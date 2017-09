Investiție americană în sortarea deșeurilor

Afacerea cu deșeuri a familiei Videanu a ajuns la un fond de investiții american. Rom Waste Solutions (RWS) poate să sorteze în acest moment o treime din gunoaiele Capitalei, după ce a investit circa 10 milioane de euro într-o stație complet automatizată.

Firma intenționează să mai deschidă un punct de lucru în sudul orașului. Investiția facilitează dezvoltarea altor industrii care valorifică puterea calorică a deșeurilor și fabrică produse din mase plastice sau ciment.

România se află în acest moment la a doua notificare a Comisiei Europene pentru neîndeplinirea țintelor de mediu. Până în 2020, trebuie să fim capabili să sortăm 50% din cantitatea de gunoi, iar acum suntem la nivelul de 5%. Intrarea în infrigement pe mediu a României înseamnă stoparea fondurilor europene, returnarea a miliarde de euro și penalități de circa 200.000 de euro pe an. Investiția de peste 10 milioane de euro a Rom Waste Solutions plasează firma pe primul loc în București, dar și în țară. Dintr-un total de 600.000 de tone de gunoi colectate în Capitală, RWS poate sorta o treime, adică 200.000 de tone pe an. „Avem deja contracte cu firma de salubrizare din sectorul 1, de la care luăm circa 120.000 de tone pe an, cu sectoarele 4 și 6, precum și cu comunele din jurul Bucureștiului“, ne-a declarat Mircea Raicu, director executiv al RWS. Cătălin Călinescu, CEO al RWS, spune că deșeurile vin direct în stație de la operatorii de salubrizare. „Afacerea este 100% privată. Trebuie să se știe că este nevoie de o gestionare sustenabilă a deșeurilor, care au o capacitate de valorificare de 50% la 100 de tone“, a declarat Cătălin Călinescu.

Planurile firmei RWS au fost proiectate pe vremea când se colecta taxa de mediu, în aceste condiții, investiția trebuia să fie amortizată în acest an. Desființarea taxei le-a dat planurile peste cap, iar calculele trebuie refăcute pentru a estima când se va intra pe profit.

Prezent la evenimentul de lansare a stației de selectare a gunoaielor, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a promis că după finalizarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor procesul de reciclare va fi accelerat. De asemenea, ministrul și-a propus o „corectare a legislației în vigoare în special pentru ambalaje și dezvoltarea unui program național de colectare în școli și universități“. „Este loc pe piață pentru toată lumea“, ne-a spus ministrul Mediului, după vizitarea stației de selectare. Afacerea de sortare a deșeurilor este creația lui Andrei Videanu, fiul lui Adriean Videanu, care a deținut mai întâi o groapă de gunoi în apropierea Iridex din Dragomirești, Ilfov. El a prezentat afacerea unui fond de investiții american care a acceptat să investească într-o stație de sortare. În prezent, Andrei Videanu mai deține 10-15% din acțiunile firmei.