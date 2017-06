Halep, după victoria împotriva Elinei Svitolina

Simona Halep, numărul patru mondial, s-a calificat spectaculos în semifinale de la Roland Garros, miercuri, după o revenire senzațională în meciul cu Elina Svitolina.

După victoria împotriva ucrainencei, Halep a spus: "Nu prea știu cum am revenit".

"A fost greu. Ea a jucat foarte bine. Nu prea știu cum am revenit. Am fost puțin norocoasă la ultima minge din setul al doilea, cu acel fileu în favoarea mea", a mai spus Halep, citată de AFP.

"Am fost puternică mental, nu am abandonat niciodată și de aceea am câștigat", a adăugat românca, ce fusese condusă cu 5-1 în actul secund.