Igor Dodon îl urechează pe Iohannis

Președintele Republicii Moldova Igor Dodon s-a declarat deranjat de o afirmație a președintelui Klaus Iohannis privind comportamentul său, contraargumentând: "Eu dar nu am venit să-i spun lui Iohannis de ce nu-l pune pe Dragnea prim-ministru?".

„Nu odată m-am adresat oficialilor români, chiar prin scrisoare oficială unde am rugat să explice atitudinea față de mișcările unioniste din Republica Moldova: Le susțineți sau nu? Eu am văzut declarații la nivel de prim-miniști din România care spuneau că trebuie să fie Unirea. Am văzut că oficialitățile din Republica Moldova tăceau la acest capitol. Am văzut declarația domnului Iohannis la întrevederea cu ambasadorii unde spune că președintele Republicii Moldova trebuie să se conducă de limitele Constituției. Vreau să-i răspund colegilor, prietenilor: Poate până acum era primit să vină mesaje la președintele Republicii Moldova cum să se comporte. Avem instituții de stat care pot da aprecieri referitor la constituționalitatea deciziilor și pașilor președinților. Eu dar nu am venit să-i spun lui Iohannis de ce nu-l pune pe Dragnea prim-ministru? Eu nu mă bag în chestiile voastre interne. Cu ce ocazie Iohannis dă aprecieri acțiunilor președintelui Republicii Moldova?”, a spus Dodon, citat de portalul moldovean Deschide.md.

Igor Dodon a mai adăugat că stimează conducerea României, însă așteaptă ca acest fapt să fie unul reciproc. În acest sens Dodon a mai subliniat că după Bruxelles nu exclude că va efectua vizite oficiale atât la București, cât și la Kiev.

„Am o rugăminte. Vă rog frumos să ne comportăm ca vecini, fiecare se uită în ograda lui”, a declarat Dodon.

Ce a declarat Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a vorbit în discursul său susţinut în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti din 18 ianuarie și despre așteptările pe care le are de la noul președinte moldovean.

"În Republica Moldova, am asistat la primele alegeri prezidenţiale directe după mult timp. Reiterez aşteptarea României ca noul preşedinte să acţioneze conform atribuţiilor sale constituţionale. O spun inclusiv în lumina declarațiilor sale cele mai recente. Indiferent de acestea, Romania va continua sa sprijine drumul european al Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de stabilitate, de implicarea responsabilă - subliniez acest cuvânt, responsabilă - a tuturor factorilor politici și instituționali în continuarea și consolidarea procesului de reforme. Aceste reforme sunt esenţiale pentru modernizarea statului și susținerea parcursului european, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.

În acest scop şi pe această bază, reafirm sprijinul ferm al României pentru viitorul european al Republicii Moldova şi subliniez deschiderea României, în acest context, cu privire la dezvoltarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru continuarea proiectelor de cooperare bilaterale cu Guvernul şi cu autorităţile locale din Republica Moldova.

De aceea, la ultima şedinţă a CSAT de anul trecut am adoptat un Plan de Acţiune privind abordarea strategică a relaţiei României cu Republica Moldova. Obiectivul nostru strategic, reflectat în acest plan, este susţinerea orientării clare, ireversibile a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană şi a conectării pro-europene a Chişinăului, precum şi existenţa unor instituţii puternice şi a unei democraţii solidă. În acest proces, România poate şi trebuie să joace un rol principal, să investească mai mult. Efortul României va trebui sistematizat şi concentrat instituţional astfel încât rezultatele să fie vizibile, concrete şi palpabile pentru cetăţenii Republicii Moldova", a spus Iohannis.