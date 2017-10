Începe o extraordinară stagiune concertistică la Ateneul Român

Filarmonica „George Enescu“ anunță joi, 5 octombrie, de la ora 19.00, în Sala mare a Ateneului Român, deschiderea stagiunii 2017-2018. Programul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „George Enescu“, condusă de dirijorul Kah Chun Wong, va fi alcătuit din Suita Mihai Viteazul (fragmente) de Tiberiu Olah, Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de Franz Liszt şi Simfonia nr. 9 de Antonin Dvorak. Solist va fi pianistul Daniel Goiţi.

„Noua stagiune care debutează pe 5 octombrie, la Ateneul Român, va avea un plus de grandoare, având în vedere aniversarea în 2018 a 150 de ani de existenţă a instituţiei noastre. E una dintre primele orchestre simfonice din Europa. E foarte onorant. Deschidem stagiunea cu laureatul unor concursuri de dirijat, Kah Chun Wong (Singapore), şi cu talentatul Daniel Goiţi, în Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestra de Liszt“, declară domnul Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii „George Enescu“.

Oaspeți în concertele simfonice ale Filarmonicii „George Enescu“, în luna octombrie, vor mai fi dirijorii Ilarion Ionescu Galați, Christian Badea și Horia Andreescu și soliștii Eduard Stan și Svetlin Rusev.

Dirijorul Kah Chun Wong

„Tot în luna octombrie este programat concertul maestrului Ilarion Ionescu Galaţi, un concert aniversar, care îi şi este dedicat. Ca noutate aş menţiona prezenţa în programe a compozitorilor români: George Enescu, Paul Constantinescu, Dinu Lipatti, Tiberiu Olah, Diana Rotaru. În programul primei părţi a stagiunii vor fi prezenţi dirijorii consacraţi ai Filarmonicii «George Enescu»: Christian Badea, Horia Andreescu, Camil Marinescu, Christian Măcelaru. Vă mai recomand câteva evenimente de importanţă reală pentru lumea intelectuală: pe 3 octombrie 2017, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Române şi PEN România, găzduim o dezbatere cu o temă necesară pentru societatea românească, Mişcarea Paul Goma – 40 de ani, iar a doua zi, pe 4 octombrie, va avea loc lansarea numărului 100 al revistei Memoria în parteneriat cu Fundaţia Culturală Memoria şi I.I.C.C.M.E.R.

De asemenea, suntem onoraţi să organizăm conferinţa-dialog dintre George Banu şi Ion Caramitru, intitulată Scena lumii, pe 28 octombrie, în cadrul proiectului Conferinţele Ateneului Român şi sub egida Festivalului Naţional de Teatru. Acest sfârşit de an va aduce şi alte evenimente culturale de rafinată ţinută pe scena Ateneului Român, la care vă aşteptăm să ne onoraţi cu prezenţa“, afirmă Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu“.

Mai multe informaţii despre evenimentele din săptămâna de deschidere a stagiunii 2017-2018

Muzeul Național al Literaturii Române, împreună cu PEN România și Filarmonica „George Enescu”, organizează Simpozionul Mișcarea Paul Goma – 40 de ani, eveniment care va avea loc marți, 3 octombrie 2017, în intervalul orar 16.00 – 20.00, în Sala mică de concerte a Filarmonicii „George Enescu”.

La simpozionul Mișcarea Paul Goma – 40 de ani sunt invitați să participe scriitori, exegeți, cercetători apropiați istoriei disidenței din România și ai cazului Paul Goma: Mariana Sipoș, Virgil Tănase, Radu Filipescu, Marius Oprea, Flori Bălănescu, Bogdan Crețu și Liliana Corobca. Întâlnirea va fi deschisă de Andrei Dimitriu, directorul General al Filarmonicii „George Enescu”, gazda evenimentului, Magda Cârneci, președinte PEN Club România, și de Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române. Vor coordona și modera simpozionul Magda Cârneci și Caius Dobrescu, reprezentanți ai PEN Club România.

În cadrul simpozionului, vor fi proiectate fotografii și fragmente din filmul documentar Strict secret: Paul Goma, realizat de Mariana Sipoș în 2005. În deschiderea simpozionului, în foaierul Ateneului Român, va fi vernisată expoziția documentară Paul Goma - o viață, un destin, îngrijită și comentată de Mariana Sipoș, ocazie cu care publicul va avea acces la o serie de documente și fotografii inedite, altele cunoscute sau mai puțin cunoscute, din Arhiva Paul Goma.

Expoziția va putea fi vizitată până pe data de 8 octombrie. Cu o zi înainte de desfășurarea simpozionului, pe 2 octombrie, Paul Goma, considerat cel mai important scriitor-disident anticomunist român, împlinește 82 de ani.

Fundaţia Culturală Memoria și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), cu sprijinul Filarmonicii „George Enescu” şi al Teatrului Naţional Bucureşti „I.L. Caragiale”, lansează miercuri, 4 octombrie 2017, de la ora 18.00, la Ateneul Român, numărul 100 al revistei Memoria.

