Incendiu la un cămin de bătrâni din Capitală

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineața, la un cămin de bătrâni din Capitală. Căminul nu deține autorizație pentru securitatea la incendiu.

Un pompier a fost transportat la spital după ce a fost rănit, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat ancheta în cazul incendiului, soldat cu moartea unei persoane.



Căminul are patru etaje și este situat în zona Vitan din Capitală, pe Strada Păcală. Clădirea are regim de înălțime parter și două etaje.

Update: Incendiul a fost stins de pompieri. La fața locului au rămas trei autospeciale de stingere.



„Destinația clădirii este cămin de bătrâni, sunt persoane surprinse la interior”, conform sursei citate.



La fața locului, acționează ambulanțe SMURD, o autospecială transport victime multiple, autospeciale stingere, echipaje de descarcerare, autoscări și detașamentul special de salvatori.



„Incendiul se manifestă generalizat, la întreagă clădire. Prioritar se acționează pentru evacuarea persoanelor surprinse de incendiu și pentru localizarea incendiului”, conform ISU.

Incendiului extins la mansarda unei vile, dar și la un service auto, învecinate căminului de bătrâni, intervenția fiind dificilă, din cauza degajărilor mari de fum și flăcări violente, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.



„În acest moment se acționează pentru stingerea incendiului la mansarda unei clădiri învecinate căminului de bătrâni. Totodată, pompierii acționează și pentru stingerea incendiului de la service-ul situat în spatele căminului de bătrâni (ard cauciucuri depozitate în containere). Intervenția este dificilă, temperatura degajată este foarte mare, degajări foarte mari de fum, flăcări violente”, precizează sursa citată.



Un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost accidentat în zona capului, în timp ce acționa pentru stingerea incediului de la azilul de bătrâni, acesta fiind transportat la Spitalul „Bagdasar Arseni”, din Capiatală.

Pompierul a fost dus la spital, în stare stabilă.



Între timp, toți bătrânii care au fost victime ale incediului a fost duși la spitalele din Capitală și din Ilfov, starea lor fiind stabilă.



„La Bagdasar au fost aduse trei persoane. Nu sunt intoxicați. Au suferit de inhalare de fum, dar sunt stabili, sunt bolnavi neurolohici, erau imobilizați la pat. Acum 10 minute a ajuns un pompier căruia i-a căzut ceva în cap”, a spus purtătorul de cuvânt al Spitalului „Bagdasar Arseni”, Florian Bica.

La Spitalul „Sfântul Ioan” au fost duși doi bătrâni.



„Sunt stabili, în afara oricărui pericol, sunt în siguranță, acum sunt la UPU pentru scurte investigații”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al spitalului, Gheorghița Aron.



La „Universitar” a fost dus un singur pacient.



„La UPU a fost adus un singur pacient, o femeie în jur de 80 ani, în stare bună”, a spus, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvând al Spitalului Univseristar, Leonard Grecescu.



Alte șapte victime au fost transportate la Spitalul „Sfântul Pantelimon”, din Capitală.



„Toți rămân internați, după ce au fost expuși la monoxid. Un pacient va fi dus la terapie, pentru că are funingime. El este conștient. O altă persoană a fost dusă la Secția de ortopedie, pentru că are luxaţie. Restul sunt la Medicală”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al spitalului, Fiorela Miţoiu.

O persoană a murit, sâmbătă dimineața, în urma incendiului de la azilul de bătrâni, din Strada Păcală din Capitală, iar alte 19 au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.



Pompierii au acționat Planul Roșu de intervenție, în urma izbucnirii acestui incendiu.



„Rezultatele, până acum, sunt 20 de persoane care erau în azilul de bătrâni, 19 au fost salvate de echipele pompierilor la spitale. O persoană este, din păcate, declarată decedată. Asta este concluzia la acest moment. Situația este în dinamică”, a spus Arafat.



Persoana care și-a pierdut viața a fost prinsă în interiorul căminului de bătrâni.

„Au fost 19 persoane evacuate, care au fost duse la spitalele Floreasca, Pantelimon, Sfântul Ioan și Județean ilfov. Sunt persoane expuse la fum, un singură rănită, care a căzut pe scări și are o luxație. În momentul de fața, nu mai sunt victime. Am acționat conform Planului Roșu. Majoritatea erau victime imobilizate la pat și de aceea au fost transportate la spital”, a spus coordonatorul SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa.

Focul a cuprins circa 200 de metri pătrați din clădirea care are destinația de cămin de bătrâni. Acesta s-a extins la două imobile din apropiere, respectiv la un service auto și la o casă, conform autorităților.

„Incendiul se manifesta violent la nivelul acoperisului, sunt degajări mari de fum. Având în vedere degajările foarte mari de fum, ISU recomandă cetățenilor din vecinătatea incendiului să închidă ușile și ferestrele, pentru a evita expunerea la fum”, conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.



Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă dimineața, la un cămin de bătrâni din Capitală, pompierii acționând pentru evacuarea persoanelor surprinse de deflagrație, potrivit ISU București-Ilfov.



Căminul de bătrâni are patru etaje și este situat în zona Vitan din Capitală, pe Strada Păcală. Clădirea are regim de înălțime parter și două etaje.

Contactați telefonic, reprezentanții căminului de bătrâni „Sole”, acolo unde are loc incendiul, au declarat, pentru MEDIAFAX, că nu își pot da seama de unde a pornit focul, precizând că nu pot evalua, momentan, pagubele produse de deflagrație.