, când președintele Iohannis s-a autoinvitat la ședința Guvernului, premierul a fost exagerat de politicos și obedient, deși Constituția îi permitea să refuze prezența președintelui la o ședință obișnuită a Executivului.

Primul care defectează

Ulterior, deși a participat la fiecare dintre etapele premergătoare ale adoptării OUG 13/2017, a fost primul care a defectat, declarând cu inocență că a întrebat dacă există toate avizele și că cel care trebuia să își asume întreaga răspundere era doar ministrul Justiției, deși el lucrase cot la cot cu acesta la adoptarea actului normativ. Acest pas înapoi făcut de premier a lăsat în offside coaliția de la guvernare, creându-i un imens deficit de imagine, reparat cu greu de deciziile Curții Constituționale.

Un ministru „tehnocrat“ în ditamai Guvernul politic

Ideea unui ministru al Justiției tehnocrat i-a aparținut tot premierului Grindeanu, care a reușit să i-o impună lui Liviu Dragnea. Până aici, nimic rău, dată fiind criza de credibilitate a PSD, numai că alegerea ministrului a făcut-o tot Grindeanu, în persoana profesorului Tudor Toader, declarând că i-a fost sugerată de nimeni altul decât președintele Klaus Iohannis. În definitiv, poate că și președintele dorește o conlucrare fructuoasă cu coaliția de guvernământ. Din păcate, după numirea să, Tudorel Toader a tăiat orice canal de comunicare cu coaliția PSD – ALDE, declarând că nu poate să accepte să i se impună nimic, în timp ce premierul a afirmat public că îi acordă libertate totală. Libertate pentru ce? Pentru a stabili singur politica pe justiție a PSD – ALDE? Iată răspunsul la întrebarea repetată a unor analiști TV: „De ce este lăsat singur ministrul Justiției?“. Pentru că nu dorește să aibă în spate coaliția PSD – ALDE.

Ce s-a făcut Grindeanu că nu observă

În aceste condiții, reacția lui Grindeanu la raportul de evaluare al lui Tudorel Toader a fost, evident, una super soft. S-a făcut că nu observă că evaluarea nu este efectuată de procurori din Corpul de Control al ministrului, așa cum prevede legea, ci de ministrul însuși, ceea ce face din ea un act superficial, în ciuda unor eforturi stilistice disperate ale acestuia de a-i conferi o minimă credibilitate. Nu s-a luat în considerare stocul de dosare de la DNA, care așteaptă de mulți ani să le vină rândul și care fac din DNA o instituție părtinitoare, nu s-a discutat nimic în raport despre scandalurile repetate ale șefei acestei instituții, care i-au alterat grav reputația, și că fără o reputație neștirbită nu poate rămâne în fruntea eșalonului anticorupție. Nu s-a spus un cuvânt despre procurorul general, deși acesta făcea la rândul sau obiectul evaluării. Raportul a cuprins o serie de aprecieri negative ex cathedra, încheiate cu o halucinantă concluzie în sens contrar acestor aprecieri.

Demobilizare prin „libertate totală de apreciere“

Putea Tudorel Toader să încheie cu o altă concluzie, în ciuda faptului că la bilanțul Ministerului Public din 7 martie 2017 s-a alăturat corului de panegirice intonate de președinta ÎCCJ, președinta CSM și președintele României? Bineînțeles că da, dacă nu ar fi fost demobilizat de premier cu declarația privind libertatea totală de apreciere. Premierul este singura persoană care a citit raportul înainte de a deveni public, singura persoană consultată de ministrul Justiției. Nici de această dată premierul nu și-a asumat răspunderea pentru dubla culpă: privind alegerea persoanei ministrului și privind concluziile raportului.

