Interviul care aruncă în aer SRI și DNA (II)

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, devenit cunoscut după ce a fost arestat în dosarul Black Cube, a făcut și alte afirmații incendiare în interviul acordat România TV.

Daniel Dragomir: „Cu deosebită considerație, vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, șeful structurii de securitate, Matei Ionuț Mihai, înaintează către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin procuror-șef Laura Codruța Kovesi, ca urmare a solicitării dumneavoastră din... vă trimitem mandatele, toate... Încep din 2009 și se încheie aceste mandate în 2012... Aceste mandate au fost solicitate de către Serviciul Român de Informații. Toate sunt mandate de siguranță națională. SRI, adică Direcția Juridică în cazul nostru, este cel care a făcut fundamentarea pentru aceste mandate“.

Cum funcționa sistemul

Daniel Dragomir: „Sistemul, pe care trebuie să îl știți. Se trimitea la Parchetul General, unde doi procurori anume desemnați dădeau avizarea acestor documente, șefa Parchetului General le înainta cu semnătură... Mai mult decât atât, cere pe un document strict secret, pentru că este «urmare a solicitării dumneavoastră nr. 00...», strict secret. Deci toate aceste comunicații au fost strict secrete. Face însă... lucru interesant ceea ce se întâmplă în zilele noastre, deci am spus că trebuie să mergem pe această cale, aceste documente sunt declasificate și sunt astăzi disponibile... Aceste mandate ulterior au fost introduse în dosare de corupție“.

Teroriști sau nu

Daniel Dragomir: „M-ați întrebat despre firmele acoperite și vă dau un alt răspuns aici. Comisia de control al SRI, în orice formă ar fi și de oricine ar fi condusă, poate să verifice aceste lucruri. Pentru că în spatele acestor documente sunt note de fundamentare făcute, elaborate de Direcția Juridică și de ofițeri din acea Direcție Juridică. Este extrem de simplu de verificat. De ce acești oameni au fost considerați ca având activități de sabotaj, creare de organizații, subminare a capacităților de apărare... Subminare, sabotaj, alte acțiuni care aveau ca scop înlăturarea prin forță a instituțiilor democratice sau capacitățile de apărare ale țării: și continuă spunând: «evidențierea sau constituirea de organizații sau grupări, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a acestora, desfășurarea în secret a acestor activități...». După publicarea acestor documente. eu sunt convins că foarte mulți oameni politici, primari, administrație, vor identifica sau vor înțelege ce și cum s-a întâmplat în acești ultimi ani... Să vă explic un element și aici nu devoalez absolut nimic pentru că ține de ceea ce am făcut eu. Am făcut referire la faptul că aceste mandate au fost date pe zone conexe terorismului între 2009 și 2013. Veți observa din biografie că ele cuprind acea perioadă în care eu aveam o funcție de conducere în cadrul Brigăzii Antiteroriste. Ei, eu vă spun astăzi, în fața dumneavoastră, care vedeam toate mandatele, și din teritoriu și de la structura centrală, că niciodată unitatea antiteroristă nu a cerut mandate cu privire la cetățeni români, așa că ni se pare nouă și vrem să-i facem teroriști... Aceste documente au fost făcute de o altă unitate, sub pretextul unor activități care țineau...“

De la terorism la corupție

Daniel Dragomir: „Aici este o chestiune extrem de interesantă și o vom discuta poate și o vom limpezi. Șefa DNA solicită aceste mandate după ce timp de cinci ani de zile semnase pentru emiterea acestor mandate, autorizațiilor și prelungirilor și, dacă în acea perioadă ai fi... asta este o chestiune de logică, dacă timp de cinci ani n-a văzut că e ceva important sau interesant în acele mandate... Dacă era ceva de corupție, de ce în acei cinci ani, pe baza bunei colaborări cu domnul Florian Coldea, nu l-a sesizat pe domnul procuror general Morar de la DNA? Adică a realizat că aceste chestiuni sunt extrem de grave și țin de corupție, și nu de terorism sau de sabotaj sau de subminarea podurilor, și în 2014, după cinci ani de zile, realiza că, de fapt, corupția acolo se afla?“.

