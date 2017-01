Ikea pregătește 500 milioane de euro investiții în România

În ultimii trei ani de zile, suedezii de la Ikea şi-au mărit agresiv afacerile în România: au devenit cei mai mari proprietari de păduri, construiesc un al doilea magazin în Bucureşti şi plănuiesc să ajungă la nouă unităţi pe piaţa locală, ridică un complex de birouri pe locul fostei întreprinderi Timpuri Noi şi, mai nou, au anunţat că au primit autorizaţia pentru construcţia a trei blocuri în zona Orhideea, Bucureşti. Acest boom al interesului pentru ţara noastră vine după o lungă perioadă în care Ikea a stat doar în magazinul din Băneasa şi nu a divulgat nicio informaţie legată de intenţiile viitoare în ţara noastră.

Grupul suedez Ikea intenționează să investească 500 milioane de euro în România în următorii ani în construcția de noi magazine, a anunțat Stefan Vanoverbeke, country retail manager IKEA South-East Europe. „România este ţara cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din regiunea de Sud-Est a Europei şi facem noi paşi în procesul de expansiune în toată ţara, nu numai în Bucureşti. Plănuim să atingem un număr total de nouă magazine - cel mai mare număr de magazine din ţările din regiunea de sud-est – cu o investiţie totală de peste 500 de milioane de euro. Vom crea 3.000 de locuri de muncă în România”, a adăugat Stefan Vanoverbeke. Pe listă se află orașe precum Timișoara, Brașov și Cluj-Napoca. În present, compania miliardarului Ingvar Kampard, a dezvăluit că Primăria Generală a Capitalei a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru cel de-al doilea său magazin din România, care va fi localizat în estul Bucureştiului, lângă platforma industrială Policolor. Magazinul va fi ridicat pe un teren de 13,7 hectare cumpărat în 2014 de la fondul de investiții Broadhurst Investments. Unitatea va crea 300 de locuri de muncă. Conform reprezentanților societății, Ikea urmărește să utilizeze 100% energie regenerabilă la magazinul din bulevardul Pallady din București. Acolo vor fi instalate staţii de încărcare pentru maşini electrice, vor fi disponibile metode de administrare pentru toate tipurile de deşeuri, iar suprafaţa de spaţiu verde din totalul terenului va fi de 30%, în conformitate cu cerinţele legale.

Totul a început cu magazinul din Băneasa

Intrarea efectivă a suedezilor în România a avut loc în 2010, atunci când au cumpărat efectiv operaţiunile care se derulau sub numele de Ikea, franciză, de la Puiu Popoviciu, cel care a adus brandul în ţară, în 2006. Tranzacţia s-a ridicat la nivelul de 30 de milioane de euro. Au urmat achiziţii de terenuri în Capitală. În 2010 şi 2011, divizia imobiliară a Ikea, Vastint, plăteşte aproape 50 de milioane de euro pentru terenurile de la Timpuri Noi şi platforma Baduc. La Timpuri Noi a început deja construcţia a două clădiri de birouri, cu o suprafaţă închiriabilă de 30 mii de metri pătraţi. Proiectul de aici este însă mai mare şi vizează şi un ansamblu rezidenţial. La finele lui 2015, Vastint a anunţat că a primit autorizaţia de ridicare a trei blocuri pe platforma Baduc, situată lângă Orhideea. Business Garden Bucharest va aduce pe piața locală 41 mii de metri pătraţi de birouri clasa A și spații comerciale, potrivit unui comunicat al companiei. Construcția primei clădiri este planificată pentru începutul anului 2016, iar procesul de licitație în vederea selecției antreprenorului general este în desfășurare.

Cel mai mare proprietar de terenuri

În 2014, Ikea a făcut un anunţ surpriză. A cumpărat 33.600 de hectare de pădure în ţara noastră, prima operaţiune de acest fel la nivel mondial pentru compania nordică. "Ikea Group a decis să investească în operaţiuni forestiere. Această decizie ne facilitează accesul la materie primă lemnoasă administrată sustenabil (...). Investiţia în păduri este şi o modalitate de a ne diversifica activele. Prin această achiziţie, România devine prima ţară în care Ikea Group îşi va administra propriile operaţiuni forestiere şi ne-am propus să fim un exemplu de management sustenabil al pădurilor", a declarat Frederik de Jong, Chairman of the Board Ikea România. Conform unui comunicat, proprietatea cumpărată este localizată în centrul şi nord-estul României, cu o concentrare mică şi în nord-vest, potrivit comunicatului.

