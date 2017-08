Între Cioloș și Pop, cum să ne târâm

Gata! Anul școlar poate începe! Avem manuale de sport, dar școlile duc o lipsă acută de cărți ale principalelor discipline de învățământ. De anul acesta, grație ministrului Pop, poreclit de presă „Genunche“, elevii de clasa a V-a vor avea în ghiozdan manualul de sport, dar și caietul de sport, pe lângă echipamentul sportiv. Afacerea a creat vâlvă în rândul părinților, iar premierul a spus că manualul de sport este o glumă. Chiar și așa, cele trei edituri agreate s-au înghesuit să termine cât mai repede tipărirea îndrumarelor pentru educație fizică și sport.

Ca orice lucru făcut pe repede înainte, fără un studiu bine gândit, fără analize aprofundate, dar pentru a îndeplini o comandă politică, și manualul de educație fizică și sport este plin de greşeli gramaticale și chiar de jigniri la adresa elevilor. Chiar sunt învățați să se târască prin viață ca șarpele pentru a reuși. De departe cel mai elocvent exemplu este definiția exercițiilor de „târâre“, unde autorii manualului dau testul suprem de necunoaștere a limbii române folosind greșit expresia „ca și“. Iată definiția mișcării de „târâre“, așa cum este prezentată în Manualul de Educație Fizică și Sport pentru clasa a V-a, tipărit de Editura Didactică și Pedagogică RA: „Prin târâre, te poți deplasa la orizontală, mărind suprafața de sprijin a corpului. Acesta a fost unul dintre primele tale procedee de deplasare pe când erai nou-născut și pe care îl vei perfecționa ca și tehnică, de-a lungul timpului, în funcție de cerințele impuse de viața de zi cu zi“. În varianta celor de la Editura Litera, „târârea este o deprindere care constă în deplasarea orizontală a corpului pe o suprafață de sprijin. Târârea se poate realiza pe partea anterioară sau posterioară a corpului; pe antebrațe și vârfurile picioarelor, pe antebrațe și genunchi, pe partea anterioară a corpului, cu ajutorul membrelor superioare și inferioare“.

INTERVIU despre manualul de cutare, cutare și cutare...

Unul dintre autori se justifică: „Nu am făcut asta pentru bani“

Dorin Stoican, director la Şcoala Gimnazială 162 din București, este unul dintre autorii manualului de educație fizică, cel apărut la Editura Didactică și Pedagogică. Și singurul din colectivul de autori care mai acceptă să vorbească despre manualul de sport.

- Când ați fost contactat și cum s-a derulat procedura?

- Inițial, editurile care au dorit să participe la conceperea manualelor au participat la o licitație. Asta se întâmpla la începutul lunii martie. Cu mult înainte de a fi domnul Pop ministru. Fiecare editură și-a calibrat potențialul și a zis: „Noi participăm la manualul de cutare, cutare și cutare“. La Educație Fizică, din ce am înțeles eu, au participat trei edituri. Editura EDP, Editura Litera și Editura CD Press. Toate aceste trei edituri au câștigat licitația. După ce au câștigat licitația, fiecare editură și-a stabilit propria politică și a contactat un potențial grup de autori care să facă acest manual. Noi am fost contactați de către Editura EDP, Litera a contactat profesori universitari. Și ni s-a dat un termen de 3-4 luni să facem acest manual. După ce am terminat manualul, toate cele trei au intrat într-o evaluare științifică făcută de minister. În urma acestei evaluări științifice, toate cele trei manuale, produse de cele trei edituri, au primit un anumit punctaj. EDP a fost pe locul 1, Litera pe 3 și CD Press pe 2. Nefiind contestații la manuale, s-a dat drumul la procedura prin care profesorii din toată școala puteau să opteze pentru unul dintre manuale. Asta, între 7-11 august. Fiecare profesor din țara asta a văzut acele trei manuale în format electronic și a zis: «Noi alegem EDP, noi alegem Litera, noi alegem CD Press». Deci sunt trei manuale, nu e doar unul, cum se vehiculează prin presă. S-a zis că sunt bani cu tentă. Nu! Unul dintre aceste manuale putea să nu aibă nici măcar o comandă.

- Cum a fost stabilită structura manualului?

- Structura... Grupul din care am făcut parte și celelalte grupuri, la fel, au respectat programa școlară. Înainte de această licitație, prin octombrie-noiembrie a avut loc revizuirea programei școlare pentru clasa a V-a și manualul se dorește a fi un suport al acestei programe școlare. Manualul respectă o anumită programă școlară, care a fost stabilită de un colectiv de lucru.

