Inedit: SMS-ul primit de Grindeanu de la Klaus Iohannis

Sorin Grindeanu a relatat vineri că a primit un SMS de la președintele Klaus Iohannis în legătură cu desemnarea sa.

”Azi dimineaţă am primit un SMS de la domnul preşedinte Klaus Iohannis, eu nu aveam numărul dânsului. L-am sunat pe domnul preşedinte Dragnea, neavând numărul preşedintelui Iohannis. În aceste zile te poţi aştepta la orice. După ce am primit confirmarea, i-am mulţumit domnului preşedinte pentru încrederea acordată”, a relatat Sorin Grindeanu.

În SMS scria: "Succes. Klaus Iohannis", a dezvăluit Grindeanu.

Făcând referire la acest subiect, Liviu Dragnea a afirmat că Sorin Grindeanu a crezut inițial că sms-ul de la șeful statului este o glumă de la vreun coleg.

"Pe mine nu putea să mă deranjeze, pentru că nu mă mai surprinde de mult și, în al doilea rând, nu am primit eu sms-ul. Pe mine m-a sunat primul-ministru desemnat în primul rând să mă întrebe dacă știu ceva dacă s-a anunțat că a fost desemnat. Și, de asemenea, a zis că-mi trimite numărul de la care a primit sms-ul să verific dacă este numărul președintelui Iohannis. E și asta o procedură. Prima lui reacție, și eu dacă eram în locul lui la fel gândeam, s-a gândit că e vreo glumă de la vreun coleg, la 9,38 sau la 9,40 când a primit sms-ul. Așa a decis, până la urmă este important că s-a făcut acest anunț — că e ciudat, că e bizar, până la urmă e important că a făcut acest anunț pentru că, repet, practic noi astăzi, la 11,00, hotărâsem să ne întâlnim, la 11,00 deja declanșam procedurile constituționale, pentru că nu mai puteam aștepta neavând niciun orizont de timp. Deja a început să ningă, se pot întâmpla foarte multe, țara are nevoie de Guvern, plus toate măsurile economice care afectează România — cursul de schimb se clatină. Dacă așa a hotărât să-l anunțe, personal nu am nicio problemă", a declarat Dragnea.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri printr-un comunicat de presă că l-a desemnat premier pe Sorin Grindeanu, propunerea PSD.