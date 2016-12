Igor Dodon înlocuiește limba română cu rusa

Președintele ales al Republicii Moldova Igor Dodon nu-și dezminte orientarea prorusă.

Dodon a renunțat, mai nou, la limba română, alegând să-și transmită mesajele pe pagina sa de Facebook doar în limba rusă, fie că face referire la evenimente interne sau externe.

Din șapte mesaje transmise de Dodon pe Facebook de la 1 decembrie până luni seară, doar unul a fost scris în limba română, celelalte fiind în rusă.









Alegerea lui Igor Dodon de a se adresa în limba rusă i-a iritat pe unii internauți, care au comentat acid la mesajele sale:

Dodon porcule rus scrie in limba ROMANA ,frumoasa limba oficială de stat a esuatului si artificialului "stat" infiintat intre Prut si Nistru,furat cu violenta de alcolicii rusi si sovietici ce fac numai rau in lume!

Domnule Dodon era atât de greu sa scrieți post-ul dat în limba română? Nu de alta dar la urma urmei sunteți viitorul președinte a unui stat în care limba de stat e română.

Haideți, în limba română, că se poate...să înteleg şi eu ceva...



Vă rog să scrieți și în limba română când publicați ceva, pentru că eu chiar vă urmăresc, dar nu știu rusa chiar atât de bine.

A preferat o baie de limba. In ceasca unei rusoaice! Nu poti face nimic in gustul omului.

Dodon o sa aiba in mandatul sau doar doua mari axe, in ceea ce privesc relatiile externe. Prima la Moscova si a doua la patriarh. Nu ai ce sa i cer un policitiac crescut sub tutula bolsevica, asa reactioneaza pt ca asa a crescut. Toate bune