- Ce părere aveți despre reacțiile negative ale oamenilor cu privire la informațiile care se regăsesc în manual? Legat de mersul târâș, explicarea diferenței între mers și alergat etc.

- Noi le studiem pe acestea din facultate. Mulți nu știu definiția mersului, trebuie să cunoască și definiția mersului. Ce înseamnă mersul, prin ce este mersul diferențiat de alergare, prin ce este mersul diferențiat de săritură. Așa, putem să luăm în derâdere! Eu zic că nu este un lucru rău să apară acest manual de educație fizică. Foarte multe țări din UE aveau deja manuale la această disciplină. La noi, era singura din planul nostru de învățământ care nu avea manual. Acest manual are și varianta digitală, în care copilul regăsește acolo foarte multe jocuri de mișcare, foarte multe exerciții, avem un decalog al fairplay-ului. Știți că noi avem mari probleme pe stadion, apropo de atitudinea spectatorilor. Îi învățăm pe copii cum să se comporte ca spectatori, cum să se comporte pe terenul de sport, să respecte adversarul, să respecte deciziile arbitrului. Ați văzut că românii, de cele mai multe ori, când pierde o echipă, spun că de vină este arbitrul. Trebuie să învățăm de mici să avem o atitudine fairplay. Îi învățăm acolo cum să-și pregătească ghiozdanul atunci când are loc a doua zi lecția de educație fizică. Acest manual, spun pentru a 100-a oară, nu se dorește a fi un suport teoretic, copilul nu vine cu el la școală, ca să stăm în clasă și să învățăm după el. Lecțiile se vor desfășura practic. Eu, dacă eram elev, acum sigur aș fi deschis manualul de educație fizică, mai mult decât alt manual. Ei pot găsi acolo o informație în plus.

- În manual există și niște întrebări la care copiii ar trebui să răspundă, partea aceea este o testare teoretică sau ce este?

- Este un feedback personal al copilului. Uite, la lecția de educație fizică am discutat despre comportamente și atitudine. Este un test pe care și-l face el acasă, dacă dorește. Repet, toate lecțiile de educație fizică se vor desfășura practic. Copilul, acasă, dacă are curiozitatea, bagă CD-ul în calculator și poate face un test de acolo, poate să ruleze un filmuleț. Sunt foarte multe jocuri de mișcare, noi tot spunem „copiii nu fac sport“. Am prezentat acolo foarte multe jocuri de mișcare prin care încercăm să-i atragem pe elevi către educație fizică, nicidecum să-i îndepărtăm. Eu nu cred că acest manual poate să facă rău. Acum, în România, în ultima lună și jumătate, manualul de educație fizică este răul absolut. Colegii mei coautori nu doresc să iasă, s-au săturat, le-a părut rău că au vrut să facă chestia asta. Eu apăr pentru că iubesc disciplina asta, mi-am dorit să fiu profesor. Îmi place educația fizică, doresc să o promovez, colegii mei sunt dezamăgiți de reacția oamenilor și nu vor să mai discute despre asta.

- Ce sumă a fost plătită fiecărui autor în parte?

- Nu am făcut asta pentru bani, nu știu exact cât costă un manual, noi avem un procentaj micuț, în jur de 6-7% din vânzările manualelor. Dar sunt trei manuale, piața e împărțită, noi nu am făcut asta pentru bani. Am făcut-o din pasiune și din dorința de a promova mișcarea în rândul elevilor.

Greaua moștenire revine

„Manualul de sport... Toată lumea l-a criticat pe domnul ministru Liviu Pop pentru el. Domnul ministru a fost mai delicat și nu a spus că el a fost obligat să-l facă, fiindcă așa l-a pus cineva în program anul trecut, când niște băieți mai tehnocrați un pic au spus că ne trebuie manual de sport“, a afirmat premierul Mihai Tudose la România TV.

Manualul este bun pentru profesori

Cristian Gațu, fost handbalist, campion olimpic: „Deocamdată, din tot ce s-a promis legat de sport și tineret în programul de guvernare, nu s-a făcut mai nimic. Manualul ar fi fost bun, dar pentru profesori, ca să învețe ce să le predea copiilor. Copiii ce să facă cu el? Sport acasă, în pat, în curte? Din punctul meu de vedere, poate să lipsească. România are nevoie în acest moment de profesori de sport, pentru că în prezent sunt foarte puțini. Din cauza aceasta a scăzut nivelul de predare“.

Marina Dumitru, Eduard Pascu