Sugestia de la Cotroceni

Atmosfera s-a inflamat însă în cadrul PSD, unde corul nemulțumiților este din ce în ce mai mare și unde se vorbește că, de fapt, și numirea lui Grindeanu ca premier este tot rezultatul acceptării unei sugestii de la Cotroceni. La acest sfârșit de săptămână, conducerea PSD se va reuni la Sinaia pentru analiza ultimelor evenimente. Cred că Liviu Dragnea va avea înțelepciunea să lase și alte voci să se audă, căci libertatea de opinie este esența democrației, iar o democrație reală, și nu una de salon, este tot ce mai poate spera acest încercat popor.

Liviu Dragnea îşi freacă mâinile a îngrijorare

DOCUMENTAR: Un ministru evaziv, cu premier susținător

Sorin Grindeanu nu este alter ego al lui Liviu Dragnea. Care mai este deci apartenența sa reală la PSD? Se observă deja cu ochiul liber că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a tăiat orice canal de comunicare cu coaliția PSD – ALDE. Fapt remarcat chiar de parlamentarii coaliției. Se adaugă bâlbâielile din declarațiile lui Grindeanu despre OUG 13. Însă tot el a avut ideea unui ministru tehnocrat la Justiție. Controversele pe tema salarizării unitare sunt și ele de notorietate. După cum vom vedea, pe teme principale, raporturile premierului Grindeanu cu PSD au început serios să scârțâie. Să observăm cum și unde.

După protestele de stradă provocate de Ordonanța 13, Tudorel Toader era nominalizat pentru funcția de ministru al Justiției. Fost judecător la CCR și independent, el a fost votat în unanimitate de PSD. „Nu i se va solicita domnului Tudorel Toader să se înscrie în partid. Argumentele premierului sunt aceleaşi pe care şi eu le-aş fi avut în vedere, anume o statură profesională de necontestat, faptul că e un bun constituţionalist, un specialist în drept, membru în Comisia de la Veneţia“, declara Liviu Dragnea.

„Am considerat experienţa pe care domnul rector o are în acest domeniu, de aproape 10 ani la Curtea Constituțională, de membru în Comisia de la Veneția și rector al Universității din Iași, o personalitate care îndeplinea ce aveam drept criterii în a alege un titular la Justiție“, spunea și premierul Sorin Grindeanu.

„Tehnocratul“ de la Justiție

Înainte. După Decizia CCR 68/27.02.2017, Tudorel Toader anunța că va face o evaluare a activității procurorului general și a procurorului-şef al DNA.

Premierul Sorin Grindeanu: „Eu am încredere foarte mare în domnul ministru. Este cel care are o experienţă foarte mare în domeniul acesta, a fost 10 ani membru la Curtea Constituţională, este un om extrem de echilibrat, care în mod sigur va lua decizia corectă şi are din partea mea mână liberă în a face lucrurile să funcţioneze aşa cum trebuie în acest domeniu, sau să îndrepte ceea ce i se pare că nu funcţionează cum trebuie. Nu sunt specialist, nu e treaba mea să intru în acest sector“.

Șeful PSD, Liviu Dragnea „Eu îl voi sprijini indiferent de ceea ce va transmite, doar cu o singură condiţie: dacă abordarea lui va fi cinstită şi bine argumentată, indiferent ce propunere sau ce evaluare va prezenta publicului. Din partea mea va avea susţinere; şi din partea PSD. Aştept să văd cu ce evaluare iese. Nici nu am vrut să îi dau idei, cine ştie, să zică cineva că îi sugerez“.

După. Ulterior prezentării raportului, ministrul Justiției, Tudorel Toader, preciza: „Evaluând toţi factorii de constituţionalitate, de legalitate, de oportunitate, am apreciat că în acest moment nu este oportună declanşarea mecanismului instituţional de revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi justiţie şi a procurorului-şef DNA. Ceea ce considerăm oportun în spiritul existenţei statului de drept este necesitatea instituirii unei atente monitorizări, a unei obligaţii de raportare a activităţii pe care o desfăşoară procurorii de la DNA, Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT“.

El a recunoscut doar că „informările punctuale relevă derapaje instituţionale în sensul unei acţiuni cel puţin exagerate din partea DNA, derapaje care au produs reacţii negative în media şi la nivelul opiniei publice“.

