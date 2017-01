Iohannis a pus batista pe ţambal

Aşa, pe neaşteptate, ca lingura scăpată în cadă, Iohannis a început să pomenească despre Ghiţă. S-o fi gîndit să-i scoată ochii ministresei de la Interne? Nu cred, pentru că nu ea l-a scăpat pe Ghiţă. Povestea ţine de guvernul Cioloş şi de SRI. Pe mine mă preocupă mai puţin cum l-au scăpat şi unde este. Esenţial este ce a dezvăluit. Poliţistul sau ofiţerul care l-a pierdut ar merita premiat. A prilejuit României să afle despre fraude şi abuzuri pe care nici preşedintele Iohannis, nici Eduard Hellvig nu le mai pot îngropa. Și totuşi, Klaus Iohannis este interesat mai puţin de faptele lui Coldea şi mai mult de cele ale lui Ghiţă. Oare de ce? Păi, cine este Ghiţă şi ce reprezintă el? Sebastian Ghiţă a fost, cît a mai stat Ponta în funcţia de premier, un soi de creier al mafiei din Prahova şi de dispecer al afacerilor mari de prin guvern. Ghiţă nu înseamnă doar Ponta, sub a cărui oblăduire s-a ales cu afacerile cele mai grase. Cît a fost Ponta premier, Ghiţă a fost un soi de mahăr, de placă turnantă a premierului, de tătic al afacerilor IT. Și înainte a fost la fel. Prin Sebastian Ghiţă se ajunge la clanul Cosma din judeţul Prahova, tot o mare reţea de afaceri a PSD. L-ai prins pe Ghiţă şi ai ajuns la o înţelegere cu el, toţi politicienii din judeţul Prahova se mută cuminţi la Doftana cea modernă de la Rahova.

Klaus Iohannis a revenit la cazul Ghiţă pentru că ştie ce bogăţie de informaţii ascunde. Asta ne mai arată că Sebastian Ghiţă nu a declanşat serialul dezvăluirilor în complicitate cu preşedintele României. Unii pasionaţi de scenarii sofisticate, dintre cei care cred că şi mărul copt cade în urma unei înţelegeri a pomului cu vîntul, ziceau că Ghiţă ar fi uneltit cu preşedintele Iohannis pentru a-l ajuta pe acesta să debarce un general de care nu mai putea scăpa. Și care, după cîştigarea alegerilor prezidenţiale, nu l-ar mai fi ajutat cu acelaşi zel.

Interesul lui Klaus Iohannis pentru prinderea lui Sebastian Ghiţă trădează în fapt preocuparea sa (ajunsă aproape la disperare) de a prinde un fir mai sigur în războiul său cu PSD. Eventualele dezvăluiri ale lui Sebastian Ghiţă pot aduce pagube majore PSD. Dar mai mult pe partea lui Victor Ponta şi mai puţin în zona grupului Dragnea.

A lăsat Klaus Iohannis să treacă puţin timp, ca lumea să uite de Florian Coldea? Are o legătură tot tărăboiul politic, inclusiv demonstraţiile recente, cu retragerea lui Florian Coldea? Nu cumva totul este gîndit pentru a muta atenţia de la abuzurile şi afacerile din SRI spre graţiere şi amnistie?

