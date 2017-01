Iohannis a promulgat legea care elimină CASS

Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

După întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu, Iohannis a anunţat că va promulga legea prin care se elimină impozitul de 16% pentru pensiile sub 2000 lei şi plata CASS de 5,5% pentru toate pensiile.

"După analiza pe care am făcut-o şi după discuţia pe care am avut-o azi am decis să promulg această lege, în zilele următoare", a spus preşedintele.

"Scutiri de impozite pentru pensionari. A fost adoptată legea care elimină CASS şi, parţial, impozitul de 16%"

Camera Deputaţilor a votat proiectul de lege în 5 ianuarie, cu 207 voturi "pentru" şi 29 "împotrivă".