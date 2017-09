Interviul care aruncă în aer SRI și DNA

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, devenit cunoscut după ce a fost arestat în dosarul Black Cube, susține că rechizitoriile prezentate de procurorii DNA în instanţă erau scrise, de fapt, de ofiţeri ai serviciului secret și, totodată, erau aranjate complete de judecată. „Ofiţerii SRI făceau rechizitoriile, iar bravii procurori DNA le luau, le contrasemnau şi le trimiteau în instanţă. Sperau ca cei din «câmpul tactic» să dea decizii favorabile. Cei din SRI dădeau bileţele şi erau dictate complete de judecată. Erau relaţii personale între judecători şi ofiţeri care erau implicaţi în «câmpul tactic». Dumbravă sprijinea judecătorii să ajungă în poziţii. A fost şi prin şantaj, cum ar fi fost arhiva SIPA. Au fost şi ofiţeri acoperiţi în justiţie. Când vorbim de ofiţeri acoperiţi între procurori şi judecători se încalcă grav Constituţia“, a afirmat Dragomir la România TV. Potrivit acestuia, fostul său șef Florian Coldea a ordonat arestări: „Coldea avea nevoie de un braț armat în justiție. Coldea a ordonat arestări și în prezența mea. În fața comisiei parlamentare care îmi va ridica această opreliște a secretului, voi vorbi“. Cotidianul publică astăzi prima parte a interviului dat de Daniel Dragomir. Continuarea, în numărul de mâine.

Ciutacu: Eu am fost la K2, mai departe, la tenis nu...

Dragomir: La poartă ați văzut că era un om în uniformă.

Ciutacu: Da, da...

Dragomir: E o unitate militară.

Ciutacu: Deci eu am fost înainte studiat, dacă nu sunt al lor, al SRI-ului, dacă nu sunt al altora?

Dragomir: Există proceduri în sensul verificării persoanelor care intră în contact sau care desfășoară anumite activități în acele zone. Nu asta e problema aici, de esență.

Ciutacu: Stați un pic, pentru că vreau să mă duc mai departe. Domnul Ghiță, slăvit fie-i numele în veci, să-i dea Dumnezeu ședere plăcută în Serbia, spunea că s-a întâlnit cu niște domni de la Ambasada SUA la K2 și eu sunt foarte atent la detalii, domnule. Mai departe, domnul Ghiță spunea, și aici e cuvântul domniei sale împotriva cuvântului dumneavoastră sau cui vreți dumneavoastră, că-i suspectează sau că are informații că doamna Kovesi și domnul Coldea ar fi agenți în slujba unui stat străin, ofițeri ai unui serviciu străin de informații, la asta mă refer.

Dragomir: Eu cred că ar fi un fapt foarte grav dacă ar fi așa. Ar fi un fapt extrem de grav dacă ar fi așa. Sincer, sper că nu există această posibilitate. Pentru că ar fi ilegal.

Ciutacu: Ar fi ilegal să recruteze judecători, ar fi ilegal să recruteze politicieni, dar despre ce vorbim?

Dragomir: Vorbim despre faptul că dacă în această țară nu respectăm Constituția și principiile democratice, nu avem niciun viitor, domnule Ciutacu.

Ciutacu: Domnule Dragomir, tot domnul Ghiță vorbea despre șprițurile de la Sinaia.

Dragomir: Da.

Ciutacu: Se referă la vila SRI de la Sinaia sau...?

Dragomir: Din ceea ce cunosc eu, da, se referă la vila SRI de la Sinaia, iar acele șprițuri, cum le spuneți dumneavoastră, sau întâlniri oficiale, cum au fost numite de către alții, în capacitate oficială, au avut loc, este de domeniul cunoștinței în multe medii din cadrul serviciului că au avut loc.

Ciutacu: Există și niște rapoarte, că tocmai povesteați domnului Cristoiu că șoferul, aghiotantul, dracul și cu lacul trebuie să scrie după aia că el s-a dus la Oprea la sufragerie. Că s-a dus la Sinaia la șpriț cu Fane Lăutaru.

Dragomir: Sigur că există.

Ciutacu: Există?

