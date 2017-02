Îndrăgostiți de bijuterii

Noua garnitură de aleși nu face deloc notă discordantă de predecesoarele ei când vine vorba de strâns averi. Parlamentarii pe care i-am votat 11 decembrie 2016 se dovedesc a fi adevărați colecționari înrăiți. Aceștia au declarat că dețin bijuterii, ceasuri și colecții de artă de sute de mii de euro. Cel mai mult le-au sclipit ochii senatorilor și deputaților, indiferent de sex sau de orientarea politică, după bijuteriile de aur, în special cele cu pietre prețioase.

Potrivit propriilor afirmații consfințite de declarațiile de avere, mulți dintre politicienii care au ajuns în Legislativ spun că și-au cumpărat de-a lungul timpului bijuteriile și ceasurile pe care le mai etalează și la lucrările plenurilor. Pe lângă diversele podoabe scumpe, majoritatea declarațiilor de avere și de interese abundă în case, apartamente, mașini de lux și investiții în afaceri din țară și străinătate.

Cine sunt campionii

Senatorul PSD Tit Liviu Brăiloiu (foto dreapta), fost prefect al județului Constanța, și-a declarat bijuteriile din aur și pietre prețioase cu o valoare de 80.000 de euro. Pesedistul a mai indicat că este și posesorul mai multor ceasuri în valoare de 300.000 de euro. Liviu Brăiloiu precizează că a colecționat ceasurile între 1985 și 2016.

Notărița Laura Scântei, senator PNL de Iași, are una dintre cele mai mari colecții de bijuterii și obiecte de artă din Legislativ. Aceasta deține o colecție de ceasuri de mână de 60.000 de euro, completată de anumite bijuterii și accesorii vestimentare care ajung la valoarea de 40.000 de euro. Scântei a mai declarat tablouri și sculpturi în valoare de 20.000 de euro, dar și o pianină C. Bechstein Clasic, evaluată la 18.000 de euro.

Și colega sa de partid Carmen Hărău se poate lăuda cu o colecție impresionantă de bijuterii și obiecte de artă. Senatorul PNL de Hunedoara a declarat că are bijuterii și ceasuri al căror preț ajunge la 70.000 de euro. Liberala mai are și o colecție de tablouri, pictură contemporană, evaluată la 250.000 de euro.

Senatorul liberal de Argeș Ion Popa are trecute în declarația de avere bijuterii de 20.000 de euro.

Colegul său de la PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, are bijuterii în valoare de 25.000 de euro, din aur alb, galben și cu diamante. Acesta a mai precizat și tablourile în valoare de 12.000 de euro.

Aceeași sumă, respectiv 25.000 de euro, a băgat și liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, în bijuterii.

Cei doi social-democrați au fost întrecuți la investițiile în metale nobile de colegul lor, Ștefan Radu Oprea, parlamentar de Prahova. Acesta a cumpărat din 1994 până în prezent bijuterii de 40.000 de euro.

Aflat la primul mandat, senatorul USR de Ilfov George-Edward Dircă a strâns până la 36 de ani bijuterii și ceasuri de 10.000 de euro. Senatorul PMP de Zalău Lungu Vasile Cristian are 38 de ani și se poate lăuda cu o colecție de bijuterii și ceasuri în valoare de 32.250 de dolari, dobândite într-un singur an, respectiv în 2015.

Mihai Doru Oprișcan, reprezentant mureșean al PNL în Camera Deputaților, are și el bijuterii de aproximativ 10.000 de euro.

Birchall are și un lingou de aur

Cel mai înstărit membru al parlamentului pare să fie deputata PSD Ana Birchall, numită ministru delegat pentru Afaceri Europene. Potrivit declarației de avere, Birchall are trei terenuri, cinci case, dintre care două în Statele Unite, un lingou de aur și bijuterii în valoare de aproximativ 46.000 de euro. Și declarația sa de avere nu se oprește aici. Ea şi soţul ei, Martin, au investit 23 de milioane de euro în diverse afaceri din străinătate.

Nici președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, nu s-a uitat la bani când a venit vorba să investească în bijuterii. Soția acestuia se răsfață cu giuvaere a căror valoare atinge 60.000 de euro.

Fostul președinte, senatorul Traian Băsescu, nu s-a sfiit și a strâns și el, între 1975 și 2016, bijuterii de 28.000 de euro, ceasuri de 52.000 de euro și tablouri de 19.000 de euro.

Latifundiara fără giuvaere

Ca femeie, senatoarea liberală Siminica Mirea nu se dă în vânt după podoabe, fie ele și din metale prețioase. Mirea a preferat să-și investească aproape toate veniturile în terenuri. Aceasta deține împreună cu familia 28 de terenuri în județul Olt. Cu alte cuvinte, liberala și-a adjudecat titlul de „cel mai înstărit moșier“ din Parlamentul României. Până să ajungă în băncile Senatului, aceasta a fost consilier județean.

Un senator ALDE, mare iubitor de artă

Senatorul ALDE Ion Hadârcă este colecționar de artă. În declarația de avere, spune că are o colecție de picturi din creația maeștrilor români și moldoveni contemporani, care valorează 10.000 de euro. Lucările au fost colecționate începând cu anul 1995. Hadârcă este membru al Academiei de Științe din Republica Moldova. A deschis lista candidaților ALDE pentru Senat în Vaslui și este câștigătorul Marelui Premiu „Nichita Stănescu“, acordat de Academia Română, în valoare de 4.500 de lei. Senatorul a ajuns în Parlamentul României după ce a fost plecat din țară mai mulți ani.

Absolvent al Seminarului Teologic din Zalău, în 2000, Cristian Lungu a ajuns în Statele Unite ale Americii, unde a urmat studiile Loyola University. În SUA a lucrat în domeniul bancar, unde și-a deschis o afacere în domeniul imobiliar. De altfel, el declară că are două apartamente în statul Illinois.

Excentricul

Ion Vela, senator PNL de Caraș Severin, și-a trecut în declarația de avere un obiect de valoare: un album papal în valoare de 6.000 de euro, achiziționat în 2013, despre care spune că este expus la Primăria Caransebeș.