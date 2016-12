Hidroelectrica livrează energie la preţ de cost pentru români, în 2017

Doar doi producători vor livra, anul viitor, energie în regim reglementat pentru casele românilor. Compania de stat Hidroelectrica va livra 1,13 TWh de energie, la un preţ de 99, 43 lei/MWh, mai mic cu 17% faţă de cel aprobat de ANRE pentru acest an. Cealaltă companie care va livra pentru gospodării este Nuclearelectrica, 0,6 TWh, la un preţ de 159,57 lei/MWh, mai mic cu 25 faţă de acest an. În total, cele două companii vor livra 1,74 TWh, la un preţ mediu de 120 de lei/TWh, mai mic cu 12% faţă de acest an. Nu înseamnă că, strict din acest motiv, facturile vor fi mai mici la noi acasă, pentru că, de la 1 ianuarie, 80% din energia de pe reglementat provine din piaţa liberă, la preţuri mai mari decât cele reglementate. Cu toate acestea, facturile românilor vor fi cu circa 5% mai mici, de Anul Nou, pentru că ANRE ajustat tarifele de distribuţie iar prevederile Codului Fiscal în vigoare arată că TVA scade la 19% şi dispare “taxa pe stâlp”.

Cu toate acestea, ieftinirea curentului ar fi putut fi mult mai mică dacă Hidroelectrica n-ar fi livrat energie la un preţ atât de mic. “A fost un calcul al Hidroelectrica, care a decis să livreze energie la preţ de cost, fără profit. Atât este costul de acum al companiei – circa 100 de lei/MWh, de la 184 de lei/MWh, în 2012”, precizează Remus Borza, fost administrator judiciar, până în iunie 2016, al Hidroelectrica.

Reprezentanţii companiei au acceptat un preţ atât de mic pentru energia livrată pentru că nu mai costuri financiare de acoperit, ca în anii precedenţi. Hidroelectrica nu mai aire datorii la bănci, la stat sau la terţi, altele decât cele curente. Mai mult decât atât, stă pe un cash de 1,7 miliarde de lei, depozite la bănci , care produc un beneficiu anual, “cât profitul CEC”, spune Borza.

Acesta este ultimul an în care producătorii de stat din energie sunt obligaţi să livreze pe piaţa reglementată. La sfârşitul lui 2017, piaţa consumatorilor casnici va fi în totalitate liberă, adică preţul energiei va fi stabilit strict de cerere şi ofertă iar statul nu va mai avea pârghii pentru impunerea unui preţ final fix în facturile românilor.

Românii plătesc energia la un preţ de coş, medie ponderată între energia furnizată în regim reglementat şi în regim de piaţă concurenţială. Marfa energie, produsă în hidrocentrale, termocentrale, centrale eoliene sau în Centrala Nucleară de la Cernavodă reprezintă doar circa 30% din preţul final al curentului la consumator. Energia electrică este suprataxată în România, preţul final având 10 componente , pe lângă costul mărfii propriu-zise, printre care tariful de distribuţie, certificatele verzi, tariful de transport, taxe de cogenerare, toate reglementate, taxa pe „stâlp“, acciză şi TVA.

Preţul reglementat al mărfii energie în 2016 este de circa 160 de lei/MWh. La noi acasă însă, preţul final ajunge, funcţie de furnizor, la 530 – 550 de lei/MWh, tocmai din cauza sumedeniei de taxe şi tarife amintite. În România, există aproape 9 milioane de consumatori casnici de energie electrică, împărţiţi între patru mari furnizori, Enel, Electrica, CEZ şi E.ON.

Mihai Soare