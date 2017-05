În afacerea Metrorex sunt judecați doar cărăușii

Dosarul Metrorex, deși nu este unul nou, poate fi cu ușurință asimilat unui caz-școală prin care firme românești sunt dezavantajate în competiția economică chiar de către instituțiile statului român care ar trebui să le susțină.

Această practică este generată de lipsa de interes a reprezentanților ministerelor și a celorlalte entități ale statului și de corupția reprezentanților acestora. Licitația trucată de la Metrorex pentru garniturile de trenuri necesare tronsonului neterminat Drumul Taberei – Pantelimon a fost blocată de procurorii DNA în urmă cu un an și jumătate, cu toate acestea, în fața judecătorilor au ajuns doar doi mărunți funcționari: unul de la Metrorex și unul de la firma spaniolă Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Inițial procurorii s-au sesizat din oficiu cu privire la mai multe persoane din conducerea Metrorex, care erau membri ai comisiei de evaluare, printre care directorul de exploatare Gabriel Constantin Sburlan, care era și președinte al comisiei tehnice care a organizat licitația, și Mihai Andronescu, șeful Biroului tehnic material rulant din cadrul companiei de exploatare a metroului. Toți aceștia au fost ulterior scoși de sub urmărire penală, cauza fiind clasată, cu toate că, fără acordul șefului comisiei, niciun membru al acesteia nu putea avea acces la documentele oficiale ale comisiei. Directorul general de atunci al Metrorex Aurel Radu, care a fost cel care a numit toți membrii comisiei de licitație, nu a fost nici măcar deranjat de procurori cu vreo întrebare. Radu era pe atunci unul dintre cei mai bogați bugetari din România. Ulterior, Aurel Radu a fost inculpat de DNA alături de fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu, într-o afacere cu terenuri, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani. Nici directorii firmei spaniole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Jon Huete și Jose Mari Muguruza, nu au ajuns în fața anchetatorilor, deși din rechizitoriu reiese că aceștia erau la curent cu toate demersurile angajatului lor român.

Pe 26 iunie 2014, Metrorex a lansat procedura de achiziție publică pentru „Achiziția de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5“, 51 de trenuri noi de metrou.

Țapii ispășitori

Valeriu Picu, angajat al Metrorex SA și membru al comisiei de licitație pentru achiziția de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, și Ovidiu Băncescu, reprezentantul CAF, sunt cei doi inculpați care răspund pentru matrapazlâcurile în care au fost doar simpli executanți. Practic, Picu i-a dat, telefonic și prin e-mail, reprezentantului firmei declarate în cele din urmă câștigătoare toate informațiile confidențiale pe parcursul desfășurării procedurii de licitație. Datele secrete despre cererea de ofertă, despre derularea licitației și despre ceilalți competitori i-au făcut pe cei de la CAF să aibă un avantaj asupra firmelor cu care concurau. „În perioada octombrie 2014 – martie 2015, inculpatul Picu Valeriu i-a furnizat inculpatului Băncescu Ovidiu, în mod constant, informații esențiale legate de derularea procedurilor și caracteristicile celorlalte oferte existente. Precizăm că informațiile au fost furnizate inclusiv telefonic, precum și prin transmiterea de e-mailuri, fiind clare și explicite, așa cum este de fapt și scopul acestora, respectiv furnizarea de informații confidențiale“, se precizează în rechizitoriu. Pentru că i-a ajutat pe cei de la CAF, Valeriu Picu a fost acuzat de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. La rândul său, Ovidiu Băncescu va trebui să se apere în fața magistraților de acuzațiile de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Pentru a-l convinge pe Picu să fie prietenos cu cei de la CAF, Băncescu l-a plimbat pe acesta și pe alți colegi de-ai săi până în Spania, la San Sebastian, și a folosit firma de traduceri a fiului acestuia, căruia i-a achitat niște tarife supraevaluate, așa cum reiese din convorbirile telefonice transcrise în rechizitoriu. „Totodată, în perioada 15-18.02.2015, suspecții Picu, Sburlan și Andronescu au acceptat o călătorie în Spania, la sediul fabricii CAF din Beasain, plătită de competitorul CAF SA Bilbao, aceasta fiind intermediată de către suspectul Ovidiu Băncescu“, mai arată DNA.

Ovidiu Băncescu: ... Echipa tehnică de la Metrorex va acorda... adică presupunând că vom avea cel mai bun preț...

Jose Mari Muguruza: Da...

Ovidiu Băncescu: Înseamnă că le-a plăcut teribil de mult la San Sebastian și îi place... Asta înseamnă... (râde)

Jose Mari Muguruza: Da... că nu... în toate părțile...

Ovidiu Băncescu: I-am trimis o ofertă cuiva. Mai exact, e băiatul cuiva de la Metrorex, care ne ajută foarte tare.

Corina (angajat CAF): Or să știe cei mai de sus de tine? Sau, na, cred că găsești tu o scuză față de taică-su, dacă e diferență mare de preț.

Ovidiu Băncescu: S-a decis să-l sprijinim nu pe el, pe taică-su, l-am sprijinit cu alte lucruri mai serioase.

