Învață să îți faci bagajul de călătorie ca un expert

Simplul gând că ne așteaptă o călătorie poate fi revigorant sau, din contră, un stres în plus. Cu toții am spus măcar o dată în viață „Of, trebuie să-mi fac bagajul!” pentru că ne este greu să ne decidem ce anume să ne punem în bagaj. Vrem să fim precauți și să avem la îndemână orice lucru de care am avea nevoie, pentru a nu ne crea disconfort în timpul călătoriei, dar tocmai această precauție creează probleme.

Fă calcule și poze

Calculează de câte ținute vei avea nevoie pentru fiecare zi a călătoriei, bazat pe itinerariul pe care l-ai stabilit deja. Alege articole vestimentare care pot fi combinate între ele cu ușurință.

Poți face o poză fiecărei ținute, pentru a-ți reaminti ce combinații de articole vestimentare ai decis să porți. Totodată, încearcă să așezi ținutele în bagaj în ordinea inversă în care intenționezi să le porți: ținutele din ultimele zile vor fi primele împachetate, iar cele din primele zile, ultimele.

Confortul înainte de toate

Alege ținute și pantofi despre care știi că sunt confortabile. Ținutele prea strâmte sau pantofii noi, îți vor crea disconfort, lucru de care nu ai nevoie în vacanță.

Rulează, nu plia

De regulă multe persoane împăturesc hainele înainte de a le pune în valiză. Această metodă de împachetare ocupă foarte mult spațiu. Alege în schimb să rulezi hainele. Rulează-le strâns și cu grijă pentru a ocupa mai puțin spațiu și a preveni șifonarea hainelor.

Recipiente mici

Nu este nevoie să iei un întreg tub de pastă de dinți cu tine pentru un sejur de două săptămâni. Poți alege să cumperi produsele de igienă personală de la destinație sau pune produsele indispensabile în recipiente mici, ideale pentru călătorit.

Pentru a scăpa de grija posibilelor scurgeri ale diferitelor produse lichide, pune o folie de plastic pe filetul recipientului, apoi înfiletează capacul. Astfel te vei asigura că nu va scăpa nicio picătură din recipient.

Așadar, împachetatul nu trebuie să mai fie un stres. Bucură-te de vacanța ta la maxim, urmând acești pași simpli de pregătire a bagajului pentru călătorie!