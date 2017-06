Halep: După meci am simțit că vine sfârșitul lumii

La întoarcerea la București, Simona Halep a declarat, duminică după-amiază, că o înfrângere precum cea din finala de la Roland Garros rămâne în mintea sa pentru totdeauna.

"Acum mă simt mai bine decât ieri. Sunt supărată, tristă, dar ce pot să spun, viața merge înainte. O astfel de înfrângere rămâne pentru totdeauna, însă după 2-3 zile trece durerea. Încă îmi imaginez meciul. Despre joc nu prea am ce să spun. Emoțional însă a fost greu după meci, am simțit că vine sfârșitul lumii pe moment. Dar e o nouă zi și trebuie să o iau de la capăt. Cu siguranță mă va ambiționa să trec de acest prag, pentru că am fost de două ori în finală și nu am reușit să câștig. Poate a treia oară va fi cu noroc. Sper să ies mai puternică din această finală, cred asta. Mă va ambiționa să trec peste toate aceste momente grele și să merg mai departe, nu am încotro", a spus ea pe Aeroportul Henri Coandă.

"M-am uitat chiar de dimineață la meci, nu la tot, la mingile de break pe care le-am avut la 3-0. Nu mi s-a părut că am jucat rău, însă ea (n.r. — Jelena Ostapenko) a jucat mai bine și chiar m-a bătut. Nu știu care a fost greșeala mea, cred că ea a jucat bine, a jucat un tenis un pic inconștient după părerea mea, a lovit foarte tare și totul i-a intrat. Cred că am fost destul de curajoasă pe toată durata turneului, nu pot să zic că nu am fost curajoasă, însă ea a fost mai în formă. Au fost persoane importante pentru mine la finală, m-au susținut la fiecare minge și mi-a părut rău că nu am putut să câștig ca să le ofer o bucurie în plus. Însă așa e în tenis și trebuie să merg mai departe", a adăugat Halep.

Sportiva a fost așteptată la Aeroportul Henri Coandă de președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, și de antrenoarea echipei de Fed Cup, Alina Tecșor. La ieșire, câțiva pasageri i-au scandat numele și i-au solicitat autografe.

Simona Halep a fost învinsă, sâmbătă, în finala turneului de la Roland Garros, de letona Jelena Ostapenko.