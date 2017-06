Iele în galerie

Manifestarea „Iele în continuare“, o întâlnire cu arta în expresie multimedia, este un proiect al artistei Ioana Niculescu-Aron. Expoziția poate fi vizitată de la prânz până la miezul nopții, până pe data de 2 iulie.

Evenimentul a fost vernisat de Sânziene în spațiul The Art of Living Gallery (din str. Georges Clemenceau nr.2, Sector 1, București) și nu a lăsat indiferent publicul, care a trecut în acea seară târzie prin sala din apropierea Ateneului Român. Artista a susținut în deschiderea expoziției un performance intitulat „Apărarea Dacilor“. De altfel, Ioana Niculescu-Aron a anunțat că va sta la galerie pe durata întregii perioade, pictând și scriind, astfel încât „cei care vizitează expoziția pot avea șansa să participe la actul creației ce are loc în centrul imaginii răvășite de după Iele“.

Dualitatea luminii

Potrivit unui text trimis presei, unul dintre vizitatorii și participanții la eveniment, conf. univ. dr. Gabriel Vacariu (Facultatea de Filosofie din București), a sugerat următoarea interpretare a întregului demers artistic: „Dualitatea - Holograma: iluzie optică formată din «două imagini suprapuse». Avem aici două imagini într-un singur corp… explicația unei duble perspective. Este vorba, bineînțeles, de dualitate. Dar sunt nenumărate dualități. Citești aceste cuvinte lângă tablou și dintr-o dată realizezi că mâna stângă (neapărat mâna stângă) e șarpele care i-a manipulat pe Adam și Eva. Mai exact, pe Eva și Adam. Corpul tabloului e dublu: este Eva și Adam. Lumină și întuneric, următoare dualitate din tablou. Sau undă și particular, dualitatea luminii… Iar petele albastre de pe mână (neapărat mână și figură) trimit la cenușa de la intrarea în camera expoziției: cenușa care s-a format la finalul focului din Iad, cenușa care a adus Raiul în Iad, căci focul nu mai exista. Sau poate că tabloul e focul. Personajul din tablou are o personalitate dublă dată de nenumărate dualități: lumină-întuneric, Rai-Iad, femeie-bărbat etc. Personajul are ontologie (există în tablou), dar nu există (nu are ontologie), sau dacă are ontologie, este o ontologie dublă. Holograma are ontologie dublă precum lumina“. Duminică, în ultima zi, expoziția este deschisă pentru public până la orele 21.00.