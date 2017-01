Important lider îl invită pe Dacian Cioloș să intre în partid

Fostul premier Dacian Cioloș a reprezentat persoana pe care s-a bazat campania electorală a PNL în alegerile parlamentare, conform b1TV. Conștienți de imaginea pozitivă pe care o are acesta în rândul românilor, liberalii au sperat că asocierea cu acesta se va simți la vot.

Doar că după un rezultate dezamăgitor de 20%, mare parte din membrii partidului s-au întors împotriva lui Cioloș și nu au ezitat în a da toată vina pe fostul premier pentru insuccesul din alegeri.

Dacian Cioloș a anunțat după încheierea mandatului că va rămâne activ în România și va continua să își promoveze principilii de guvernarea prezentate în cadrul Platformei România 100.

Ludovic Orban, un important lider liberal care dorește ar dori să ocupe o funcție importantă după Congresul PNL din februrie în cazul în care își rezolvă problemele din justiție, a lansat marți o invitație pentru Dacian Cioloș de a se alătura în partid și chiar de a candida pentru o funcție de conducere.

"Din punctul meu de vedere, Dacian Ciolos este binevenit in Partidul National Liberal. Cu conditia sa isi doreasca si el lucrul acesta. Ar fi fost mult mai bine daca facea pasul acesta inainte de alegerile parlamentare. Nu a fost sa fie. Cred, de asemenea, ca Dacian Ciolos poate sa candideze la orice functie in PNL in cadrul alegerilor din partid. Nimeni din PNL sau din afara lui, insa, nu poate sa ii promita ca va fi si ales. Acest lucru nu il pot decide decat membrii PNL care vor participa la Conventia Nationala a PNL", a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Această cooptare a fostul premier ar putea reprezenta o soluția pentru PNL care se lovește de o criză de lideri, dar rămâne de văzut dacă acesta va fi sprijinit și de liderii din teritoriu care ar putea să se declare în continuare nemulțumit că Cioloș nu a oferit destul sprijin în campanie pentru un rezultate mai bun în alegeri.