Ikea a plătit peste 40 de milioane de euro companiei germane Prokon pentru achiziția altor 12.800 de hectare de pădure în județele Iași și Neamț. Astfel, compania a ajuns să dețină în România în jur de 46.700 de hectare de pădure, întârindu-și poziția pe primul loc în topul celor mai mari deținători de suprafețe împădurite la noi în țară. La distanță apreciabilă în acest clasament se află comuna Telciu din județul Bistrița-Năsăud, cu 17.700 de hectare, și localitatea Măguri-Răcătău, din Cluj, cu 16.000 de hectare. Suedezii au ajuns să dețină acea suprafață, de 46.700 de hectare, în urma a două operații. „Ca parte a Strategiei IKEA Group de Independență a Resurselor, IRI Investments SRL continuă investițiile în România, prin achiziția unei noi suprafețe de pădure. Noua suprafață este de 12.800 de hectare și se află în județele Iași și Neamț. La acest moment, suprafața totală deținută de companie este de aproximativ 46.700 de hectare”, au precizat reprezentanții IRI Investments SRL într-un comunicat de presă.

Steve Howard, Chief Sustainability Officer Ikea Group, a spus că investiția în păduri face parte din angajamentul extins pe care Ikea Group și l-a luat prin strategia sa de sustenabilitate. "Ikea că va face eforturi pentru independența resurselor, va folosi resursele în limitele pe care natura le poate susține, va promova practicile forestiere responsabile și va transforma deșeurile în resurse. ”Ca urmare a angajamentului nostru de a asigura administrarea responsabilă a pădurilor, toate pădurile în care vom investi vor fi certificate FSC (Forestry Stewardship Council) cât de curând posibil. Ikea Group se va asigura că pădurea este administrată sustenabil pentru termen lung, cu respect pentru oameni și biodiversitate” a spus Howard.

În România Ikea colaborează cu peste 20 de furnizori, care produc în principal canapele, fotolii, mese, scaune, articole pentru copii si produse de ceramică. "Mai mult de 14.000 de persoane lucrează pentru furnizorii noştri din România, iar valoarea produselor achiziţionate de Ikea Group din România a crescut la peste 400 de milioane de euro pe an. Avem colaborări de peste 15 ani cu furnizorii noştri actuali, perioadă în care cei mai mulţi dintre ei şi-au mărit vânzările şi şi-au îmbunătăţit semnificativ capacităţile de producţie", a declarat Violeta Neniţă, purchasing operations manager South East Europe Ikea Purchasing.

Strategie pe termen lung

Conform lui Krister Mattsson, Board member IRI Investments Group, Regatul Țărilor de Jos, strategia generală a Ikea Group are între obiective să asigure acces pe termen lung la resurse regenerabile care sunt importante pentru lanțul de producție Ikea, cum ar fi energia regenerabilă, lemnul și biomaterialele. ”Până acum, Ikea Group a investit peste 1,5 miliarde de euro în energie regenerabilă - energie eoliană și panouri solare. Această nouă investiție se încadrează în strategia Ikea Group de a investi în păduri administrate sustenabil, aflate în piețe importante pentru dezvoltarea Ikea Group, în Europa și în afara ei. România este o piață de creștere sigură, cu potențial bun pentru dezvoltare. Analizăm și alte piețe pentru potențiale investiții”, susţine Krister Mattsson.

Şi cum afacerea cu pădurile a fost rezolvată mai urma să apară şi anunţul cu extinderea reţelei de magazine de mobilă şi de decoraţiuni. După zvonuri care au indicat Clujul, Iaşul sau alte oraşe, suedezii s-au decis tot la Bucureşti. A fost cumpărat terenul fostei fabrici Anticorosiv cu 19 milioane de euro (12,7 hectare), din zona Theodor Pallady şi în total se pregăteşte o investiţie de 60 de milioane de euro în cel de-al doilea magazin Ikea din România. Mai mult ca sigur suedezii nu se vor opri aici pentru că noul şef al companiei pe Europa de Sud-Est, Stefan Vanoverbeke, susţine că vede un potenţial de nouă magazine pe piaţa locală.

Ikea a fost fondată în Suedia, dar este deținută de către o fundație olandeză, controlată de către familia Kamprad. Inter IKEA Systems B.V. este proprietarul și francizorul mărcii comerciale Ikea. Marca I a fost înregistrată în anul 1943 în Suedia. Majusculele din denumirea IKEA provin din inițialele numelui fondatorului: Ingvar Kamprad, numelui fermei unde a crescut: Elmtaryd, și numelui localității în care s-a născut Ingvar Kamprad: Agunnaryd.

Conform lui Vanoverbeke, 2016 a fost cel mai bun din istoria Ikea România, creşterea de 21,5 % a vânzărilor totale fiind cea mai mare creştere înregistrată de retailer la nivel global. „Am avut un an excelent. Am încheiat anul cu o cifră de afaceri de 514,6 mil. lei în creştere cu 21,5 % faţă de anul precedent. România a avut cea mai bună creştere la nivel global, fiind o creştere record. Suntem foarte multumiţi de acestă creştere susţinută de creşterea economică a României. Anul trecut am avut 3,2 milioane vizitatori în magazin şi 6,6 mil. vizitatori pe site-ul Ikea din România”, a spus Stefan Vanoverbeke.