Iohannis: Criteriile de integritate pentru premier rămân în picioare

Miercuri am prima rundă de consultări cu partidele care au intrat în Parlament, a anunțat președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, în prima sa declaraţie după alegerile parlamentare de duminică.

"Pentru a avea o claritate asupra evenimentelor, mâine voi avea prima rundă de consultări cu partidele politice care au intrat în Parlament. Vom vedea cum vede fiecare partid continuarea", a declarat Iohannis.

Agenda consultărilor de miercuri este deja fixată, a mai spus preşedintele.

"Dacă până la finalul săptămânii avem rezultatele, este foarte probabil ca în cursul săptămânii viitoare să convoc noul Parlament", a precizat Iohannis.

"Criteriile de integritate le-am anunţat înainte de campanie şi ele rămân în picioare", a ţinut să precizeze preşedintele Klaus Iohannis, făcând referire anunțul său din campanie conform căreia nu va desemna o persoană condamnată penal.

Klaus Iohannis a subliniat că, atunci când a formulat criteriile, nu le-a condiţionat de nicio lege.

”Nu discutăm acum despre această lege, e o chestiune secundară”, a spus şeful statului, răspunzând unei întrebări referitoare la legea care interzice ca o persoană condamnată penal să ocupe funcţia de premier.

Pe de altă parte, preşedintele a susținut că nu se teme de suspendare.

"Eu nu mă tem de niciun demers politic legitim", a răspuns Iohannis întrebat dacă se teme de ameninţările cu suspendarea venite din partea unui social-democrat dacă nu îl va nominaliza premier pe Liviu Dragnea.

Declarația lui Klasu Iohannis, integral:

"Alegerile s-au terminat cu bine și, în principiu, și rezultatele se cunosc între timp destul de bine. Vreau să mă refer astăzi la câteva chestiuni legate, evident, de alegerile parlamentare care s-au încheiat.

Primul lucru, referitor la organizare, trebuie să remarcăm că alegerile au decurs în liniște, fără incidente notabile, lucrurile au fost foarte bine organizate și este cazul și vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor, Biroului Electoral Central și, în cadrul acestuia, în mod special, AEP.

Evident că merită mulțumiri Guvernul, în special Ministerul Afacerilor Interne și structurile din cadrul Ministerului, Poliția, Jandarmeria, care toți și-au făcut datoria și cu folos. Mulțumiri merită, de asemenea, STS, care a avut grijă ca sistemele electronice să funcționeze bine. Și o mulțumire specială merită, cu siguranță, observatorii independenți, care au contribuit la bunul mers al lucrurilor în ziua alegerilor.

Referitor la rata de participare, care a fost aproximativ 39,5%. Este o rată de participare pe care eu o consider mică, dar se încadrează în participarea pe care am avut-o și altă dată la alegeri parlamentare. Cu toții ne-am dorit, eu mi-am dorit foarte mult, să avem o participare mai bună, dar consider că cei care au avut un cuvânt de spus l-au spus și sunt mulțumit că alegerile s-au încheiat bine.

Acum, așteptăm rezultatele finale. Se pare că aceste rezultate vor veni în cursul acestei săptămâni, probabil spre sfârșitul săptămânii, după ce se rezolvă și contestațiile care au fost depuse.

Pentru a avea o claritate asupra evenimentelor care vor avea loc în zilele următoare, în afară de acest lucru, vreau să se știe că mâine voi avea prima rundă de consultări cu partidele politice care au intrat în Parlament. Vom vedea cum vede fiecare partid continuarea. Care continuare? Evident, de data această are de-a face cu formarea unui guvern.

Dacă până la sfârșitul acestei săptămâni vom avea rezultatele finale, atunci este foarte probabil ca în cursul săptămânii viitoare să convoc noul Parlament. Aceste lucruri vă vor fi comunicate în timp util.

Agenda consultărilor de mâine este fixată și Departamentul Comunicare Publică vă va pune la dispoziție detaliile. Dacă aveți întrebări, poftiți!”

Întrebări din partea presei:

Jurnalist: Domnule Preşedinte, au apărut deja voci din Partidul Social Democrat care ameninţă cu o eventuală suspendare a Domniei Voastre din funcţie, în condiţiile în care nu veţi respecta voinţa poporului, şi asta înseamnă, spre exemplu, din punctul de vedere al şefului PSD Alba, Liviu Dragnea Premier. Veţi impune, în continuare, acele criterii de integritate despre care vorbeaţi înainte de alegerile parlamentare?

