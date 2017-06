"Închideți-l!" pe Trump

Mii de manifestanți ostili președintelui Donald Trump s-au reunit în mai multe orașe din Statele Unite pentru a cere "adevărul" în scandalul privind prezumtiva implicare a Rusiei în campania prezidențială din 2016, transmite Agerpres, citând AFP.

Zeci de organizații ale societății civile au chemat la un mare "marș pentru adevăr" în peste 150 de orașe din țară. Organizațiile doresc înființarea unei "comisii independente și transparente" care să ancheteze o posibilă complicitate a reprezentanților Rusiei cu anturajul lui Donald Trump.

Spre prânz, cel mai mare protest avea loc la New York, unde circa 3.000 de persoane ostile președintelui SUA, reunite la sud de Manhattan, scandau "Trădătorule!", "Mincinosule" sau "Închideți-l!", potrivit unui reporter AFP.

Alți manifestanți agitau pancarte pe care scria "Make our planet great again" (Să redăm măreția planetei noastre), o referire la cuvintele rostite de președintele francez Emmanuel Macron după anunțul-șoc făcut joi de Donald Trump privind retragerea SUA din acordul de la Paris privind clima. Într-o declarație în limba engleză, Macron a parafrazat sloganul de campanie a lui Trump, 'Make America great again' (Să redăm măreția Americii).

În capitala federală Washington, circa 300 de persoane au luat parte la acest "marș pentru adevăr", la care ar urma să participe și locuitori ai orașelor de pe coasta de vest a SUA, precum Los Angeles și Seattle.

Pe de altă parte, mai puțin de 200 de persoane s-au strâns de dimineață în fața Casei Albe, pentru a-și manifesta sprijinul pentru președintele Trump, agitând pancarte pe care se putea citi "Pittsburgh, nu Paris" sau "America pe primul loc".