Dragomir: Sunt absolut convins. Mai mult decât atât, acea locație este o locație ca și celelalte de cala faceți referire.

Cristoiu: Nu o putem vedea noi la Sinaia, nu-i așa? Este sub acoperire. O fi vreo casă de cultură, vreun teatru...

Dragomir: Care beneficiază și de o protecție informativă, adică lucrurile care se desfășoară acolo ar trebui într-un fel sau altul imprimate pe banda istoriei.

Cristoiu: Dar, domnule colonel...

Ciutacu: Stați un pic...

Cristoiu: Nu, stați că m-am enervat ...

Ciutacu: Dar lăutarul acela dacă era agent sovietic?

Cristoiu: Dumneavoastră ne-ați povestit până acum că de fapt toate aceste lucruri, ilegalități, chefuri...

Dragomir: Abuzuri!

Cristoiu: Abuzuri, totuși nu le făcea o persoană, două sau trei. Deci, fie că participau și alții din serviciu, fie că știau. De ce dracu’, iertați-mi exprimarea, nu au... Unde era conștiința de care vorbiți dumneavoastră, patriotică, a colegilor dumneavoastră? De ce nu a ieșit la suprafață?

Dragomir: Din păcate, această conștiință a căzut în fața ordinului și în fața lipsei de caracter. Vă spun foarte simplu. Dacă eu aș fi ales în 2013 să nu plec și să respect ordinele, nu aș fi fost astăzi în fața dumneavoastră sau arestat șase luni și jumătate și apoi șase luni. Nu. Gândiți-vă că eram în plină ascensiune a carierei mele.

Cristoiu: Bun. Iertați-mă încă o dată... Bun. Dumneavoastră ați descris foarte bine Binomul. Am înțeles ce parte masculină a Binomului era, urmărea putere, dar DNA-ul ce Dumnezeu urmărea, de accepta poziția care din câte povestiți dumneavoastră, și cred că așa și este, putea să facă...?

Ciutacu: Stai că asta începe de la nivelul Parchetului General, s-a transferat și în interior la DNA...

Cristoiu: De ce?... Era o relație, era persoana Codruța Kovesi veriga slabă? Dacă ar fi fost altcineva la Parchetul General și apoi la DNA, ar fi fost posibilă crearea Binomului? Întreb.

Dragomir: E o întrebare extrem de grea, pentru că aici sunt două elemente: este elementul relației personale dintre cele două persoane, adică dintre domnul Coldea și doamna Kovesi, și în al doilea rând este chestiunea pragmatică a faptului că, la acel moment, domnul Coldea avea nevoie de un braț armat în justiție, adică omul care să poată să pună cătușele.

Ciutacu: Voi erați o armată grea.

Dragomir: Eram o armată, în cazul nostru, din nefericire pentru sute și mii de oameni...

Ciutacu: Cum putea domnul Coldea să o constrângă pe doamna Kovesi împotriva voinței domniei sale? Sau a găsit deschidere totală?

Cristoiu: Corect, care era partea... săgeata, arcul cine era?

Dragomir: Nu pot să vă dau răspuns la această întrebare, îl puteți întreba pe domnul Coldea direct.

Ciutacu: Nu prea mai cuvântă. Dar pot să încerc. Domnule Coldea, dacă ne auziți, cu dragă inimă...

Dragomir: Nu pot să dau răspuns la această întrebare pentru că ține aici de intimitatea statului paralel.

Ciutacu: A ordonat domnul Coldea arestări, domnule Dragomir?

Dragomir: Da, da.

Ciutacu: În prezența dumneavoastră?

Dragomir: Și în prezența mea. Și în prezența mea.

Ciutacu: Se poate vorbi și de un caz specific sau doar în fața comisiei parlamentare...?

Dragomir: În fața comisiei parlamentare sau în fața unui judecător care îmi va ridica această opreliște legală a dezvăluirii secretului, cu siguranță că da, de aceea mă aflu aici.

Cristoiu: Bun. Aceste acțiuni, încerc să înțeleg personajul, i se punea pata pe cineva domnului Coldea, avea un interes politic, era mesianic, adică ce explica...

Ciutacu: Sau voia să-i ia prăvălia?

