În Europa a sosit cel mai mare transport de armament SUA din ultimele decenii

Trupele americane staționate în Germania au început descărcarea celui mai mare transport de armament american către Europa începând de la finalul Războiului Rece. Pe 6 ianuarie, în portul german Bremerhaven au sosit nave transportând nu mai puțin de 2.800 de unități de tehnică militară, printre care 87 de tancuri și 144 de vehicule blindate.

Televiziunea rusa RT insistă pe faptul că acesta este cel mai mare transport de arme americane din ultimele două decenii și că în orașul german au avut loc proteste împotriva prezenței militare germane la care au participat ”sute de oameni”, la inițiativa Partidului Stângii din Germania.

Omisiunile propagandei ruse

În timp ce presa rusă se întreabă dacă acest transport de armament reprezintă o ultimă încercare a președintelui Barack Obama de a tensiona relațiile cu Moscova înainte de a părăsi Casa Albă, trebuie amintit că un transport de muniție a sosit în același port din Germania în luna octombrie 2016. Ei bine, și atunci presa titra că este vorba despre cel mai mare transport american de muniție din ultimele două decenii. ”SUA, în război cu Rusia? Armata SUA trimite un transport masiv de muniție in Europa”, era unul dintre titluri.

În fapt, operațiunea din portul german a fost cât se poate de transparentă, jurnaliștii fiind anunțați de comandamentul trupelor SUA din Europa să asiste la descărcarea armamentului. La fel de publică este și destinația acestor echipamente: este vorba de echipamentele unei brigazi de blindate din statul Colorado care sosește în Europa pentru a începe un ciclu rotațional de nouă luni, în cadrul operațiunii Atlantic Resolve. Aceasta presupune și sosirea în Europa a celor circa 4.000 de militari ai brigăzii din Colorado. Operațiunea Atlantic Resolve este o umbrelă pentru toate acțiunile militare americane în Europă dupa izbucnirea conflictului din Ucraina. Mai mult, întreaga operațiune se înscrie în cadrul stabilit prin consensul tuturor statelor membre NATO la Summitul de la Varșovia din vara anului trecut.

Mult mai puțin mediatizate decât demult stabilitul transport american de tehnică militară sunt loviturile de artilerie executate in urmă cu o zi, cu tehnică militară rusa, de rebelii din Donețk asupra caselor locuitorilor din orașul Harțiszk, într-o încălcare flagrantă a Acordului de la Minsk pentru încetarea focului. Aceeași situație și în cazul antrenamentelor comune ale așa-ziselor trupe ruse de menținere a păcii și ale armatei separatiștilor transnistreni, in toamna anului trecut.

”Să fiu bine înțeles: este o parte a acțiunilor noastre de descurajare a agresiunii ruse, de a asigura integritatea teritorială a aliaților noștri și de a menține Europa prosperă, liberă și pașnică”, a spus generalul american de aviație Tim Ray, comandant adjunct al comandamentului trupelor SUA din Europa.

Un transport de arme pentru Flancul Estic al NATO

Echipamentul sosit în Germania va fi transportat pe calea ferată până la bazele militare Drawsko Pomorskie și Zagan, din Polonia, urmând ca apoi tehnica militară să fie repartizată în mai multe locații din Flancul Estic al NATO, în vederea antrenamentelor comune. Este vorba despre concretizarea angajamentelor de la Varșovia din iulie 2016: detașarea a patru batalioane NATO în Polonia și țările baltice până în prima parte a anului 2017. La acest efort de mobilizare a circa 4.000 de militari vor contribui SUA, Marea Britanie, Germania și Danemarca. Guvernul de la Londra a mai specificat înca de anul trecut că în 2017 va trimite avioane de luptă în România.

Desigur, publicațiile ruse vor fi alarmate și fals surprinse de următoarele transporturi de arme americane către Europa, deși ele sunt publice și de mult stabilite, în baza acordurilor de la Varșovia din urmă cu un an. Astfel, pentru a nu fi suprinși că în Europa va începe în acest an un ”război împotriva Rusiei”, trebuie amintit că încă din 2016 a fost stabilită trimiterea a 10 elicoptere Chinook și a 50 de elicoptere Black Hawk, alături de un contingent de 1.800 de militari americani de la o bază din New York, la care se vor adăuga 24 de elicoptere Apache și 400 de militari din Texas. Contingentul militarilor americani din Europa este de circa 70.000, militari care se se adaptează rapid la provocările reprezentate de operațiunile militare ruse din estul Ucrainei, a spus generalul Tim Ray.