La eveniment vor lua cuvântul Emil Constantinescu, președintele României (1996-2000), Micaela Ghiţescu, președinte Fundația Culturală Memoria, Nae Constantinescu, Revista Memoria, Octav Bjoza, preşedintele AFDPR şi subsecretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, Radu Preda, preşedinte executiv IICCMER. Gazda evenimentului: Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii „George Enescu“. Programul evenimentului include un moment muzical susţinut de Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Române şi monologul dramatic „20 de ani în Siberia“ (după cartea 20 de ani în Siberia. Amintiri din viaţă de Aniţa Nandriş-Cudla), interpretat de Amalia Ciolan, regizor Sorin Misirianțu. Spectacolul a fost realizat în cadrul programului Procesul Comunismului prin Teatru al Teatrului Național București „I.L.Caragiale“.

Christian Badea

Joi, 5 și vineri, 6 octombrie 2017, 19:00 - 21:00, Sala Mare

Deschiderea Stagiunii Simfonice 2017-2018

Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor: Kah Chun Wong

Solist: Daniel Goiţi

Program:

Tiberiu Olah

Suita Mihai Viteazul (fragmente)

Suita Mihai Viteazul (fragmente) Franz Liszt

Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră

Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră Antonin Dvorak

Simfonia nr. 9

Aclamat de Musical America pentru profunzimea şi sinceritatea muzicalităţii sale, dirijorul singaporez Kahchun Wong a atras pentru prima data atenţia criticii internaţionale în mai 2016, când a câştigat Premiul I la Concursul Mahler, pe urmele lui Gustavo Dudamel, care l-a angajat imediat în calitate de Conducting Fellow al Filarmonicii din Los Angeles pentru stagiunea 2016-2017. După un extraordinar debut neprevăzut cu Orchestra Simfonică din Nürnberg, în octombrie 2016, a fost ales în mod unanim drept dirijor principal al acestei instituţii muzicale, începând cu stagiunea 2018-2019.

Wong este apreciat de orchestrele şi de publicul din întreaga lume pentru modul său prietenos şi comunicativ de a face muzică. Momentele de vârf din 2017 şi 2018 includ debuturi europene cu Filarmonica Cehă, Orchestra Konzerthaus Berlin, Orchestra Capitole du Toulouse, Capela de Stat din Weimar, Filarmonica de Stat Rheinland-Pfalz, Orchestra Filarmonică din Luxemburg, Teatrul liric “Giuseppe Verdi » din Trieste şi Orchestra din Valencia, precum şi debuturi asiatice cu Filarmonica dinTokio, Filarmonica din Kanagawa, Orchestra Simfonică Naţională din Taiwan, Filarmonica din Şanghai, Orchestra Simfonică din Şenjen şi Orchestra Simfonică din Kunming. Se va întoarce, de asemenea, la pupitrul Orchestrei Simfonice din Bamberg, al Filarmonicii Chineze, al Orchestrei Filarmonicii din Singapore şi “George Enescu” din Bucureşti. Împreună cu Orchestra Simfonică din Nürnberg, va realiza în decembrie 2017 un turneu de concerte în China, iar în vara anului viitor va dirija Klassik Open Air, cel mai mare festival european de muzică clasică în aer liber.

Pianistul Daniel Goiţi deține nouă premii I la diferite concursuri naţionale (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Târgu Mureş, Craiova), câte două premii I şi II la competiţii naţionale de muzică de cameră, Premiul „SigismundToduţă”, Premiul I şi Premiul special al Uniunii Compozitorilor, Premiul I la Concursul „Gheorghe Dima”. În anul 1991, la Concursul „George Enescu”, a fost distins cu mai multe premii: Premiul I, Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări franceze pentru pian, Premiul pentru cea mai valoroasă prezentare din concurs şi titlul de laureat. În 1992 a obţinut Premiul I la Concursul „Arthur Schnabel” de la Berlin şi în acelaşi oraş a fost finalist al Concursului „Felix Mendelssohn Bartholdy”. Activitatea sa concertistică include apariţii alături de toate orchestrele simfonice din ţară şi turnee în Germania şi Japonia, unde a colaborat cu prestigioasele ansambluri – Brandenburger Symphoniker şi New Japan Orchestra. A participat la numeroase festivaluri în România, Germania şi Japonia (1994). A susţinut numeroase recitaluri în ţară, în Republica Moldova, Israel, Germania, Austria, Franţa, Japonia, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, SUA. Printre înregistrările realizate de solist se numără cele cu Concertele de Beethoven (nr. 3 şinr. 5), de Rahmaninov, Mendelssohn Bartholdy şi Prokofiev, acompaniat de Orchestra Naţională Radio, iar pentru firma RIAS din Germania înregistrările cu lucrări de Liszt şi Beethoven; două discuri lansate de asemenea în străinătate sunt Daniel Goiţi plays Music by Liszt, Skriabin, Rahmaninov, Enescu and Ravel (Symposium Records) şi Rumänische Klaviermusik (Cavalli Records).