Cristoiu: Păi, nu știu...

Ciutacu: La câți oameni de afaceri au căzut pe altarul anticorupției...

Cristoiu: Care era criteriul după care zicea: „ăla”?

Dragomir: Aceste criterii despre care mă întrebați țin mai mult de patologie. Dar aș vrea să fiu mult mai concret.

Cristoiu: Ziceți.

Ciutacu: Măi, era nebun, hai să o luăm altfel, e patologie, când i se punea pata...

Cristoiu: Dați-ne un exemplu concret.

Dragomir: Să vă dau un exemplu concret. Când am spus utilizarea instituțiilor statului și utilizarea în beneficiul personal a unor lucruri, vă dau un exemplu concret. În perioada 2009-2013, mai mulți oameni de afaceri, oameni politici, oameni din societatea civilă și oameni din media au fost interceptați pe mandate de siguranță națională pentru activități conexe activităților teroriste.

Ciutacu: Poftim?

Dragomir: Cum ați auzit. Deci oameni de afaceri, oameni politici, oameni din societatea civilă...

Cristoiu: Și jurnaliști, știu cazuri...

Dragomir: Și oameni din media, da?! Au fost interceptați timp de cinci ani de zile continuu, 2009, că ne întoarcem la faimoasa sufragerie a domnului Oprea și la începuturi, până în 2013, pe mandate de siguranță națională, invocându-se chestiuni care țin de activități conexe amenințărilor teroriste și utilizându-se inclusiv mijloacele legale puse la dispoziție de legea împotriva terorismului.

Cristoiu: Întrebare logică. Și judecătorul care a aprobat mandatul unde era? Ce era în capul lui?

Dragomir: Mai mult decât atât, chestiunile pe care eu astăzi vi le spun, pot să vi le spun pentru că, din fericire, încep să apară documente, iar aceste documente sunt declasificate. Mai mult decât atât, toate aceste mandate au fost aprobate, vizate și transmise către Înalta Curte de către fosta șefă a Parchetului General. Vorbim de perioada 2009-2012.

Ciutacu: Doamna Kovesi, hai să nu ne...

Dragomir: Doamna Kovesi.

Ciutacu: Domnule Dragomir, există un document în acest sens? Unul singur?

Dragomir: Da. Există.

Ciutacu: Îl vedem și noi?

Dragomir: Vi-l prezint în câteva secunde. Important este un alt element și de aceea vă spun. Sunt pregătit să prezint mecanismele, situațiile și modurile în care s-a acaparat puterea în această țară pentru sau în beneficiul acestei mafii.

Cristoiu: Judecătorul, că el aproba,. Cum să aprobi cinci ani?

Dragomir: În 2014... vă explic, intrăm într-o chestiune foarte tehnică. Mandatele de siguranță națională pe terorism se obțin șase luni, după care se poate da o singură prelungire de trei luni.

Cristoiu: Da.

Dragomir: Da. S-au obținut mandate succesive.

Ciutacu: Mandate diferite, nu?

Dragomir: Diferite. Pe aceeași persoană, pe aceleași activități.

Ciutacu: Deci oamenii au fost ascultați cinci ani de zile, filați, interceptați, cinci ani de zile pe mandate diferite, sub acuzația de terorism, și nu s-a produs niciun dosar în acest sens?

Dragomir: Da, eu vă prezint aici unul din aceste documente.

Ciutacu: Semnat de un judecător, da?

Dragomir: Da. Se face referire aici la... sunt mandatele standard... „se autorizează SRI să desfășoare următoarele categorii de activități...“. Le voi prezenta pe toate. Dar chestiunea interesantă este că, în martie 2014, doamna Kovesi, devenită șefa DNA, face o solicitare către Înalta Curte, dându-și jos șapca de șef al Parchetului General și punându-și șapca de șef al DNA, și cere toate aceste mandate pe care le avizase anterior în perioada 2009/2013 pentru a îi „rezolva“ pe acești oameni nu din perspectiva terorismului, ci din perspectiva corupției, de această dată.