Președintele Klaus Iohannis: Aici sunt două lucruri. Primul, mâine am prima rundă de consultări şi vom vedea ce-şi imaginează fiecare partid şi cum doreşte fiecare să-şi propună agenda. A doua chestiune, cu criteriile de integritate, le-am enunţat înainte de campania electorală, ca să nu fie discuţii după, şi ele rămân în picioare.

Jurnalist: Aţi enunţat, înainte de aceste alegeri, criteriile şi principiile pe care le veţi lua în considerare. Între timp, a apărut şi o lege care interzice desemnare unui Premier condamnat. Dacă aceste lege va fi modificată, pentru că asta este discuţia în momentul de faţă, veţi renunța la principiile pe care le-aţi enunţat, pentru că legea a fost modifică şi vă permite o astfel de desemnare?

Klaus Iohannis: Eu nu am condiţionat şi nu am legat, atunci când am enunţat criteriile de integritate, de nicio lege. Dar legea nu a apărut, ea este în vigoare din 2001 şi dacă legea va rămâne sau nu, este o chestiune care depinde, sigur, de Parlament, de Curtea Constituțională. Atunci când vom avea ceva, vom discuta ceva.

Jurnalist: Dacă Avocatul Poporului va contesta această lege de funcţionare a Guvernului, la Curtea Constituţională, veţi aştepta mai întâi un verdict din partea Curţii, apoi veţi desemna premierul?

Klaus Iohannis: Noi nu discutăm acum despre această lege. Este o chestiune secundară.

Jurnalist: Domnule Preşedinte, vă temeţi cumva de eventualitatea declanșării unui demers de suspendare a dumneavoastră din funcţie, aşa cum ameninţă liderii PSD, dacă nu-l veţi nominaliza pe Liviu Dragnea?

Klaus Iohannis: Eu nu mă tem de niciun demers politic legitim.

Jurnalist: Liderii social-democrați au spus că vor să vină cu un nume de Premier abia după ce va fi convocat Parlamentul, și atunci să vadă dacă au sau nu majoritate. Dumneavoastră ați spus mai devreme că veți convoca Parlamentul abia după această primă rundă de consultări. Să înțelegem că nu sunteți de acord cu o astfel de amânare? Veți cere partidelor să vină mâine cu un nume de Premier sau aveți doar o discuție exploratorie, să o numim?

Klaus Iohannis: Pentru mâine am invitat partidele la consultări.

Jurnalist: Legat de întrebarea precedentă, aveți o confirmare din partea tuturor partidelor că vor participa?

Klaus Iohannis: Nici nu le-am trimis. Am dorit să fac prima dată acest anunț public și, cu ajutorul dumneavoastră neprețuit, se va afla foarte repede. Și, în paralel, vom trimite și invitațiile, după care, sigur, partidele ne vor comunica cine vine.

Jurnalist: Majoritatea care se prefigurează în Parlament, PSD+ALDE, pare decisă să înainteze singura variantă Liviu Dragnea, indiferent dacă dumneavoastră acceptați sau nu. Cât de departe sunteți dispus să mergeți în refuzul unei variante care are anumite probleme din punct de vedere al integrității?

Klaus Iohannis: Deocamdată, nu avem nici propunere, nici desemnare, nici refuz. Mâine începem.

Jurnalist: Având în vedere fosta dumneavoastră colaborare cu PNL, cum comentați rezultatele obținute de PNL la aceste alegeri?

Klaus Iohannis: Aceste rezultate nu le comentez. Le vor comenta cei din PNL și toți analiștii care sunt preocupați de aceste chestiuni.

Jurnalist: Având în vedere rezultatele slabe ale adversarelor PSD, care v-au susținut și pe dumneavoastră în campania din 2014, considerați că aveți vreo responsabilitate pentru rezultatele respective? Prestația dumneavoastră a dezamăgit electoratul și s-a reorientat către PSD?

Klaus Iohannis: Responsabilitatea mea este să găsesc cea mai bună soluție pentru un guvern după alegeri.

Jurnalist: Mai vedeți posibil un guvern de dreapta condus de Dacian Cioloș, în situația din acest moment, a rezultatului alegerilor?

Klaus Iohannis: Asta o să îmi spună partidele probabil mâine.

Jurnalist: Ați avut cumva o întâlnire cu Premierul Dacian Cioloș după alegeri?

Klaus Iohannis: Nu, n-am avut o întâlnire cu Premierul Dacian Cioloș după alegeri.

Jurnalist: Aveți programată vreo întâlnire cu dânsul?

Klaus Iohannis: Toate întâlnirile mele publice vă sunt comunicate prin site-ul nostru și prin Departamentul Comunicare Publică