Halep: Îmi doresc să repet succesul de acum doi ani

Simona Halep a declarat, după meciul cu Jelena Jankovic din Turneul WTA de la Shenzhen, că este bucuroasă că a făcut tot ce a putut ca să câştige partida, și își dorește să repete succesul de acum doi ani.

"A fost un meci dificil, Jelena Jankovic este o jucătoare foarte bună. De asemenea, a fost și primul pe 2017 și nu a fost deloc ușor să încep anul cu un asemenea meci. Dar sunt mândră că am putut să mă impun în cele din urmă. Am început bine partida, însă ea a revenit destul de bine și a încercat să fie mai agresivă în joc. Mă bucur că am reușit să revin în setul al treilea. Azi am făcut totul pentru a câștiga pentru că îmi face plăcere să joc la Shenzhen", a spus Halep la finalul partidei, la Digi Sport.

Românca își dorește să se impună din nou la Shenzhen, la fel ca în 2015, când a învins-o în finală pe Timea Bacsinszky. "Am câștigat turneul de aici așa că îmi doresc să mă impun în cât mai multe partide și la ediția din acest an. Îmi doresc să repet succesul de acum doi ani, dar nu va fi ușor, fiecare meci este greu aici", a adăugat Simona.