Cazul Dragomir

Daniel Dragomir: „În dosarul meu sunt activități desfășurate cu beneficiarii secundari pe toată perioada dosarului, vorbesc de cel de la DNA, înaintea dosarului de la DNA există mandate de siguranță națională emise în cazul meu și vă spun de unde știu, pe care nu le găsesc în dosar și nu le voi regăsi, pentru că la momentul arestării mele procurorul militar Mihai Gheorghe, care a instrumentat dosarul împreună cu Ion Alexandru, general-locotenent, amândoi aduși în structura militară a DNA, mi-a amenințat familia utilizând date din dosarele de siguranță națională... Utilizând date din interiorul unui mandat de siguranță națională anterior datei dosarului... Eu având o pregătire specifică militară, adică față de ceea ce făcusem eu ca școală militară... însă eu am întâlnit acolo oameni și am întâlnit destine distruse. Oameni care și-au pierdut toată agoniseala. Oameni care și-au pierdut familiile. Oameni care au fost distruși și ar fi fost în stare, în acele condiții de tortură, pe care o să vi le povestesc la un moment dat, ar fi fost în stare să scrie de oricine orice. Eu vă dau un singur exemplu apropo de tortură. Nu neapărat tortură. Eu am stat foarte puțin în arestul central în primă instanță. Dosarul meu a fost trimis în judecată în 11 zile, foarte rapid, era deja scris de foștii mei colegi și am fost ținut timp de cinci luni și jumătate la pușcăria Rahova. Pentru cei care sunt trimiși în judecată, nemaiexistând locuri în arestul central, sunt trimiși direct la pușcărie. Eu am stat cinci luni și jumătate în secția a IV-a la Rahova, cine a fost acolo știe, este secția de maximă siguranță. Da, deci acolo nu vreau să vă dau exemplu persoanelor care erau în Secția a IV-a, de aceea se și numește maximă siguranță. Eu vreau să vă spun că vreo două-trei săptămâni am fost singur în cameră. Ce vă spune dumneavoastră asta? Deci în zona de maximă siguranță eu am fost singur în cameră. Deci lăsat singur. Deci trageți dumneavoastră concluziile. Niciodată o persoană arestată preventiv, o persoană în general, într-o stare mentală care ar putea să fie o stare mentală cu probleme, nu o lași singură. Niciodată. Eu vă spun atât. În centrele de detenție și în pușcării, așa cum le-am văzut eu, se întâmplă orori nu doar psihice și fizice, credeți-mă. Există aceste lucruri acolo.

În perioada în care eu am fost arestat preventiv, de secția aceea răspundeam, în care mă aflam, în zona aceea de încarcerare, sau la care răspundeam, au fost trei sinucideri. Trei într-un interval de câteva luni.

Or, despre lucrurile astea nu vorbește nimeni.“

Serviciul în media

Daniel Dragomir: „Preluări ostile și închideri de businessuri... Cunosc asemenea cazuri... Făcute cu ordin de la vârful conducerii... Da, există entități de afaceri din România care au fost ținta acestui stat paralel de care vorbeam, ca să ne întoarcem la punctul inițial, și care reprezentau o amenințare fie prin puterea pe care o aveau, fie prin forța financiară pe care o aveau, fie prin importanța și influența internă sau externă. Și acestea trebuiau distruse... în special în zona de media s-a acționat așa.“

România împărțită

Daniel Dragomir: „Da, pentru că situația la care s-a ajuns astăzi, trecând peste această posibilitate pe care eu nu am cum să o confirm sau să o infirm, situația la care s-a ajuns astăzi în România este o divizare a societății pe această temă a corupției, care nu aduce nimic bun. Să vă spun de ce. Cu toții suntem de acord că lupta împotriva corupției este extrem de importantă și cu toții suntem de acord asupra faptului că trebuie recuperate prejudiciile. Or, aici eu vin și vă spun un lucru. Unde sunt prejudiciile în dosarul Microsoft?... Unde este prejudiciul la Dragomir Daniel, care ne afișam cu un comunicat în 12 ianuarie 2015, de mai lipsea și infracțiunea de genocid? Când s-a terminat dosarul de fond și suntem astăzi în apel, luptăm de doi ani de zile în justiție, iar eu sunt un exemplu concret al faptului că justiția funcționează, de aceea v-am spus să fiți optimiști... Deci eu în dosarul de fond am fost achitat pentru infracțiunile de trafic de influență, spălare de bani, furnizare de informații clasificate, două infracțiuni de uz de fals... Am fost condamnat pentru participare improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată... Infracțiunea s-a desfășurat foarte simplu. Eu i-am predat șoferului meu niște documente pe care le-a dus unei alte persoane și care le-a semnat și care a crezut că eu, trimițându-i-le practic, i-am cerut să le semneze. Deci nu e o instigare, este o participare improprie.

