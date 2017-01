Guvernul Cioloș a lăsat un deficit mai mic decât cel programat

Fostul ministru al Finanțelor, Anca Dragu, a anunțat că deficitul bugetului general consolidat a fost de 2,6% din PIB pentru întregul an 2016, sub nivelul programat, de 2,8% din PIB. Dragu susține că i-a lăsat succesorului său, Viorel Ștefan, un draft de buget care cuprinde măsurile în vigoare şi un deficit bugetar de 2,99% din PIB. „Noi am lăsat un draft cu deficit bugetar 2,99% din PIB, pentru că am introdus în ultimele zile legea care s-a aprobat, cu creşterile salariale, legea 250. A fost momentul în care ea s-a aprobat, s-a publicat, a trebuit să o introducem, aceasta este regula bugetului, se face pe baza legilor existente", a spus Anca Dragu. Acest nivel este foarte aproape de maximul acceptat de Bruxelles, de 3%.

Programul de guvernare al PSD estimează că economia românească va creşte cu 5,5%, în medie, în următorii patru ani, ritm mult mai mare decât cel anticipat de analiştii economici, pe baza creşterii salariilor bugetarilor, a creşterii investiţiilor publice şi a reducerii taxelor. Partidul de guvernământ se angajează să respecte plafoanele valabile la nivelul Uniunii Europene, menţinând deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB până în 2020 şi datoria publică în limitele actuale. Mai exact, PSD estimează un deficit bugetar de 2,7% din PIB pentru 2017, 2,6% din PIB în 2018, 2,3% din PIB în 2019 şi 2% din PIB în 2020.