Competitori și clasament

CAF a câștigat licitația lansată încă din 2014 cu o ofertă de 6,06 milioane euro pe tren, adică 309 milioane euro pentru toate cele 51 de trenuri. Cu toate că spaniolii au fost declarați atunci câștigători, contractul de atribuire nu a mai fost încheiat din cauza deschiderii dosarului penal la DNA. Oferta firmei spaniole a fost doar pe locul al treilea ca valoare. Cea mai bună ofertă fiind a celor de la Astra Vagoane Călători, care a reușit să depășească toți cei 4 competitori străini. La data deschiderii ofertelor, 16 octombrie 2014, așa arăta clasamentul participanților la licitație:

Astra Vagoane Călători – 5,1 mil. euro euro/tren de metrou (260 milioane euro)

CSR (China) – 5,22 mil. euro/tren de metrou (272 milioane de euro)

CAF, cu subcontractant SC Atelierele CFR Grivița SA – 6,06 mil. euro/tren de metrou (310 milioane euro)

Alstom – 6,31 mil. euro/tren de metrou (322 de milioane euro)

Pesa – 6,5 mil. euro/tren de metrou (341 de milioane de euro)

După această dată au început jocurile între reprezentanții Metrorex și cei ai CAF, care au făcut ca, fără nicio explicație, firma de pe locul 3 să câștige contractul în dauna celor de la Astra Vagoane Călători. Atât firma românească, cât și francezii de la Alstom au contestat licitaţia, apoi au intervenit şi procurorii anticorupţie.

Potrivit anchetatorilor, între cei doi inculpați au avut loc mai multe întâlniri. Cu prilejul acestora, Picu i-a furnizat toate informațiile referitoare la licitația privind achiziția de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 și i-a dat sfaturi lui Băncescu privind modul în care trebuie revizuită documentația. Mai mult, chiar în urma percheziției informatice făcute de cei de la DNA, aceștia au găsit în computerul de la domiciliu al lui Ovidiu Băncescu un document confidențial provenit de la Metrorex, în care erau expuse punctajele realizate de firmele înscrise la licitație.

Valoarea contractului a fost stabilită la suma de 1.556.259.680 lei.

Inițial Picu și Băncescu discutau telefonic, dar reprezentantul Metrorex a devenit repede mult mai precaut, așa cum reiese dintr-o discuție purtată cu Ovidiu Băncescu, de la începutul lunii noiembrie 2014:

Picu: Ce faci, mă! Ai aflat?

Băncescu: N-am aflat. Aștept un semn.

Picu: Da. S-a negociat azi-noapte, până seara târziu, pe la 22.00 a plecat (...).

Băncescu: Așa!

Picu: Și s-a intrat în prelungiri.

Băncescu: Adică cum!?

Picu: Deci a fost la un pas să nu se mai semneze nimic.

Băncescu: Ai, mă!

Picu: E mai complicat. Trebuie să vorbim așa, nu pot să vorbesc la telefon mai multe chestii, deci... vineri aflăm.

Băncescu: Bine.

Picu: Până vineri nu pot să spun nimic.

În încercarea de a se feri de o eventuală interceptare, la doar câteva zile Picu i-a propus lui Băncescu să se întâlnească la intrarea în sediul companiei pentru a discuta în mod confidențial.

Picu: (...) Așa! Aș vrea să vorbesc cu tine, dar nu la telefon.

Băncescu: Păi, trec eu pe la voi atunci. Sau vii tu pe aici?

Picu: Nu. Nu vin, că nu pot.

Băncescu: Te sun eu pe la Poarta A.

Picu: Sună-mă să vin la poartă.

Băncescu: Da? Bine!

Picu: Da? Bine.

Băncescu: Vorbim.

Acesta din urmă nu a fost însă la fel de precaut și a relatat telefonic șefilor săi ce a discutat cu angajatul Metrorex.

Discreția nu l-a ținut mult nici pe Picu, pentru că ulterior i-a comunicat telefonic reprezentantului CAF faptul că oferta firmei sale satisface parametrii de performanță tehnică. În aceeași convorbire, Băncescu a cerut și informații despre oferta concurenților de la Alstrom, funcționarul de la Metrorex precizând că nu le deține și că urmează să solicite clarificări.

Subcontractantul celor de la Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles au fost, în cazul licitației trucate pentru trenurile de pe magistrala Drumul Taberei – Pantelimon, cei de la SC Atelierele CFR Grivița SA. Firma este una dintre continuatoarele celebrei fabrici bucureștene Grivița, botezată în anii comunismului Grivița Roșie. Firma se ocupă cu repararea de material rulant și are ca principal client CFR Călători, care ține, ca și Metrorex, tot de Ministerul Transporturilor. După privatizare, compania a fost controlată de Fathi Taher și Nicolae Badea, fostul acționar de la Dinamo. Fathi Taher, om de afaceri de origini iordaniene, a cumpărat fabrica în 2004, la un preţ de 12 milioane euro. SC Atelierele CFR Grivița SA a fost cumpărată în acte de compania iordaniană Quatron International Investment CO. În 2006, în acţionariat este cooptat și un offshore din Panama, Rhapsody Services Limited. Societatea anonimă panameză deţine 31,84%, iar Quatron International Investment CO – 35,2% din acțiuni.