Iosif Boda, analist politic: „SRI este un animal ciudat, în ale cărui măruntaie nu poți pătrunde“

„Eu am urmărit declarațiile acestui fost ofițer SRI. La bază sunt profesor de logică, iar ceea ce spune omul ăsta este coerent și are logică. Spre deosebire de alte dezvăluiri privitoare la serviciile secrete, inclusiv cele ale lui Pacepa, acestea vin de la un om care a lucrat în interiorul unui serviciu de informații și a avut munci de răspundere acolo. Omul are o pregătire profesională solidă. Dar SRI este un animal ciudat, în ale cărui măruntaie nu poți pătrunde prea ușor. Pe de altă parte, eu, unul, nu am încredere în comisii dintr-astea senatoriale, parlamentare și de orice fel ar fi ele. La noi, activitatea unor asemenea comisii nu are niciun efect, pentru că sunt îngrădite de lege. La noi există comisii de control al serviciilor secrete încă de la începutul anilor ’90, după apariția noii Constituții. De atunci încoace s-au tot înființat comisii peste comisii, dar acestea nu au avut putere nici măcar să sufle un puf de păpădie. Până la capăt, comisiile astea își trimit concluziile «spre competentă soluționare» chiar către cei verificați. Ar fi de dorit să avem comisii similare celor din SUA, care au puterea de a chema pe oricine să dea explicații. În ceea ce-l privește pe acest fost ofițer SRI, sunt două variante: dacă a greșit, să fie pedepsit aspru, inclusiv cu închisoarea. Dar, din ceea ce pare în acest moment, el are dreptate să se întoarcă împotriva unui sistem care se «devorează» pe el însuși. Aceste dezvăluiri, în măsura în care sunt adevărate, dezvăluie un cancer generalizat care tinde să afecteze întreaga societate. Și ca să revenim la ideea de comisie care să verifice cele spuse de el: nu cred în independența unor asemenea comisii. În cei 27 de ani de când avem parlamentarism, nu a existat nicio comisie care să-și fi dovedit eficiența: cheltuiesc o groază de bani, dar singurul rezultat palpabil este că știrile privitoare la ele ridică ratingul televiziunilor.“ (V.S.)

Cristian Pîrvulescu, analist politic: „Nicio comisie nu este de neglijat“

„Nicio comisie parlamentară nu este de neglijat. Relațiile dintre lumea politică și cea a serviciilor secrete ar trebui să fie instituționale. În privința acestor relații există o întreagă mitologie. În ceea ce privește dezvăluirile acestui fost angajat al SRI, acestea ar trebui lămurite într-o comisie parlamentară. Dar pentru asta este nevoie de o discuție serioasă, cu documente desecretizate, care să clarifice dacă există vreo doză de adevăr. Este drept că în acest moment există o comisie parlamentară de control al SRI, dar în ceea ce privește activitatea ei concretă, aceasta se derulează la nivelul «mai bem o cafea, mai socializăm...». Este o situație specială, iar discuțiile trebuie să aibă loc la nivel instituțional, care să lămurească coordonatele pe care trebuie să se deruleze relația dintre politicieni și serviciile secrete.“ (V.S.)

Mălăieț ca întotdeauna, Costin Georgescu o scaldă: „... Mă abțin...“

„Mă abțin să spun ceva despre aceste dezvăluiri pentru că nu îl cunosc pe acest om. Astfel că eu, unul, nu am ce să comentez. Dar cu siguranță SRI trebuie să vină cu un comunicat în care să explice ceea ce se întâmplă acolo. În ceea ce privește înființarea unei comisii... În Parlament există deja o comisie de control al SRI... ce rost ar avea o comisie pe lângă comisia existentă? De fapt, de-a lungul vremii, comisiile astea nu au clarificat niciodată nimic. Pe de altă parte, oricine poate să afirme absolut orice; dar ceea ce spune trebuie și probat. Dacă ceea ce spune acel om nu se confirmă, dacă el oferă niște informații false, desigur că trebuie să suporte rigorile legii. Dar un lucru este cert: SRI trebuie să clarifice situația, căci, în acest domeniu, tot ceea ce nu este limpede poate să afecteze însăși imaginea României în lume.“(V.S.)

Citiți și

Reglare de conturi Dragomir - binom?