Sorin Grindeanu a susținut concluziile ministrului: „Ca lupta anticorupţie să fie cu adevărat puternică în România, toate mecanismele trebuie să funcţioneze foarte bine, dar mecanismele nu stau şi nu sunt legate de persoane. DNA nu e reprezentată de dl Negulescu sau de dna Kovesi, ci este o instituţie care trebuie să funcţioneze dincolo de anumite persoane fizice“.

Reacția premierului, singurul care a văzut dinainte raportul, față de cei care contestă rezultatele acestuia, a fost fermă: „Intră în prerogativele ministrului Justiţiei să facă această evaluare. Poate că e un lucru nou ca un ministru al Justiţiei să-şi permită să facă ce spune legea, să evalueze activitatea Parchetului General, a DNA şi a altor structuri. Uite că mai încercăm să aplicăm şi ceea ce scrie în lege, anume prerogativele pe care le are ministrul de a face aceste evaluări. E un lucru nou! E o evaluare făcută de cel care trebuia să o facă, şi nu de către prim-ministru şi nici de către preşedintele Camerei, preşedintele Senatului sau preşedintele României. Conform legii, ministrul Justiţiei trebuie să facă această evaluare şi a făcut-o“.

Dragnea, nemulțumit

Reacția șefului Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost diferită de cea a premierului: „Nu, nu sunt mulțumit. Am zis că voi susține decizia ministrului într-un fel sau altul, dacă va fi argumentată. Din păcate, nu am ce să susțin. Mă așteptam la o argumentație care să ne spună de ce trebuie să fie menținuți în funcție șefii Parchetelor, ori la o argumentație pentru a cere revocarea lor. În schimb, am văzut o argumentație pentru a fi revocați, cu o concluzie pentru a fi menținuți. Trebuie să recunosc că sunt dezamăgit. Mă interesează foarte puțin dacă rămân în funcție acești procurori“.

Liderul PSD îl susține în continuare pe Tudorel Toader: „Îi doresc foarte mult succes la Justiție. O să vedem în continuare. Până la urmă, cele mai importante obiective pe care trebuie să le aibă MJ le reprezintă legile din Justiție. Așteptăm să vedem cu ce pachet vine, pentru că, de fapt, dincolo de persoane, supărări sau nesupărări, foarte important este să vedem dacă și cum trebuie modificată legislația, astfel încât, în perioada următoare, să fie din ce în ce mai puține discuții“.

Observații externe

Alina Gorghiu, fost președinte PNL și senator de Timiș, afirma la sfârșitul lunii trecute: „Concluzia mea este că e doar o problemă de timp până când ministrul Toader va fi schimbat de la Ministerul Justiţiei. Va urma o perioadă de monitorizare intensă din partea domnului Dragnea, din partea domnului Tăriceanu, 24 de ore din 24, la adresa ministrului Justiţiei, care va avea o soartă destul de grea în perioada următoare. Deja văd o presiune din ce în ce mai crescută asupra domniei sale din partea comunicatorilor PSD. Însă sunt de acord cu domnia sa cu un lucru: că nu revoci şefii de Parchete doar ca să dai satisfacţie unor lideri de partid sau unor analişti politici“.

Ironii și distanțare de coaliție

„Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag, pentru că în dispozitivul CCR nu se vorbeşte despre prag, Proiectul de lege îl voi pune să aibă aprobarea Guvernului şi îl trimit în dezbatere publică, nu va fi ordonanţă. Va trece la ambele Camere şi când va ajunge acolo unde se va întâlni cu domnul Iordache, având experienţa de legiuitor, poate să intervină, în limita competenţelor“, explica zilele trecute ministrul justiției, Tudorel Toader.

La rândul lui, Florin Iordache, deputat PSD și fost ministru al Justiției, declara: „Am văzut o anumită poziţie a actualului ministru al Justiţiei, care interpretează de la sine putere deciziile Curţii. Discutând de abuzul în serviciu, dumnealui spune că nu trebuie să fie un prag“. „Dânsul are perspectiva de a privi în viitor, eu am perspectiva de a privi în trecutul lui“, a sunat replica amenințătoare a lui Tudorel Toader.

Steluța Cătăniciu, deputat ALDE, a remarcat: „Eu nu cred că mai putem să-l numim pe domnul ministru, ministru al coaliției. Vorbim despre un guvern politic, nu vă supărați. Cred că am încercat să găsesc o explicație logică. Atunci când dânsul a avut acele concluzii după raportul de evaluare al DNA, am înțeles de ce. Dar acum chiar nu mai înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg pe cine reprezintă dânsul în Guvern. Un ministru tehnocrat care să nu colaboreze cu partidele care formează coaliția de guvernare pune mari semne de întrebare“.

Zidul de gheaţă între cei doi încă nu se vede

Modificarea legii salarizării, lucrată la partid, nu la Guvern

„Am discutat şi în această dimineaţă cu doamna ministru Olguţa Vasilescu. Este o lege extrem de importantă pentru noi, se află în programul nostru de guvernare. Este o măsură şi o lege aşteptată de toţi românii. Ca să avem forţa necesară, inclusiv în Parlament, va fi o iniţiativă în Parlament a tuturor deputaţilor şi senatorilor care fac parte din coaliţia de guvernare“, declara luni premierul Sorin Grindeanu. Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, explica: „La partid s-a lucrat legea, mai puţin în minister. A fost o secretomanie această lege, am tot discutat cu sindicatele şi nu voiam să scape înainte în presă, pentru că apărea un salariu mâine, îl corectam şi ori păream neserioşi, ori că am dat o informaţie falsă. Nici angajaţii din minister nu ştiau exact. Angajaţii din Ministerul Muncii sunt printre cei mai prost plătiţi, Justiţia, Finanţele sunt mult peste Ministerul Muncii. Am corectat-o, acum toate ministerele sunt pe aceeaşi grilă. Am lucrat-o în proporţie de 80 la sută la partid. Legea nu e perfectă, în mod sigur ne-a scăpat ceva care la Parlament poate fi corectat“.

De ce trebuie să răspund?

Întrebat ce va face dacă va fi chemat de PSD pentru a da explicații, Tudorel Toader a răspuns: „De ce trebuie să le răspund eu? Am făcut evaluarea mea, nu cred că trebuie să le răspund lor. Dacă mă vor întreba, le voi răspunde, dar nu prin intermediul presei. Nu mă duc să mă justific, ci mă duc să fac mai bine explicat conţinutul raportului“.

Și zilele trecute, premierul își exprima încrederea în ministrul Justiției. „Nu domnul Tudorel Toader e supus evaluării, el a făcut o evaluare a ceea ce a însemnat modul în care şi-au desfăşurat activitatea Parchetul General şi DNA. Am avut o discuţie azi-dimineaţă cu dânsul pe ceea ce înseamnă politici în continuare, şi anume punerea în acord a deciziilor Curţii Constituţionale cu Codul penal şi Codul de procedură penală. Dacă se consideră necesar de către coaliţie sau de către unul dintre partidele care fac parte din coaliţie sau de ambele, eu cred că nu are o problemă domnul ministru să meargă să explice deciziile pe care le-a luat.“

Liviu Dragnea confirmă tensiunile: „Sigur că vom discuta subiectul ăsta, nu neapărat despre domnul ministru, referitor la menţinerea sau nu în echipa guvernamentală, pentru că nu a făcut un lucru foarte grav. Eu am fost dezamăgit de faptul că a fost o argumentaţie lungă care te trimitea cu gândul la o anumită decizie şi decizia a fost cu totul alta. Dacă ar fi argumente care să ne convingă, argumente pentru a susţine decizia comunicată, era în regulă“.

Giulia Anghel, Emil B. Georgescu

